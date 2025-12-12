El posible camino de Argentina en el Mundial 2026 y un cruce de riesgo en 16avos

Cada sorteo de Mundial y conformación de grupos conlleva, casi obligatoriamente, las especulaciones, los posibles caminos al título. Y la selección argentina, campeona en ejercicio, no es la excepción, la albiceleste también mira hacia adelante y tras el sorteo que se hizo el viernes 5 de diciembre en Washington puede imaginar su camino en la Copa del Mundo de Estados Unidos-México-Canadá 2026, que iniciará el 11 de junio y se extenderá hasta el 19 de julio.

En el simulador de canchallena.com se pueden definir las ubicaciones en cada grupo y diagramar el cuadro del torneo, desde los 16avos de final en adelante, en base al reglamento de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA). El software es manual, y a la vez, automático porque va posicionando a los países de acuerdo a lo que marca el usuario.

Lionel Messi ya ganó el Mundial, su gran sueño; ahora los fanáticos esperan la confirmación de que estará en el próximo Aníbal Greco - La Nación

El probable camino de la Argentina al título en el Mundial 2026

En caso de lograr el primer o segundo puesto en la tabla de posiciones de su zona o ser uno de los ocho mejores terceros entre los 12 grupos, la albiceleste avanzará a 16avos de final, instancia que se agregó en el nuevo formato de juego con 48 participantes. Si se ubica cuarta, quedará eliminada y concluirá su participación.

De acuerdo a la posición que obtenga en la etapa inicial es que se decidirá su rival en la primera ronda de eliminación directa. Si gana el Grupo J, enfrentará al segundo de la zona H mientras que en caso de ser segundo, chocará contra el líder de esa misma zona que conforman España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

España y la Argentina, 1 y 2 del mundo, podrían verse las caras en 16vos de final si no ganan sus zonas Canchallena

Si termina tercera y es una de las ocho mejores entre todas las zonas, la Argentina enfrentaría a un líder del grupo B, D, G, K o L. El oponente dependerá de su ubicación definitiva como tercero y, también, de los otros elencos que sean terceros de zona. En la B competirán Canadá, Qatar, Suiza y el ganador del repechaje A de Europa (Italia, Bosnia, Gales o Irlanda del Norte); en la D lo harán Estados Unidos, Paraguay, Australia y el vencedor del repechaje C (Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo); en la G Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda; en la K Portugal, Uzbekistán, Colombia y el ganador del repechaje intercontinental 1 (Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo); y en la L Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

Suponiendo que la albiceleste lidera su zona, en octavos de final tendrá como oponentes al segundo del Grupo D o G. Entre esos oponentes están Estados Unidos, Paraguay, Australia, el vencedor del repechaje C de Europa (Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo), Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda. En cuartos de final, en tanto, se puede medir ante el líder de la zona B o K o el tercero de la D, E, F, G, I, J o L, de acuerdo a quienes vayan avanzando.

Uruguay, con Marcelo Bielsa como DT, podría ser un rival peligroso para la Argentina en 16vos DANTE FERNANDEZ - AFP

Un detalle reglamentario a tener en cuenta es que en caso de que la Argentina logro el primer lugar en la zona J y que España, Inglaterra y Francia dominen sus respectivos grupos, la albiceleste solo podrá medirse con los ingleses en semifinales y ante los españoles y franceses en la definición. La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) dispuso ese reglamento para los cuatro mejores ubicados en su ranking con el fin de que no se vean las caras en instancias de menor relieve.