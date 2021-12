El retiro de Kun Agüero y una pregunta que queda flotando: ¿por qué nunca volvió a Independiente?

El anuncio a la distancia retumbó en Independiente. Se retiró Sergio Agüero. Es cierto que el transcurso de los años fue apagando la ansiedad, a medida que se sucedían las renovaciones contractuales en Europa. Cada vez se veía más difícil. Pero por Avellaneda aún se guardaba la mínima esperanza de que el Kun volviera al club de sus amores.

No podrá ser. Un problema cardíaco obligó a la despedida de Agüero, que este miércoles hizo el anuncio oficial de su despedida del deporte de alto rendimiento. Pero el Rojo estuvo en su recuerdo durante su anuncio del adiós de la actividad. “¿Mis mejores momentos? Un gol muy lindo que hice en Independiente. Fue contra Racing. No tengo nada en contra de Racing, pero cuando tenía 17 años fue el primer gol más lindo que tuve”.

¿Por qué el Kun no volvió a jugar en Independiente? Hubo muchos factores que coincidieron para que los caminos continuaran separados.

Agüero siempre pensó en Independiente, aunque la llama fue haciéndose más débil a partir de ciertos hechos, sobre todo, por algunos desencuentros con la actual dirigencia encabezada por Hugo Moyano, que asumió a mediados de 2014 y en algunos días buscará su segunda reelección.

Segio Agüero, en una producción con LA NACION y sus mejores fotos en Independiente

Pero antes conviene retroceder en el tiempo para entender la historia de amor y desencuentro. En Independiente le costó afirmarse pese al empujón que le dio Oscar Ruggeri el 5 de julio de 2003, cuando debutó en la Primera con apenas 15 años, en un partido frente a San Lorenzo.

El debut de Sergio Agüero en Independiente

Sería Julio Cesar Falcioni, ya en 2005, en su primera etapa en el club, el que le dio la continuidad necesaria para afirmarse como titular. Eran tiempos de cambio en los que también se lució otro de los amigos del Kun: Oscar Ustari, en el arco. Hubo partidos épicos, como aquel clásico ante Racing de quiebres y gambetas, en el que una y otra vez desairó a Diego Crosa. Los Rojos se impusieron 4-0 y el niño se volvió grande. También crecía en la vida. Los dirigentes trataban de encarrilarlo y más de una vez tuvieron que hablarle como padres. El compañero de correrías de Agüero era Ismael Sosa, un wing veloz y con tanta habilidad que era capaz de entenderse en la cancha con el chico del momento. También fuera de ella. El apodo de “Romario” había quedado atrás. Kun ya tenía vida propia.

Sergio Agüero, en uno de los festejos contra Racing, en febrero de 2006, cuando marcó sus dos últimos goles en Independiente Fotobaires

Era de esperarse. La joya no iba a durar mucho en Avellaneda. Dicho y hecho. Que Bayern Munich, que Arsenal (Inglaterra), que Real Madrid. No. Nada de eso. El que más pagó fue Atlético de Madrid. A los 17 años, en abril de 2006, Agüero pasó al club colchonero a cambio de US$ 28.750.000, con apenas 53 partidos en la primera de Independiente. Siempre mantuvo a resguardo el sueño de jugar en la Premier League, que cumpliría años después con una histórica carrera en Manchester City.

En aquellos tiempos se ilusionaba con un regreso pleno a Independiente. Es más, hasta puso un hipotética edad: “A los 27 años”. No podría ser.

El 4-0 a Racing con una joya de Agüero

La ilusión por esos tiempos era utópica, a medida que Independiente entraba en los peores años, descenso incluido en 2013. Agüero iba a la cancha cada vez que podía. También se manifestaba en las redes sociales. La camiseta roja siempre estaba presente. Pero… No. Era una súper estrella en el fútbol inglés y no era tiempo de pegar la vuelta. El tema económico resultaba prohibitivo.

