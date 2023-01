Racing: Carlos Alcaraz, la costumbre de un club que no para de formar jugadores (y venderlos bien)

escuchar

Que en el ambiente del fútbol las situaciones son cambiantes y las oportunidades pueden aparecer cuando menos se esperan es una frase que por repetida puede sonar vacía. Carlos Alcaraz le puso el cuerpo este miércoles. El mediocampista de 20 años se presentó en el Cilindro de Avellaneda como cada mañana, se cambió para participar del primer entrenamiento de la semana y cuando estaba yendo hacia el gimnasio le dieron la noticia: pasado el mediodía se tenía que presentar en Ezeiza para vola a Inglaterra, su nuevo destino. El pibe de La Plata fue vendido al Southampton de la Premier League en 13,6 millones de euros. La cifra fue oficializada por el club, que publicó un tuit con la información de la transferencia, en la que también se asegura el 15% de una futura venta.

“Es chocante. Estaba por ir a entrenar, pero me dijeron que tenía que armar mis cosas, que tenía vuelo ahora. Así que ahora estoy por irme a seguir mi sueño. Es difícil irme sin mi familia, pero sé que pronto los voy a tener conmigo”, dijo Alcaraz a TyC Sports, antes de embarcar rumbo a la Premier, donde se sumará a un equipo que marcha último con apenas tres triunfos en 18 fechas.

“Es una liga muy linda y voy a tener que trabajar mucho para ganarme el puesto como en Racing”, indicó el hombre que marcó el último gol de la Academia en esta temporada, en aquel partido ante Boca, en San Luis. Un tanto que valió un título, nada menos. “La verdad que es una despedida soñada. Ni la hubiera imaginado así. Me pierdo la revancha en pocos días, pero alcancé a decirle a mis compañeros que dejen todo para quedarse con ese título”, dijo el mediocampista, que jugó 83 partidos y marcó 12 goles.

Carlos Alcaraz Prensa Racing

La millonaria venta del futbolista que comparte nombre y edad con el mejor tenista del momento es un capítulo más en una saga de grandes transferencias que realizó la Academia en la última década. Trece de las mejores veinte ventas de la historia del club se dieron en este período, según el sitio especializado Transfermarkt. La de Alcaraz es la segunda más grande, detrás de la de Lautaro Martínez al Inter por 25 millones de Euros, en la temporada 18/19. Luego siguen la de Marcos Acuña al Sporting Lisboa (13,6 millones, temporada 17/18); Roger Martínez al JS Suning de China (8,6 millones, temporada 16/17), Oscar Romero al Shanghai Shenhua (8,4 millones, temporada 16/17) y Gustavo Bou al Tijuana (8 millones, temporada 17/18).

Algo más abajo en los montos continúan los nombres y las cifras: Rodrigo De Paul al Valencia (6,55 millones, temporada 14/15); Enzo Copetti al Charlotte FC (5,8 millones, temporada 22/23); Luciano Vietto al Villarreal (5,5 millones, temporada 14/15); Renzo Saravia al Porto (5,5 millones, temporada 19/20); Matías Zaracho al Atlético Mineiro (5 millones, temporada 20/21), Pol Fernández al Cruz Azul (4,4 millones, temporada 19/20) y Juan Musso al Udinese (4 millones, temporada 18/19).

¿Cómo que tenés que irte? Si recién te vi llegar 💙 🥺 pic.twitter.com/1BB4FYDq6r — Racing Club (@RacingClub) January 9, 2023

En noviembre pasado, Racing ya había anunciado un balance con superávit récord, en un ejercicio que cerró en julio con más de 753 millones de pesos. Pablo Mena, el secretario de Hacienda, lo calificó como “uno de los mejores del fútbol argentino”. En ese balance, las autoridades también expusieron el incremento de socios, con más de 25 mil en ese período, para alcanzar un récord histórico de 83 mil socios .

