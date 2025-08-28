El sorteo de la Champions League, en vivo

Será la segunda edición de la Champions League que se disputará de esta manera, con 36 equipos. Atrás quedaron los grupos de cuatro equipos. Desde el año pasado se eligió el “sistema suizo” que implica una tabla de posiciones única para todos los participantes, lo que no significa que vayan a cruzarse todos contra todos.

Cada equipo tendrá ocho rivales que le serán asignados a través del sorteo y disputará cuatro partidos de local y cuatro de visitante. Todos los puntos contabilizarán en una tabla única.