El resurgimiento de Ander Herrera: se consolida en Boca y quiere jugar el Superclásico que tantas veces vio por TV

Ander Herrera es un crack. Un jugador distinto. Se nota cuando la pelota pasa por sus pies. Y en plenitud, puede ser titular en cualquier club del mundo.

En eso anda este vasco de 36 años, que por primera vez, desde que llegó a Boca a comienzos de este año, jugó cinco partidos seguidos. De hecho, en los primeros siete meses sufrió cinco lesiones y molestias diferentes que lo obligaron a perderse 18 partidos y permaneció un total de 109 días inactivos.

Si bien ahora está sano, todavía no está para jugar los 90 minutos. Pero, cada vez que ingresa, marca la diferencia con un pase en forma de estocada o con situaciones de gol que crea de la mano de su enorme experiencia europea. Ya lo había hecho ante Defensa y Justicia. A él le cometieron el penal que su amigo Leandro Paredes transformó en el 1 a 1 parcial de un encuentro que finalizó en derrota agónica.

ESTUDIANTES SE QUEDÓ CON DIEZ 🟥🖥️ Gabriel Neves le fue muy mal a Ander Herrera y Rel Hilfer, tras revisión en el VAR, lo expulsó



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/akx16DDcPA — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 2, 2025

Frente a Estudiantes jugó media hora. En ese lapso hizo expulsar al uruguayo Neves por un terrible planchazo que inicialmente fue amarilla, pero el VAR revirtió el fallo inicial para sancionarlo con la correspondiente roja.

Pero Herrera fue más allá, y sobre la hora, en un contraataque, tuvo la lucidez de ir a buscar una pelota e ingresar con peligro por la derecha, hasta que cayó fulminado por un empujón de Fabricio Pérez que inicialmente pareció afuera del área. Pero el VAR ratificó que la falta fue adentro: penal que Merentiel cambió por gol y triunfo agónico para Boca en La Plata.

PENAL PARA BOCA EN EL FINAL DEL PARTIDO 🔵🟡 Pérez lo empujó a Ander Herrera y Rey Hilfer no dudó



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/UJvgiNU6fS — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 2, 2025

Ander Herrera está feliz. Por el triunfo de Boca, pero fundamentalmente por su actualidad. Desde que llegó a Buenos Aires, el español padeció una serie de lesiones que parecieron haberse ensañado con él. Porque cuando no era un desgarro, era otra molestia, pero siempre aparecía algo que bloqueaba su deseo de lograr plenitud física y continuidad. Todo cambió.

“No recuerdo que Estudiantes haya perdido aquí un partido y que el rival se haya llevado tres puntos de una forma cómoda, así que estamos felices. Fue un partido de carácter, por momentos de sufrir; al final también cuando ellos tiraban centros, de saber sufrir. Los centrales creo que han estado fantásticos contra Carrillo, que es un peligro constante. Felices, muy felices”, resumió Ander tras la victoria.

Ander Herrera sonríe junto a Merentiel en el micro, tras el agónico 2 a 1 de Boca sobre Estudiantes en La Plata (instagram.com/anderherrera)

En relación a estos dos triunfos antes del Superclásico, el vasco resaltó: “Nosotros siempre ganamos porque la obligación como jugadores de Boca es ir a ganar todos los partidos. A veces lo conseguimos, como estas dos últimas, y otras veces yo creo que veníamos sin conseguirlo, pero haciendo méritos y merecimientos para ello. Y lógicamente yo soy de los que cree que cuando hay un partido tan importante por delante, el ganar el partido precedente es muy importante”.

Sobre su buen presente, con plenitud física y actuaciones determinantes, Ander resumió: “He tenido también otros partidos en los que me he sentido muy bien, pero es cierto que por pequeños y no tan pequeños problemas físicos, no he podido tener la continuidad que me hubiera gustado. Pero bueno, para mí ponerme esta camiseta es un regalo, es un regalo que me ha dado el fútbol, que me ha dado el club, de poder venir aquí, de poder disfrutar de este club que para mí es único en el mundo. Me hubiera gustado jugar 20 partidos seguidos, pero a pesar de que lo he intentado hasta ahora no ha podido pasar”.

"LA OBLIGACIÓN COMO JUGADORES DE BOCA ES IR A GANAR TODOS LOS PARTIDOS"



🧠 Ander Herrera habló sobre la MENTALIDAD XENEIZE y ya se prepara para el Superclásico ante River



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ry0WAfeMSY — SportsCenter (@SC_ESPN) November 2, 2025

Además agregó: “Ahora me siento muy bien, estoy en un momento en el que me siento importante, que me siento útil. Soy de los que cree que las buenas temporadas no las hacen solo 11 jugadores. Un día me tocará jugar de inicio, otras veces sumar, y esto es Boca. Boca es entre todos. También como ha entrado Luis (Advíncula), como ha entrado Kevin (Zenón) cuando le ha tocado, como ha entrado Malcom (Braida), que también venía de un tiempo sin jugar y mira todo lo que nos ha dado, se ha matado por el equipo. Y es la única forma que yo entiendo de hacer buenas temporadas: entre todos".

Rumbo al partido con River, el español resumió: “Vamos a pensar en preparar el partido de la mejor manera y mirar más lo que podemos hacer nosotros y no tanto en el rival, pero por supuesto es importante ganar, claro, antes de un clásico”.

Acerca de cómo imagina que será la previa de este superclásico, Herrera compartió: “Lo vivo con muchas ganas, he visto muchas veces Boca-River y River-Boca desde España, desde mi casa y poder ser parte de ello es muy bonito, es muy especial. Ojalá lo podamos ganar, siempre respetando al rival que tiene también cualidades y tiene también armas para hacernos daño, pero confiamos en nosotros, en lo que venimos haciendo, en que somos un equipo que no es fácil de batir. Así que de momento descansar, que también es importante, y el martes ya a preparar el Superclásico”.

"DONDE ESTÉ, ESTARÁ ORGULLOSO DEL CARÁCTER DEL EQUIPO PORQUE EL SIEMPRE HA SIDO UN HOMBRE DE RAZA"



👏🏼 Ander Herrera siempre tiene presente a #MigueloEterno



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/10ZSwSEJ13 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 2, 2025

Sobre si se siente importante dijo: “Yo creo que siempre es importante el papel de todos. Yo creo que lo más bonito de una plantilla es esa mezcla que hay entre la experiencia que puede aportar gente que está en la mitad de su carrera y gente joven, como Delgado, como Di Lollo, que quieren aportar mucho al club. Yo creo que así se hacen los equipos: intentando nosotros ayudarles a ellos desde la experiencia y ellos a nosotros darnos ese hambre, esa energía que tiene la gente joven”.

Por último, se refirió al recientemente fallecido Miguel Ángel Russo: “Nosotros encaramos todos los partidos acordándonos mucho de Miguel. Donde esté, estará orgulloso del carácter del equipo, porque él siempre ha sido un hombre de raza, de temperamento, a pesar de que en los últimos tiempos su enfermedad no le permitió tener la energía que había tenido durante toda su vida. Pero su cuerpo técnico nos lo ha transmitido, su amor a este club también para nosotros es bonito y vamos a pelear por él, por Boca, por la camiseta, por la historia de este club”.