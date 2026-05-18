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Lionel Messi se enojó por un cántico de reclamo de los hinchas de Inter Miami en plena victoria ante Portland
El capitán se sorprendió por la actitud de la tribuna cuando el equipo ganaba 2-0; también De Paul tuvo un cruce y un referente de la barra cuestionó lo ocurrido en redes sociales
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Lionel Messi protagonizó un tenso episodio con un sector de los hinchas de Inter Miami durante el partido de este domingo frente a Portland Timbers, correspondiente a la fecha 14 de la MLS. En medio del encuentro, un grupo de simpatizantes entonó una canción de reclamo dirigida a los jugadores.
Al escuchar las estrofas, el capitán se dio vuelta hacia la tribuna, fijó la mirada y levantó una de sus manos en un gesto que se interpretó como un “¿Qué hacen?”. Su expresión de enojo fue elocuente y dejó en evidencia su sensación de bronca y, por qué no, incredulidad debido al momento positivo en que se escuchó el grito de protesta: el partido estaba 2 a 0 a favor de Las Garzas y apenas faltaban cuatro minutos. Así concluyó el encuentro: fue un triunfo sin complicaciones.
El canto, que no contó con la adhesión unánime del estadio, incluye reclamos e insultos y suele aparecer en contextos de rendimiento muy deficiente. “Jugadores, la c... de su madre, a ver si ponen hue..., que no juegan con nadie”, expresa. En este caso, hubo otra versión más light de un grupo reducido, pero que se hizo escuchar: “Jugadores respeten a la hinchada, saluden a la gente, que nunca pide nada”.
Hacia el cierre del encuentro, también Rodrigo De Paul protagonizó un intercambio con los fanáticos. El mediocampista se acercó a una de las tribunas, se señaló el escudo de la camiseta y les pidió que apoyaran al equipo.
Ya en el tiempo adicionado Rodrigo De Paul pidió el aliento de la gente cuando se aprestaba a ejecutar un córner. Es más: cuando ya los gritos eran definitivamente favorables para el plantel, el volante del seleccionado argentino se tocó la estrella del escudo y señaló a todos sus compañeros, en un mensaje de “a este título lo ganamos entre todos”.
Después del partido, Cachito, uno de los referentes de la barra del club, publicó un duro mensaje en sus redes sociales en el que cuestionó lo sucedido y expresó su respaldo a los futbolistas.
“Como decía Diego: blanco o negro, gris nunca. Y si no me dejan entrar más porque sé cómo son, no entro más, pero se tenía que decir y se dijo”, escribió.
Luego continuó: “No sé bien cuál fue la historia de las banderas, pero o está todo bien o está todo mal. Después insultan a los jugadores cuando estamos ganando 2-0. Se llenó de boludos y estos son los resultados”.
Además, apuntó contra la dirigencia de la institución: “Y eso que los jugadores no nos pasan ni cabida, pero en esta estoy con ellos. Eso es culpa de la dirigencia. Ellos lo permitieron. Se llenó de bol... la cancha”.
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