El sueño de Gattuso: el divertido y emocionante video del DT de Italia con un grupo de leyendas

Una noche para resurgir o para hundirse. Italia se lo juega todo en Zenica, en un estadio diminuto, sobre un campo empapado, frente al público bosnio enardecido. Un sueño o una pesadilla, depende del punto de vista. Pero una cosa es segura: “Quien juega al fútbol vive por noches así”, sentencia Gennaro Gattuso, el entrenador de Italia.

No es un partido cualquiera para ninguno de los contendientes, y no solo porque en la tribuna estarán el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, y la estrella del tenis mundial, Novak Djokovic.

Bosnia hará historia en caso de victoria; Italia lo haría en caso de derrota. Sobre el peor desenlace, el seleccionador no quiere ni oír hablar. Para él sería “un golpe importante. Tengo que asumir mis responsabilidades porque soy el entrenador, pero hablaremos después”. Porque “todavía no nos hemos roto la cabeza”, avisa.

Sobre lo que pasará si los “azzurri” quedaran fuera del tercer Mundial consecutivo, Gattuso dijo: “Mi pensamiento me lo guardo para mí, personalmente pongo la cara como siempre lo he hecho”.

El sueño de Gattuso, ¿el sueño de todos? 🇮🇹pic.twitter.com/z44d3Gmgky — Tito Puccetti (@titopuccettic) March 30, 2026

Pasaron 20 años desde que Gattuso, como jugador, alzó la Copa del Mundo en Berlín. Justamente, una recreación con Inteligencia Artificial, muy divertida, muestra en un video al DT de Italia sin poder dormir, reuniendo a las leyendas de una historia sin igual, con la idea de que su sueño, sea el de todos los italianos. Los cracks del ayer se preparan con todo, físicamente hablando y, luego, en el final del video que dura 1 minuto 22 segundos, se convierten en jóvenes jugadores, cuando consiguieron lo máximo.

Una poción mágica lo cambia todo. Arranca con un “¡Ragazzi! (chicos) los necesito. Para la final...”.

Y aparecen, de la actualidad a la versión más juvenil, Christian Vieri, Roberto Baggio, Gianluigi Buffon, Francesco Totti, Paolo Maldini, Alessandro Del Piero, Fabio Cannavaro, Fabio Grosso, Andrea Pirlo, Alessandro Nesta y Daniele De Rossi. Escuchando el himno nacional, con la mano en el corazón. Listos para la final contra Bosnia. Hasta se forma el equipo ideal: Buffon; Nesta, Maldini, Cannavaro y Grosso; De Rossi, Pirlo, Totti y Del Piero; Robbie Baggio y el Tanque Vieri.

Una de las imágenes más divertidas es cuando le saca de la boca una porción de pizza a Vieri y se la pretende cambiar por un plato de ensalada.

Gattuso, con cuatro leyendas en su celular

El sueño termina de repente. Gattuso, acostado, con un pijama azul Italia, levantándose sobresaltado.

Quienes nacieron después del 9 de julio de 2006 solo vieron a una Italia eliminada en la fase de grupos o incluso antes.

Vieron a los “azzurri” sucumbir ante Suecia y Macedonia del Norte. Y sin embargo, Gattuso, ya como entrenador, ve un rasgo recurrente entre las Italia de las victorias más brillantes y esta: “Muchas veces nos hemos convertido en campeones sin ser los más fuertes”.

El equipo está, está convencido el técnico: “No seremos bonitos, pero vamos al grano. Hace siete meses no éramos esto -afirma-. Sufríamos a los rivales, llegaban fácil al área, nos creaban ocasiones de gol. Pienso que en estos meses el equipo ha mejorado en ese aspecto de olfatear el peligro, de trabajar de manera algo distinta”. Y sobre todo hoy “somos un grupo unido”.

Gennaro Gattuso, DT de Italia, al frente de un entrenamiento con la mira puesta en el partido decisivo ante Bosnia @Azzurri

Gattuso menciona a Giovanni Di Lorenzo, lesionado, que “vino en avión”. Pero también a todos los demás que tuvieron que renunciar a formar parte de la expedición en la noche decisiva.

Los “azzurri” llegaron al atardecer en un vuelo chárter, tras el entrenamiento de afinamiento en Coverciano.

El técnico no adelantó la alineación, pero las indicaciones de la sesión matutina parecen repetir el once visto en Bérgamo contra Irlanda del Norte, con Matteo Retegui y Moise Kean en punta. El único contacto con el estadio Bilino Polje lo tuvieron esta noche, un breve paseo después de la lluvia y la nieve de días pasados.

No es un césped perfecto, pero Gattuso advierte que no quiere oír excusas: “Si está mal para nosotros, está mal para ellos” y además “los campos malos eran donde yo jugaba el año pasado con el Hajduk”, en Croacia.

Elude las polémicas por la celebración de Federico Dimarco tras los penales entre Gales y Bosnia: “Son estupideces, fuimos un poco tontos al hacernos daño a nosotros mismos, pero siempre supimos que Bosnia es un equipo de calidad, físico, que cuando te sale encima se hace notar”.

Sobre los rivales, solo palabras de gran estima.

A partir de Edin Dzeko, que el año pasado casi lo alcanzó en Croacia y que esta mañana invitó a los bosnios a ponerse de pie cuando este martes suene el himno italiano: “Un hombre de grandísimos valores”. Minimiza al público encendido: “Nunca vi a los hinchas marcar goles”.

El sueño de Gattuso como DT, en el cuadro levantando la Copa del Mundo

Y luego está el entrenador Sergej Barbarez, a quien recuerda como delantero: “Sé que le gusta el póker y para mí es un cumplido, sin duda es un entrenador preparado, cae bien y me gusta. Estoy seguro de que llega al alma de los jugadores. Me intriga como personaje, porque para mí es una persona muy, muy inteligente”.