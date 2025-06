El “proyecto” de San Lorenzo: cómo es el estilo del nuevo DT, en medio de una crisis que ya sufre bajas y... ¿tendrá llegadas?

San Lorenzo decidió contratar al entrenador más lógico que el actual momento, crítico en lo económico e institucional, requiere. Damián Ayude, tras su destacada labor en la reserva, que llegó a la final el año pasado, fue ascendido al plantel profesional. Un proyecto que, quizás, no se consideraría si la situación fuese normal, más allá de que trasciende una promesa del presidente Marcelo Moretti, en licencia por el escándalo que lo envuelve: los directivos se alejan de cualquier intención del polémico protagonista, pero la apuesta es necesaria y encaja con las intenciones dirigenciales. ¿Qué cambiará en el equipo y qué identidad prioriza?

En enero, cuando empezó a planificarse un Torneo Apertura de la mano de Miguel Ángel Russo, en medio de la constante limitación económica y todavía sin los problemas que agravó la cámara oculta sobre Moretti, existía un pedido expreso para el ahora técnico de Boca. Ante la necesidad imperiosa de encontrarse con ligeros números verdes en medio de tantos rojos, la utilización de los juveniles era parte de un consenso en el que también Russo exigía el arribo de experiencia.

Con su estilo, la reserva disputó la final del torneo de reserva 2024 y en el actual se encuentra jugando los playoffs: si hay alguien que conoce a las grandes apuestas, es él.

“Necesitamos potenciar a ciertos chicos para poder vender”, contaban desde lo alto del club. Hoy no se visualiza esa posibilidad, aun habiendo terminado entre los cuatro mejores del torneo Apertura. Quizás ninguno cumplió en ese aspecto: Russo tuvo apenas tres refuerzos (ninguno se ganó un lugar), mientras que los jóvenes utilizados fueron escasos, cada uno con un asterisco.

Dentro de un equipo que salió de memoria, Orlando Gill fue un acierto después de búsquedas extravagantes (como el neerlandés Andries Noppert) que Russo bajó ante el sensible momento; el lateral derecho no tuvo incorporaciones y Ezequiel Herrera fue el preferido; Daniel Herrera fue el segundo central hasta la recuperación de Gastón Hernández; Elías Báez fue el N°3 por un desgarro de Iker Muniain que adelantó a Malcom Braida en el campo y asentó el tándem; e Ignacio Perruzzi, recién fue considerado sobre el final.

Hay una efímera cantidad de juveniles que no se acercan al objetivo dirigencial. Entonces, Ayude encaja con esa búsqueda. No sólo seguirá manejándose con los mencionados, sino que impondrá desde el próximo lunes su conocimiento sobre los chicos que tan bien representaron sus ideas durante un año y medio. Varios de ellos, frecuentes en los bancos de suplentes armados por un Russo que no los consideró: sólo el delantero Agustín Ladstatter tuvo un puñado de minutos (24 repartidos en tres encuentros).

La despedida de Braida

Por tanto, se trata de un “proyecto”. No por las condiciones que acumula el nuevo entrenador (de hecho, trabaja hace 20 años y fue ayudante de Fernando “Bocha” Batista), sino que hay una urgencia que llevó a elevarlo a esta función. Para San Lorenzo significará seguir abonando un salario conocido, que sería ligeramente mejorado y no se acercará al del saliente entrenador. Se saca un peso de encima en medio de la tormenta.

Luego, el nuevo DT precisará el aporte de nuevos apellidos. Porque, aunque confíe en lo que puedan brindarle los más chicos, que tendrán otra serenidad al verlo a un costado, como todo entrenador sabe que necesitan sostenes mayores. En los partidos y también en el día a día. Claro, el presupuesto es corto y no hay que descartar un mercado de pases ultra austero, aunque intentarán que Ayude no se quede con lo que hay.

El escenario es complejo: el club debe levantar un conjunto de inhibiciones que rondan los US$2.000.000, seguramente sea vendido Jhohan Romaña y ya partió Braida a Boca. ¿Muniain? Jugaría los últimos seis meses de su contrato, pero la puerta de salida no hay que cerrarla. Por lo tanto, más difícil puede ser el comienzo de esta era.

El capitán Iker Muniain sufrió, como todos, las incomodidades que causó el momento económico y dirigencial: se quedaría, pero San Lorenzo es una incógnita constante. SOPA Images - LightRocket

Sea como fuere, Ayude buscará replicar lo visto en reserva en la primera. ¿Qué es? Una identidad que, más allá del intento por ser prolijamente protagonista y con hombres disparados en grupo hacia el ataque cuando se genera el error y aparecen los consecuentes espacios, se basa especialmente en la actitud. “Quiero que mis equipos sean protagonistas, miren el arco rival y presionen enseguida. Pero las primeras palabras que le digo a los chicos es que tengan compromiso, corazón y lealtad por la camiseta que representan”, reveló durante una entrevista.

Por eso en los entrenamientos se observa un trabajo dividido junto a sus asistentes. La caminata de Ayude es constante por la Ciudad Deportiva, exigiendo intensidad. De un zaguero a un delantero; de un volante de marca a un conductor más abocado al juego lírico que al barro. Todos involucrados en busca del mismo ritmo de juego y presión.

Como muchas veces se dice y se busca, sus órdenes hacen entrenar como se juega. El ritmo feroz forja, a veces, algún roce típico de compromiso oficial. Una pequeña queja al aire por alguna dolencia pasajera no frena la voracidad de quien va a morder de acá para allá ante el grito de “¡Presioná! ¡Que no piense, dale!”: cuando suena el pitazo que frena el ejercicio unos minutos, aquellos protagonistas del roce chocan las manos, sin resquemores.

Gracias a los que ESTUVIERON, a los que CREEN y SUEÑAN.

Empieza un nuevo camino, lleno de ILUSIÓN y COMPROMISO. No lo quiero recorrer solo. Vamos JUNTOS, con NUESTRA GENTE, con el EQUIPO, con el CORAZÓN!! 🔵🔴@SanLorenzo pic.twitter.com/PHzuv3Zy2g — Damian Ayude (@DamiAyude) June 8, 2025

“Es imposible jugar en un equipo de Damián Ayude sin correr”, repiten los que conocen al nuevo técnico del Ciclón y siguieron su trabajo en la reserva. Su trabajo comienza el lunes, con el primer objetivo ya en la cabeza: el 5 de julio será la fecha del duelo ante Quilmes, por los 16avos de final de la Copa Argentina. Una primera prueba exigente para un ciclo en el que se apostará por un crecimiento futbolístico, que parte desde la ventaja de conocer la rebeldía que pueden agregarle los más jovencitos.