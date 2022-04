El sentido homenaje de José Mourinho a Diego Maradona en Nápoles: aplausos, ovación y flores

José Mourinho, actual DT de la Roma, siempre se mostró muy cercano a Diego Maradona. No sólo en gustos futbolísticos, sino también en modos de ver la vida y de pararse ante ciertas injusticias de la sociedad.

Es por eso que el entrenador portugués aprovechó su visita a Nápoles, donde este lunes su equipo Roma visitará al Napoli, para tomarse el tiempo necesario y acercarse al homenaje permanente que esta ciudad le hace desde el 25 de noviembre de 2020 a su hijo pródigo.

L’omaggio a Diego Armando Maradona 🙏❤️ pic.twitter.com/ifJ5GlDwqx — AS Roma (@OfficialASRoma) April 17, 2022

Entre aplausos y varias palabras de aliento de los napolitanos, Mou se quedó unos minutos en silencio observando el imponente mural de Diego, y luego se acercó con un ramo de flores a dejarlas junto a una de las paredes.

“El mundo nunca se olvidará de Diego. Me aseguré de que mi hijo sepa mucho de él, a pesar de haber nacido después. Y sé que mi hijo se asegurará de que sus hijos nunca se olviden quién fue Diego. Él nunca me llamaba después de una victoria, siempre después de una derrota o en momentos difíciles. Él me decía: ‘Mou, no te olvides que eres el mejor’. Extraño las llamadas de Diego. Tenía un gran corazón”, había dicho Mourinho en los días posteriores al fallecimiento de Maradona.

Maradona, junto con Mourinho, en una imagen de 2010. Se tenían mucho cariño AP

Este lunes, desde las 14 de la Argentina, Napoli recibe a Roma por la fecha 33 de la Serie A. El final del campeonato es electrizante. Milan es el único líder con 71, pero tiene un partido más que sus perseguidores Inter (69) y Napoli (66).

Si le gana a los capitalinos, el conjunto donde Maradona brillara entre 1984 y 1991 se subirá otra vez a la línea de escoltas. Roma (57), en tanto, está quinta y aun con chances concretas de meterse en las competencias europeas de la próxima temporada. En el medio de ellos aparece Juventus, con 63.