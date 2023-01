El presidente de la Federación Francesa, Noël Le Graët, frente a otro escándalo: una agente de futbolistas lo acusó de tener “comportamientos inapropiados”

escuchar

Está claro que el presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noël Le Graët, no atraviesa sus mejores días. Luego de la experiencia mundialista, en la que su seleccionado finalizó subcampeón tras caer en la final ante Argentina, un aluvión de hechos desafortunados se desató sobre el mandamás galo. Primero, luego de las declaraciones que realizara en el marco de la confirmación de Didier Deschamps al frente de su seleccionado, acuerdo que se fijó hasta 2026. En esa ocasión, Le Graët desechó la posibilidad de contratar a Zinedine Zidane con palabras que sonaron muy mal en el universo futbolístico. “¿Si Zidane intentara ponerse en contacto conmigo? Desde luego que no, ni siquiera le habría atendido el teléfono. ¿Para decirle que se busque otro club? Haz un programa especial para que encuentre un club o una selección”, exclamó Le Graët en una entrevista con RMC Sport. Y fue más allá: “¿Zidane en Brasil? Me importa un bledo, ¡que se vaya donde quiera! Puede ir donde quiera, a un club... Hace lo que quiere, no es asunto mío. Nunca lo he visto, nunca hemos pensado en separarnos de Didier Deschamps”, señaló el titular de la FFF cuando lo consultaron sobre si había hablado con el gran número 10 de la selección campeona mundial de 1998.

La declaración fue repudiada desde varios lugares, incluso desde el frente interno francés. Por ejemplo, Kylian Mbappé, la máxima figura de la selección francesa en la actualidad, disparó un tuit tajante: “Zidane es Francia. No se le falta el respeto así a la leyenda”. Incluso la ministra de Deportes de Francia, Amélie Oudéa-Castéra, repudió por la misma vía las palabras del presidente de la FFF: “Declaraciones de nuevo con el plus añadido esta vez de una vergonzosa falta de respeto, que nos ofende a todos, a una leyenda del fútbol y del deporte: un “presidente” de la primera federación deportiva de Francia no debería decir eso. Pida disculpas por este exceso de palabras sobre Zidane, por favor”.

Noel Le Graet, presidente de la Federación Francesa de Fútbol

Si bien horas más tarde, Le Graët ofreció sus excusas (“Me gustaría disculparme personalmente por estos comentarios que no reflejan en absoluto mis pensamientos”), sus palabras desnudaron las internas que estallaron en Francia tras el frustrado intento de conseguir el bicampeonato del mundo en Qatar.

Ahora, otro frente de tormenta se apareció en el horizonte del presidente de la FFF. Sonia Souid, agente de futbolistas y una de las pioneras en el impulso del fútbol femenino en Francia, denunció recurrentes conductas inapropiadas de Le Graët a lo largo de los años, entre 2013 y 2017, cuando se reunieron en varias ocasiones. “Dejó en claro que le gustaría que terminara en su cama”, tituló el diario L’Equipe una larga entrevista con Souid, que narra con lujo de detalles cómo fueron los encuentros que tuvo con el titular de la FFF y los sugerentes mensajes que este le envió en varias oportunidades.

Sonia Souid, agente de futbolistas que denuncia al presidente de la Federación Francesa por "conducta inapropiada" https://www.instagram.com/soniasouid/

Souid cuenta que conoció a Le Graët en 2013, cuando ella tenía 28 años y él 72. “Fui uno de los primeros agentes que se interesó por el fútbol femenino. Me dije que tenía que ser visionaria, que el fútbol femenino estaba regido por la FFF y que sería bueno hablar con su presidente. Le envié un correo electrónico. Me llamó dos o tres horas después”, arranca esta mujer en la entrevista con el medio francés.

Luego de algunos encuentros, la cuestión -según Souid- comienza a tomar otro tenor. En 2014, el presidente la llama para ofrecerle conocer a Brigitte Henriques, responsable del fútbol femenino en la FFF. “Quiere verme en su piso de París”, remarca la agente, que explica que eso no le llamó la atención en un principio: “Dice que lo hace con regularidad, que le resulta más cómodo, más confidencial. Estoy de acuerdo”. Pero Brigitte Henriques nunca llegó al encuentro. “Cuando llego, ya veo dos copas de champán llenas. Estoy en un mundo de hombres. Sigo desconfiando, un poco paranoica. No toco el champán. Y espero a Brigitte Henriques”, narra Souid, que fue bien gráfica para explicar cómo sentía que Le Graët la observaba: “Nunca me miró como a un agente, sino como a un caramelo. Por decirlo crudamente, ¡me miraba como dos tetas y un culo!”.

Sonia Souid, agente de futbolistas que denuncia al presidente de la Federación Francesa por "conducta inapropiada" https://www.instagram.com/soniasouid/

A continuación surge lo más revelador de sus declaraciones. Consultada sobre si alguna vez Le Graët le había hecho alguna propuesta concreta, Souid dice: “Excepto cuando estoy en su casa, cuando ha dejado claro que le gustaría que acabara en su cama. Es bastante inteligente, excepto por ese mensaje de voz...”. Y explica que en 2017, recibió un mensaje de voz que iba directo al grano: ‘’Sonia, voy por la tercera botella, te espero para la cuarta...’’, pudo leer. “Cuando lo escucho, me enojo, porque es una falta de respeto. Quiere que me una a él después de la tercera botella. Para una mujer que se está construyendo a sí misma, que quiere abrirse camino en este negocio, es hiriente”.

En la entrevista con L’Equipe, se le pregunta por qué no había contado antes esta situación. “Hace unos años, es posible que el mundo no estuviera preparado para escuchar este tipo de testimonio. No tenía la espalda suficiente. No fui capaz de asumirlo todo. Tenía miedo. Sé lo que va a pasar, no es trivial hablar hoy. Me siento mejor, estoy asumiendo mi vida como mujer, como madre. Me siento fuerte, me siento preparado para recibir los golpes. Soy madre y no quiero que mis hijos se encuentren con un Noël Le Graët en su camino”.

