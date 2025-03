¿El Racing de Gustavo Costas tiene potencial para ganar la Copa Libertadores?

Gustavo Costas va por más. Luego de devolverle la gloria internacional a Racing con las conquistas de la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa 2025, ahora quiere completar la trilogía con la Copa Libertadores 2025. Desde que llegó a la mitad celeste y blanca de Avellaneda, el entrenador mentalizó al plantel de que no hay sueños imposibles. Cambió de entrada el término “competir” por “ganar” y encolumnó a todos sus dirigidos para transformarlos en un plantel triunfador.

Incluso luego de vencer a Botafogo con un global de 4-0 entre las victorias por 2-0 en el Cilindro y el desquite en Río de Janeiro, mientras lo bañaban en agua sus propios jugadores, no regateó en triplicar la apuesta del ámbito internacional. Este lunes se supo que la Academia integrará el Grupo E de la Copa Libertadores con Colo Colo de Chile (dirigido por Jorge Almirón, exDT de Boca e Independiente), Fortaleza de Brasil (conducido por otro argentino, Juan Pablo Vojvoda) y Atlético Bucaramanga de Colombia. Tendrá dos viajes largos.

Colo Colo, que tiene en sus filas a un viejo conocido de la Academia, el delantero Javier Correa, marcha 11 de 16 en el certamen chileno. Fortaleza cuenta con otro exRacing como Pol Fernández y tiene tres exBoca: Eros Mancuso (además jugó en Estudiantes), Gastón Avila y Tomás Pochettino (además jugó en River); y dos exIndependiente: Emanuel Brítez y Juan Martín Lucero. Y Atlético Bucaramanga, que está en el puesto 17 de 20 en el torneo colombiano, cuenta con tres argentinos: los mediocampistas Fabián Sambueza y Diego Chávez y el delantero Luciano Pons.

Alejandro Dominguez, presidente de la Conmebol, le entrega a Gustavo Costas una mini réplica de la Copa Sudamericana que ganó Racing en 2024 DANIEL DUARTE - AFP

“Quiero compartir este premio con mi familia, después con los jugadores. Son los más importantes. Gracias a ellos se pudo lograr todo. Con este grupo me quedo porque me cumplió el sueño de mi vida, que era ser campeón de un título internacional con Racing. Se mataron por la camiseta, en la cancha donde sea, me dieron esta alegría enorme y quiero compartirlo con ellos”, dijo Costas en Asunción, tras recibir una mini Copa Sudamericana de manos de Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, luego de pasar un video de todo el recorrido del DT, desde que era una mascota del primer equipo hasta su etapa de jugador y ahora como entrenador. Tuvo como curiosidad que la primera bolilla que sacó fue la de “Independiente”, que terminó como cabeza de serie del Grupo A.

“La Libertadores es el gran sueño de toda la vida. Pero tenemos una final más y hay que ganarla como sea y después soñaremos con la Libertadores”, había dicho Costas el 28 de febrero, tras vencer a Botafogo en Brasil y se refería al clásico con Independiente que este domingo finalizó 1-1 en el Libertadores de América, por la 10° fecha del torneo Apertura. Y había agregado: “Y hay que ir a buscarlo. Una cosa es hablar y otra es después demostrar que querés ganar: nosotros lo demostramos. Si queremos llevar a Racing a lo más alto tenemos que ir por la Libertadores. Ganamos dos copas internacionales, importantes, pero levantamos la vara y hay que ir por más. Y más es la Libertadores”.

¿La PRIMERA BOLILLA que sacó Gustavo Costas en la noche de sorteo? ¡INDEPENDIENTE!



📺 El sorteo, por #DisneyPlus pic.twitter.com/SCfYzmiLQR — SportsCenter (@SC_ESPN) March 17, 2025

Ahora bien: ¿Racing tiene plantel para ganar la Copa Libertadores? Es el gran debate interno entre los simpatizantes: algunos entienden que sí, otros piden más refuerzos. Una buena medida fue la Recopa, ya que pese a que Botafogo había perdido a Thiago Almada y Luiz Enrique (y también al entrenador Arthur Jorge), la Academia fue ampliamente superior en los dos partidos, de principio a fin. Y si Racing vapuleó así al campeón de la última Copa Libertadores 2024, ¿por qué no podría pelear el certamen de 2025?