“Ver que el club mejora da gusto. Cada vez falta menos para que termine y eso me pone muy contento”, dijo Kun, en una de las tantas visitas, en marzo de 2016. Se refería a las obras que se realizaban en el predio de Villa Dominico, tras las donaciones suyas y de Gabriel Milito para la construcción de un gimnasio de última tecnología en el terreno al costado del acceso Sudeste.

Sergio Agüero y un festejo en Manchester City con los colores de Independiente EFE

Siempre estuvo presente en Avellaneda. De un modo u otro. Hasta que apareció el fastidio en una trato que había empezado bien. Alcanza con recordar las declaraciones del padre del Kun, Leonel Del Castillo, en marzo de 2019.

“ Tenemos buena relación con ellos [por la gestión Moyano] , estamos bien. Hay que entablar una conversación y ver si él quiere venir este año, el otro, no sé... Si lo llaman, empezaría a ver, pondría fecha. Si se queda un año más, si vuelve en 2020, o si tiene ganas en junio. No sé, depende de él, no de la familia”, decía Del Castillo.

Un mes después, en radio Mitre, Pablo Moyano, hijo de Hugo y vicepresidente de los Rojos, afirmaba: “Estuve con Agüero. Hablamos muchas cosas y ojalá que lo que hablamos, se pueda concretar dentro de no mucho tiempo. Todos queremos que el Kun termine su carrera en Independiente”.

Ricardo Bochini y Sergio Agüero, dos números 10 que dejaron una huella en Independiente

¿Qué pasó en el medio? El desgaste. Idas y venidas. También hubo otro tema importante: las carreras de los hermanos de Agüero, Gastón y Mauricio Del Castillo. Nunca lo admitió públicamente, pero uno de los sueños de la familia era verlos juntos. Al menos en un partido.

Gastón tuvo pocas oportunidades en Independiente después de su debut en 2016; apenas un par de partidos ingresando desde el banco de suplentes. El derrotero de su carrera lo llevó después por Cádiz (España), Arsenal, Newell’s, Saltillo (México), Olivenza (España) y San Miguel, en la actualidad.

Mauricio también tuvo idas y venidas. Pasó a préstamo por Morón, Sarmiento, Defensores de Belgrano y Tristán Suárez. Hasta que por fin, a los 24 años, se presentó en la primera de los Rojos el 6 de diciembre de 2020, en un partido con Defensa y Justicia, en el que jugó un puñado de minutos. Ahí mismo hubo un mensaje directo hacia Manchester. “Que venga a jugar de última seis meses y nos c... de risa. Sería lindo que viniera y compartir cancha y entrenamientos” .

Gastón Del Castillo, uno de los hermanos de Sergio Agüero, con pocas oportunidades en la primera de Independiente

Todo explotó a mitad de este 2021, con los vaivenes de la trayectoria de Mauricio. Hubo un suave intento una vez que se desvinculó de Manchester City. Pero el asunto estaba cerrado.

“ No lo trataron bien ni a él, ni a mí, ni a los hermanos . A Mauricio no le quieren dar el pase. A mí me prohibieron entrar en el predio. Yo no lo veo volviendo, al menos por ahora”, dijo el padre de Agüero, por entonces, en Radio La Red. Leonel Del Castillo profundizó: “Lo último que pasó es lo de Mauricio. No lo dejan jugar en la reserva ni le quieren dar el pase. Dejó el fútbol. Sergio está enterado de todo esto. Con otra dirigencia no sabría decirte, por ahora no creo que vuelva ”. Clarito.

La ruptura se confirmó con la participación de Leonel Del Castillo en una de las listas opositoras, comandada por Claudio Rudecindo, para las elecciones programadas, en principio, para el domingo 19 de diciembre.

La historia se cerró y ya no hay vuelta atrás. Sergio Agüero, una de sus joyas, le dijo adiós al fútbol lejos de la camiseta de Independiente.