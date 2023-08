escuchar

Siempre se comentó que el primer partido de fútbol en la Argentina fue en 1867 en Palermo, donde hoy se ubica el Planetario y hay un monolito que lo certifica. Pero luego de una reciente investigación del periodista argentino Osvaldo Gorgazzi, el duelo mencionado no habría sido el primero del que se tiene registro en el país.

El diario The Standard publicó una crónica sobre el encuentro disputado el 20 de junio de 1867 entre dos equipos que usaron gorros blancos y rojos para diferenciarse unos de los otros. Sin embargo, The Standard and the River Plate News hizo pública la palabra “football” el 9 de noviembre de 1864.

The Standart and River Plate News ofrecía historias deportivas en 1864 y ya el fútbol tenía su lugar en la Argentina. Gentileza Osvaldo Gorgazzi

Al respecto, el mismo medio compartió el siguiente aviso en inglés el 8 de septiembre de 1864: “FOOT-BALL great game will be play today at the Cricket Ground Palermo, on arrival of the 12:30 train”. Traducido, significa: “Un gran partido de jugará hoy en el campo de Cricket en Palermo a la llegada del tren a las 12:30″. Ese campo se inauguró oficialmente el 8 de diciembre de 1864, pero hubo actividades deportivas previo a esa jornada.

Por otro lado, un colaborador de ese medio tituló el encuentro de esta manera: “On the Grand Football Match at Palermo”, que se disputó once meses después de la fundación de la Football Association en Inglaterra, y brindó detalles de aquel día: 12 oficinistas que juegan al “fútbol inglés” por 40 minutos pateando una pelota sin saber a dónde iba la misma.

Por su parte, continuando con los detalles, el periodista agregó que, cerca de ese lugar, estuvo la casa de Juan Manuel Rosas, había 10 personas curiosas mirando el encuentro y, como anécdota, que uno de los 12 jugadores intentó patear la pelota y le pegó a una rama saliente de un árbol machucándose el dedo grande de un pie.

La casa de Juan Manuel de Rosas en San Benito de Palermo Archivo General de la Nación

En base al mencionado período y al nuevo partido de fútbol del siglo XIX, el historiador argentino Esteban Bekerman evaluó: “El fútbol es un deporte muy distinto a lo que era en 1864 porque no existían varias disposiciones reglamentarias que son las que hoy conocemos, como el área y el penal. Eso no marca el comienzo de nada porque las competencias de fútbol empezaron a jugarse en Argentina en 1891 con un primer torneo organizado por una asociación”.

Y prosiguió con su disidencia: “Poner como punto de partida el nacimiento del fútbol en 1864 o 1867 es un error porque que se haya jugador un partido de fútbol aislado no significa que se disputó metódicamente o de una manera seria. El fútbol no estaba claro si se jugaba con los pies o con las manos: el nombre real era “Football Association” (FA), denominación que la FIFA tomó en 1904 cuando se fundó”.

Un extracto del artículo publicado sobre el partido jugado en 1864 en la Argentina. Gentileza Osvaldo Gorgazzi

A diferencia de Bekerman, el escritor y también historiador argentino Jorge Iwaczuk se refirió específicamente al contexto económico, social y cultural de esa época. Con foco en la llegada de los británicos a Argentina desde Europa, afirmó: “El fútbol nació el 26 de octubre de 1863 como deporte en Londres. A los ricos les sobraba el tiempo ocioso y practicaban deportes, como el fútbol-rugby en escuelas públicas y universidades: se podía jugar con la mano hasta 1863″.

Continuando con su interpretación, el autor del libro “Historia del fútbol amateur en la Argentina” agregó: “Los británicos vinieron a la Argentina primero con el cricket y luego con el fútbol en los años 60 del siglo XIX. El fútbol era un deporte poco difuso y era trasladado de boca en boca en esa época en la colectividad británica. Los que implementaron todo tipo de servicios (ferrocarriles, bancos, seguros, etc.) jugaban al cricket y hacían atletismo”.

