Matías Viña llega a River como un campeón de la Libertadores frenado por graves lesiones y escaso rodaje en 2025

Matías Viña es nuevo refuerzo de River, la tercera incorporación en el mercado. El lateral izquierdo uruguayo de 28 años, proveniente del campeón de la Copa Libertadores, Flamengo, llega a Núñez tras una temporada de escasa participación, marcada por una grave lesión que sufrió de 2024 y una pérdida progresiva de protagonismo en el conjunto brasileño. El año pasado, apenas jugó 12 partidos entre Fla y la selección de Uruguay, y lleva 10 encuentros consecutivos sin siquiera integrar una convocatoria de su equipo. Llega a préstamo con cargo y obligación de compra según objetivos. Lo esperan para este lunes en la pretemporada.

El defensor nacido en Empalme Olmos, Canelones, sufrió una doble lesión: rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y fractura de tibia, con compromiso meniscal, en agosto de 2024, en un partido del Brasileirao ante Palmeiras. Tras la operación, la recuperación lo mantuvo al margen durante nueve meses y se perdió al menos 70 partidos con Flamengo, además de varias convocatorias con la selección de Uruguay. Recién volvió a jugar el 1° de junio de 2025, en la victoria por 5 a 0 frente a Fortaleza, pero su retorno no se tradujo en continuidad. Desde entonces, sumó escasos minutos, no anotó goles ni asistencias y perdió espacio en el plantel multicampeón dirigido por Filipe Luis, que lo dejó fuera de la convocatoria para la Copa Intercontinental, que perdieron con PSG en los penales.

La falta de ritmo no fue el único obstáculo. Durante todo el segundo semestre del año pasado, Viña alternó entre el banco de suplentes y la tribuna, sin oportunidades reales de competir por un lugar. De hecho, acumula diez partidos oficiales consecutivos sin ser citado, un dato que enciende alarmas sobre su condición física y futbolística.

En la selección comandada por Marcelo Bielsa es donde más continuidad pudo tener: fue convocado en cuatro oportunidades y tuvo minutos en dos partidos. Incluso la última vez que jugó fue justamente con la celeste, en el amistoso que cerró el año para su selección, ante Estados Unidos, que terminó en una dura derrota 5-1.

Matías Viña en el amistoso ante EE. UU., que terminó en derrota 5-1; la última vez que sumó minutos en una cancha Eston Parker/ISI Photos - ISI Photos

En ese escenario, Marcelo Gallardo ve en Viña una oportunidad a futuro. El club avanzó con una propuesta de cesión por un año con cargo y una obligación de compra del 50% de su ficha, que se activará en caso de que el jugador dispute al menos la mitad de los minutos de la temporada. River, además, podría quedarse con el 100% del pase mediante dos pagos adicionales del 25%.

La llegada del uruguayo responde a una necesidad puntual: cubrir la vacante que dejó Milton Casco, que se fue libre a Atlético Nacional de Medellín, y ser así una variante en el puesto que lidera Marcos Acuña. Aunque el presente de Viña está lejos de su mejor versión, que lo llevó al fútbol europeo, su perfil encaja en la idea del entrenador, que lo proyecta también como alternativa para la zaga central, una función que ya cumplió bajo la conducción de Bielsa en la selección uruguaya.

Viña, que debutó como profesional en Nacional en 2019, pasó luego por Palmeiras, Roma, Bournemouth, Sassuolo y volvió al fútbol brasileño en 2024, al Mengão. En Brasil vivió su etapa más exitosa: en 2020 ganó la Libertadores, la Copa do Brasil y el Paulista con Verdão. Con la Roma obtuvo la Conference League en 2022. Sin embargo, en los últimos dos años su carrera entró en una meseta: primero perdió continuidad en Italia, luego fue cedido sin éxito a dos clubes y, por último, quedó relegado en Flamengo tras su lesión.

Su único grito de gol con Flamengo, fue en abril de 2024, por la Copa Libertadores ante Bolívar, en La Paz, Bolivia Gaston Brito Miserocchi - Getty Images South America

Pese a ese recorrido reciente, su exentrenador en Nacional, Álvaro Gutiérrez, ponderó su llegada a River: “Matías tiene ese ADN uruguayo que lo lleva a no rendirse nunca. Hace muy bien toda la banda tanto en defensa como en ataque y va muy bien de arriba. No se limita a marcar. Creo que Gallardo le puede dar un plus: su juego es muy dinámico y eso es algo que sirve para el fútbol argentino”, opinó en diálogo con Dsports. “A River le va a venir muy bien tener un jugador así. Es una gran adquisición”, completó.

Otro que elogió sus condiciones fue Felipe Melo, excompañero del uruguayo en Palmeiras: “Grandísimo jugador. Un lateral izquierdo muy bueno. Ya lo querría yo para Boca”, señaló en ESPN, donde además recordó su paso por el estadio Monumental y, pese a sus habituales “chicanas” hacia el conjunto de Núñez, esta vez fue elogioso: “Soy de Boca, soy bostero siempre, pero la hinchada de River es impresionante”.

River apuesta a que, con rodaje y bajo la conducción del Muñeco, Viña pueda recuperar la forma que lo llevó a ser titular en clubes de elite y en la selección de Uruguay. Su último año ofrece interrogantes; su carrera, argumentos para imaginar un renacer.