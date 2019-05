Ricardo Zielinski, en el Monumental, jugando la promoción con Belgrano Fuente: AP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de mayo de 2019 • 11:23

Ricardo Zielinski no suele caracterizarse por realizar declaraciones explosivas, ni por provocar con un micrófono delante. Por el contrario, el actual entrenador de Atlético Tucumán solo se enfoca en que el rendimiento de sus equipos hable en nombre de su trabajo. Y así le va: muy buenas campañas con Belgrano, y mejores aún con el Decano.

Sin embargo, eso no quiere decir que no sepa jugar el juego mediático, y que no aproveche cada situación para expresar sus puntos de vista con contundencia. Sin medias tintas.

En las horas previas al partido de de esta noche frente a River, y luego de ganar la ida por 3 a 0, el Ruso fue consultado acerca de su regreso al Monumental, escenario en el que el 26 de junio de 2011, con el Pirata cordobés, logró un empate 1 a 1 que sentenció el histórico descenso del Millonario a la B Nacional.

Lo único que hicimos con Belgrano en 2011 fue ir a ganar un partido para lograr nuestro objetivo, sin dañar a nadie. River es una institución enorme Ricardo Zielinski (DT de Atlético Tucumán)

Lejos de encender cualquier polémica, Zielinski fue muy claro en su declaración y su recuerdo, y criticó a aquellos que fogonean la previa: "Siempre hay un morbo en la Argentina que yo trato de no alimentar. Lo único que hicimos en 2011 con Belgrano fue ir a ganar un partido para lograr nuestro objetivo, sin dañar a nadie. River es una institución enorme. Sea River o cualquiera mi rival yo trato de ganarle a toda costa."

Apagado cualquier foco de incendio en ese sentido, el entrenador fue cauto en relación a la ventaja de tres goles conseguida en Tucumán, y que lógicamente entusiasma a los hinchas del Decano: "En principio la manera de jugar va a ser la misma, la llave está abierta. Después de lo del Barcelona va a ser un partido muy difícil", señaló, en referencia a la inesperada derrota por 4 a 0 que sufrió el equipo de Lionel Messi ante Liverpool, por una de las semifinales de la Champions League.

"Si fuera por la lógica nosotros no estaríamos en la posición que estamos. Salimos todos los partidos a ganar. No tenemos otra idea, por lo tanto siempre vamos con la misma actitud. Sabiendo que tenemos que estar muy concentrados", analizó el Ruso. Y agregó: "Hay pocos que saben bien de fútbol para definir lo que es defensivo u ofensivo, el otro día lo escuche al Cholo, y estoy de acuerdo con él. A partir del Menotti o Bilardo, la Argentina ha perdido la dignidad".

Por último, Zielinski evitó hablar de su futuro, que lo vincula hipotéticamente con San Lorenzo y con Belgrano. "Todavia no hemos resuelto nada porque estamos jugando, estamos metidos en esta copa. Cuando llegue el tiempo de tomar la decisión, lo haremos. Estamos metidos en esta fase, no corresponde pensar en eso ahora", cerró.