En relación con aquel ignoto colaborador y cronista de The Standart, el periodista argentino Ricardo Mase reveló que lo conocían como “Erin” y que “no fue un simple improvisado”. Lo confirmó diciendo que “durante su estadía en Buenos Aires, nos regaló visitas de diversos lugares del país con sus columnas extensas y ricas en detalles producto de las experiencias vividas”.

Por otro lado, Mase amplió su enfoque al estilo del fútbol de la época: “Poco después de las novedades provenientes de la Freemasons Tavern (hoy Freemasons Arms) de 1863, ya había jóvenes que practicaban fútbol acá. No debemos descartar que aparecieran noticias previas a ese año, y entre septiembre de 1864 y 1867 en donde nos enteramos de partidos desconocidos”.

El mapa de la zona en la que los historiadores sitúan los primeros partidos en la Argentina. Twitter @viejosestadios

Por último, el también historiador aclaró: los que jugaron en 1864 serían “clerks” (empleados). “No consta que el fútbol hubiera sido practicado aquel año por alumnos de colegio, trabajadores de ferrocarril o marineros del puerto (estos últimos jugaban al cricket)”, dijo. “Podrían haber practicado fútbol con reglas caseras y sobre el elemento usado (pelota) en 1864 para practicar no hay ninguna mención hasta ahora”, agregó. Y completó: “En el inicio de la organización del deporte, sólo era fútbol, y de la separación en “Football Association” y “Football Rugby”, incluida la evolución de las reglas con el correr de los años, fueron marcando cada vez más diferencias entre ambos deportes”.

Tanto Bekerman como Mase coinciden en que es importante recordar la adaptación de la palabra “Association”, como detalle: literalmente significa asociación y no asociado, como se traduce a la FIFA. Ambos refuerzan la idea de que al ente madre a nivel mundial se lo debe llamar Federación Internacional de Fútbol Asociación, y no poner la palabra “Asociado” en la última sigla, ya que la FIFA es también una marca representativa a escala global.

Gorgazzi brindó mayores detalles del cronista y de su histórico hallazgo: “Erin nos regaló la crónica del, hasta ahora, primer registro de la palabra “football” en la Argentina. No encontré este hecho en otros diarios de entonces. Erin lo describe con el nombre de fútbol inglés y entendamos que, en aquellos tiempos, la palabra abarcaba cualquier deporte en el que el pie impacta una pelota. Hoy suele tomarse como sinónimo de “fútbol asociación””.

Continuando con su relato, el periodista argentino añadió: “Los jugadores son descriptos con cierta gracia por parte del cronista como ‘los caballeros de la lapicera y el libro mayor’, lo que deduce que eran oficinistas, pero nunca menciona sus nombres de pila. El fútbol tiene un desarrollo histórico impresionante, ya que hasta en cavernas del ser humano prehistórico se encuentran escenas lúdicas de gente pateando un objeto redondo. Si nos referimos al fútbol asociación, se entiende que la Argentina está entre los primeros países en practicarlo producto de la importante colonia británica que se había radicado”.

En junio de 1961 se llamó a licitación pública para la construcción del Planetario; en sus cercanías se había jugado al fútbol por primera vez en el país. Gentileza Planetario

Al proseguir con sus detalles, el también historiador agregó que “los antiguos juegos llamados fútbol, en sentido amplio, llegaron a ser prohibidos por su peligrosidad. Hay un antiguo registro de 1314 que lo impide. El partido de 1864 fue presenciado por un grupo de porteños que, según Erin, hicieron comentarios en tono elevado, criticando a los jugadores”.

A modo de resumen, Gorgazzi insiste en que, al ser prácticamente el mismo lugar donde se disputó el duelo de 1864 que el partido de 1867, se debería agregar la fecha del 8 de septiembre de 1864 al monolito cercano al Planetario para completar el registro.