El gran interrogante (uno de los déficits) que tuvo hasta ahora Costas en general en su ciclo en Racing fue cuando debió reemplazar a varios titulares de peso juntos, al mismo tiempo. Pero en el cambio de futbolistas de un año al otro, perdió y ganó: sufrió las bajas de Juan Fernando Quintero, Roger Martínez y Johan Carbonero, pero encontró en Luciano Vietto un enganche a la altura de Juanfer, con Matías Zaracho una alternativa para romper líneas en el medio campo y con Rocky Balboa una variante aérea para cuando no puedan jugar Adrián Maravilla Martínez y Maxi Salas, dos futbolistas fundacionales del ciclo de Costas. También llegaron Ignacio Rodríguez, de Banfield, para darle una alternativa de recambio a Gabriel Rojas como lateral/carrilero por la izquierda, y Adrián “Toto” Fernández (volante ofensivo de Peñarol).

El plantel de Racing festeja la conquista de la Recopa 2025 luego de vencer a Botafogo por un global de 4-0 PABLO PORCIUNCULA - AFP

Viene de dar pruebas de fuego por las lesiones de Santiago Sosa y Agustín García Basso, dos de las columnas vertebrales claves de la línea de 3 (el otro es Marcos Di Cesare) con la que suele jugar Racing. El arquero Facundo Cambeses responde cada vez que Arias no puede estar, Bruno Zuculini era suplente pero su rol es más global -esté o no dentro del campo de juego- pero ningún equipo en el mundo es capaz de mantener el nivel cuando tantas figuras juntas faltan al mismo tiempo.

Gabriel Arias, Santiago Sosa, García Basso, Gastón Martirena, Gabriel Rojas, Juan Nardoni, Luciano Vietto, Maravilla Martínez y Maxi Salas son los titulares que representan la esencia del ciclo Costas. Si estos protagonistas mantienen su nivel y encuentra un mayor equilibrio colectivo en los momentos en que debe reemplazarlos, tiene con qué. Desde lo táctico, a la Academia le cuesta cuando debe defenderse sin la pelota: no está tan aceitado su funcionamiento en los metros finales, cuando debe pararse cerca de su arquero. Vale como ejemplo lo vivido ante Independiente el domingo: cuando el DT hizo cambios para sostener la ventaja, no le salió bien y colectivamente, pese a estar parado 5-4-1 y con mayoría de futbolistas con características de marca, no ofreció solidez.

Tiene un estilo pasional Costas. Convence desde el discurso y la motivación que genera en los entrenamientos, las charlas para los partidos y las concentraciones, los viajes. El destino quiso que este año se consagre ante Botafogo justo cuando tenía que festejar sus 62 años: “Este es el mejor regalo de mi vida, el más lindo. Lástima que no lo tengo a mi viejo (Raúl), porque es el regalo más lindo que me pudieron haber hecho”, había dicho Costas.

Los jugadores de Racing celebran la obtención de la Copa Sudamericana 2024 luego de vencer a Cruzeiro por 3-1 en la final disputada en Asunción DANIEL DUARTE - AFP

Tal “revolución” genera Costas cuando entra al vestuario previo al entrenamiento cantando canciones de Racing que hasta asume culpas por encuentros en los que su equipo dio ventajas en el campeonato local: “Nosotros inculcamos lo que es Racing y a veces me paso... Los partidos que perdimos en el torneo argentino es por mi culpa, porque le decía que teníamos que ganar la Recopa. Era una enfermedad, los volvía loco y me hago cargo de que queríamos algo internacional”, dijo. Ante Independiente Racing volvió a responder (al menos durante el primer tiempo) como el equipo que jugaba una final internacional.

“Cuando llegué me puse la vara muy alta. Mis hijos me insultaban... ‘¿cómo vas a decir eso?‘, me decían. La gente quería algo internacional y yo lo dije, era la verdad. Gracias a Dios, habíamos conseguido títulos locales en Racing con Mostaza (Merlo), Cocca y Chacho (Coudet), pero la copa internacional última había sido conmigo como jugador, hace 36 años”, recordó Costas en Paraguay.

Pero la verdadera Copa, la que ahora quiere Costas y todo Racing, es la Libertadores. La que comenzó este lunes con el sorteo y continuará mañana con los cantos del entrenador en el vestuario, antes de comenzar el entrenamiento.

Christian Leblebidjian Por