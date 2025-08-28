LA NACION
El sorteo de la Champions League, en vivo

La ceremonia se lleva a cabo en el Grimaldi Forum de Mónaco

Todo listo para el sorteo de la Champions League
Todo listo para el sorteo de la Champions League

Todo listo

Giorgio Marchetti, secretario de UEFA, dará los detalles de cómo se llevará a cabo el sorteo de la etapa de liga de la Champions League.

Reconocimiento para jugadores

Kaká y Zlatan Ibrahimović son reconocidos por UEFA por todo el recorrido que hicieron en el fútbol europeo y por los logros de la Champions League que obtuvieron

Reconocimiento a Chelsea

Aleksander Ceferin, presidente de UEFA, felicitó al Chelsea por su consagración en el Mundial de Clubes. Al equipo de Londres le entregó de una placa como reconocimiento a la obtención de todos los títulos en competencias UEFA: Champions League, Europa League y, en la última temporada, la Conference League.

Enzo Fernández con el trofeo del Mundial de Clubes
Enzo Fernández con el trofeo del Mundial de Clubes

Comenzó el sorteo

Con la presencia del presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, se dio inicio a la ceremonia del certamen 2025/2026 esde el Grimaldi Forum de Mónaco.

Premios millonarios

UEFA confirmó que aplicará un incremento del 21 por ciento sobre los premios que entregó en la pasada Champions League. En total se repartirán 2.470 millones de euros en premios desde la etapa de liga hasta la final. Solo por disputar la etapa de liga, cada club percibirá una suma de 18.6 millones de euros, que se incrementará en 2.1 millones por cada victoria y en 700 mil euros por cada empate. Los equipos que se clasifiquen a octavos de final se adjudicarán 11 millones de euros, quienes avancen a cuartos otros 12.5 millones y los cuatro semifinalistas 15 millones más. Además de lo ya acumulado, los dos finalistas recibirán un cheque por otros 18.5 millones y quien se corone campeón añadirá a ese monto 6.5 millones de euros más.

La final con un cambio

El partido definitorio de la Champions League será el 30 de mayo del 2026 en el estadio Arena Puskas de Budapest, en Hungría, y la novedad es que UEFA decidió adelantar el horario para la tarde europea por lo que en la Argentina será a las 13 horas.

UEFA decidió adelantar el horario de la final que se jugará en mayo del 2026
UEFA decidió adelantar el horario de la final que se jugará en mayo del 2026

Formato etapa de liga

Será la segunda edición de la Champions League que se disputará de esta manera, con 36 equipos. Atrás quedaron los grupos de cuatro equipos. Desde el año pasado se eligió el “sistema suizo” que implica una tabla de posiciones única para todos los participantes, lo que no significa que vayan a cruzarse todos contra todos.

Cada equipo tendrá ocho rivales que le serán asignados a través del sorteo y disputará cuatro partidos de local y cuatro de visitante. Todos los puntos contabilizarán en una tabla única.

Formato del sorteo

El evento comenzará con la extracción manual de una bola del bombo 1 y luego será un software de computadora el que determinará ocho rivales para cada club, bajo criterios preestablecidos. Cada equipo enfrentará a dos clubes de cada bombo, disputando un partido como local y otro como visitante ante los clubes seleccionados por sistema. Además, se mantiene la prohibición de partidos dela etapa de grupos entre equipos de la misma asociación.

Se llevará a cabo el sorteo de la Champions League que tendrá el mismo formato que el año pasado
Se llevará a cabo el sorteo de la Champions League que tendrá el mismo formato que el año pasado

Equipos participantes

Bombo 1

Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Munich, Liverpool, Inter de Milan, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona.

PSG, el último campeón, estará en el bombo 1
PSG, el último campeón, estará en el bombo 1

Bombo 2

Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Brujas.

Atlético de Madrid forma parte del bombo número 2
Atlético de Madrid forma parte del bombo número 2

Bombo 3

Cómo ver online el sorteo

Será transmitido por FOX Sports y también se puede seguirlo por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow y DGo. En todos los casos se requiere ser cliente. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá las principales novedades.

Bienvenidos a la cobertura al instante del sorteo de la Champions League

Comenzamos el seguimiento en el que cada uno de los 36 equipos clasificados a la máxima competencia continental conocerá contra qué equipos disputará en la etapa de liga. La Champions comenzará la semana del 16, 17 y 18 de septiembre y cada club jugará ocho partidos.