A eso, Racing le puede sumar ahora las millonarias ventas de Alcaraz y Copetti y también otras más pequeñas de jugadores que ni siquiera eran parte del plantel de Gago, como Kevin Gutiérrez (500 mil dólares tras el uso de la opción de Defensa y Justicia), Martín Ojeda (al Orlando City, a Racing le quedan 1,8 millones de dólares por la transferencia) y Benjamín Garré (vendido al Krylia Sovetov, a Racing le queda un millón de dólares por el pase).

El presidente Víctor Blanco, que también tiene la distinción de ser el primero en la historia en ganar tres elecciones y es quien más tiempo continuado lleva al frente del club en sus 120 años de historia, es reconocido en el ambiente por su capacidad para cuidar las arcas del club. Incluso se toma con risa y con orgullo las acusaciones de tacaño. “Hay algo que no negocio: no se gasta más de lo que entra. No nos vamos a endeudar, no queremos pasar lo que pasó en su momento”, es su mantra.

Carlos Alcaraz Prensa Racing

En una retroalimentación entre buenos resultados y ventas exitosas, la Academia vivió una década de protagonismo en el fútbol argentino, con cuatro vueltas olímpicas (dos campeonatos, dos Copas nacionales) y participaciones constantes en copas internacionales. Algunos señalan que todos esos millones que este buen contexto no se aprovecharon para darle al club un salto definitivo y duradero. A eso se refería Diego Milito con aquella frase de que “la inversión no debe ser considerada un gasto”. El principal déficit que se le señala a la dirigencia es el poco crecimiento en infraestructura. Ese, y cruzar el Rubicón de la semifinal en la Copa Libertadores, son los desafíos de Blanco en este último mandato.

Por eso, ahora la expectativa pasa por ver qué hará la Academia con esta venta que ya estaba en los planes de Gago. El equipo perdió a sus tres principales goleadores del 2021: Copetti (21 gritos) y Javier Correa y Alcaraz (9). Más allá de la inversión por el mediocampista de Unión Juan Ignacio Nardoni y del regreso de un hombre de la casa como Maximiliano Moralez, es probable que ahora Racing salga a la búsqueda de un refuerzo de más alto perfil.

Marcao, de Cuiabá, ante Carlos Alcaraz, por la Copa Sudamericana 2022 NELSON ALMEIDA - AFP

De todos modos, sentirá la ausencia de Alcaraz. Hay futbolistas que parecen estar tocados por la varita mágica del duende del fútbol. Que ya desde su aparición, los acompaña un aura que los tiene como preferidos de los hinchas. Y cuando son surgidos de la casa, mucho más. Charly es uno de esos. Tuvo su debut en enero de 2020, con Sebastián Beccacece como DT, en la fecha 17° de la Superliga 19/20. Sin embargo, su presentación en sociedad fue en la Copa de la Liga, el 15 de marzo de 2020, ante Aldosivi, en Mar del Plata. Alcaraz no aparecía entre los citados. Viajó con la Reserva. Convirtió un golazo, con un dribling desde mitad de cancha, en el partido preliminar.

A esa altura del 2020, la amenaza del Covid ya empezaba a sentirse. La primera fecha de la Copa de la Liga se jugó sin público y algunos futbolistas de Racing no viajaron por precaución. Alcaraz, a pedido de Beccacece, se sumó al plantel de Primera y fue al banco. Tuvo su noche soñada. La Academia caía ante el Tiburón por 3 a 1, pero se llevó el triunfo por 4 a 3. El gol de la victoria lo hizo Alcaraz (17 años) en la última pelota.

Después de ese partido, hubo que esperar más de seis meses para que Racing volviera a jugar: el fútbol, como todo, se puso en pausa por la pandemia. Esos tres puntos le dieron el pasaje a la Libertadores en la que la Academia eliminó a Flamengo, en el Maracaná, por penales. Alcaraz, con 17 años, pateó en esa definición. Sonrió, eligió un palo y convirtió. Junto con el gol a Boca, esas son las tres escenas principales en la película del pibe que se va a la mejor liga del mundo por casi 14 millones de Euros.