En qué canal pasan Real Madrid vs. Valencia por la Liga de España 2025-2026 hoy

Valencia y Real Madrid se enfrentan este domingo desde las 17.30 (hora argentina) en el estadio de Mestalla con arbitraje de Javier Alberola Rojas en el encuentro correspondiente a la fecha 23 de La Liga de España 2025-2026.

El cotejo se transmite en vivo por TV únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en la plataforma digital DGO. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa de Valencia vs. Real Madrid

El conjunto dirigido por Carlos Corberán, lejos de pelear por títulos como acostumbró hace años atrás, se ubica en la parte baja de la tabla de posiciones con 23 puntos producto de apenas cinco triunfos, ocho empates y nueve derrotas y pelea por no descender. Entre semana quedó afuera de la Copa del Rey -cedió ante Athletic Bilbao 2 a 1- y su objetivo en el segundo semestre de la temporada es mantener la categoría.

El plantel cuenta con dos argentinos. El delantero Lucas Beltrán es una fija entre los titulares para recibir a la Casa Blanca mientras que Guido Rodríguez, quien se sumó recientemente al equipo y debutó días atrás en el duelo copero, puja por un lugar con Filip Ugrinic.

Lucas Beltrán es la principal carta ofensiva de Valencia, que pelea por no descender en La Liga de España 2025-2026 afp - AFP�

El Merengue, por su parte, está obligado a ganar para no perderle pisada al líder del certamen, Barcelona con 58 unidades tras derrotar a Mallorca 3 a 0. El elenco dirigido por Álvaro Arbeloa suma 54 gracias a 17 alegría, tres igualdades y dos caídas y busca quedar otra vez a solo uno con una séptima victoria en fila en un año marcado por la irregularidad que se cobró el cargo de DT de Xabi Alonso.

Franco Mastantuono, más allá de las críticas de los últimos días por su nivel, es ratificado como titular junto a Kylian Mbappé y Rodrygo, quien reemplaza al suspendido Vinicius Jr. Una baja de peso en el mediocampo es la Jude Bellingham por lesión y su lugar es para Eduardo Camavinga.

Posibles formaciones

Valencia: Stole Dimitrievski, Dimitri Foulquier, Eray Comert, César Tárrega, José Gayà, Pepelu, Filip Ugrinic o Guido Rodríguez, Luis Rioja, Lucas Beltrán, Danjuma y Hugo Duro. DT: Carlos Corberán.

Real Madrid: Thibaut Courtois, Federico Valverde, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Aurelién Tchouameni, Eduardo Camavinga, Arda Güler, Franco Mastantuono, Rodrygo y Kylian Mbappé. DT: Álvaro Arbeloa.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 1.64 contra 5.60 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate llega a 4.60.

En el duelo de la primera ronda, en el estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid goleó 4 a 0 a Valencia con un doblete de Mbappé más anotaciones de Bellingham y Álvaro Carreras.