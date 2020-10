Ángel Di María, en el partido de la Selección Argentina ante Venezuela por la Copa América 2019 Crédito: Instagram @angeldimariajm

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de octubre de 2020 • 12:09

El jugador de PSG, Ángel Di María, publicó una sugerente historia de Instagram tras la polémica suscitada por su ausencia en la convocatoria a la selección argentina para las dos primeras jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas 2022.

Con descanso obligado justamente por la fecha FIFA, Di María aprovechó el mini receso para pasear junto con su familia por Disneyland Paris. Ya en la tarde del domingo, el ex-Rosario Central y los suyos eligieron relajarse, tal como lo dejó en claro Fideo en sus redes: "Domingo de mate en familia", escribió el rosarino con palabras y emojis.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de su posteo fue el termo que eligió mostrar, que está ploteado con el escudo de la AFA, mientras que el mate de la foto lleva la bandera Argentina. El combinado albiceleste jugó el último jueves ante Ecuador, con victoria nacional por 1-0, y se prepara en La Paz para disputar el encuentro ante su par de Bolivia.

La imagen que compartió Ángel Di María en sus historias de Instagram Crédito: Instagram @angeldimariajm

La ausencia más comentada

De presente inmejorable en su club, no fueron pocos los sorprendidos cuando Ángel Di María no apareció en la lista de los jugadores del fútbol europeo convocados para el debut del equipo argentino en el torneo clasificatorio para Qatar 2022.

Figura en la final de la Champions League 2019/2020, el propio volante manifestó su tristeza por no ser de la partida en el comienzo del camino al próximo campeonato del mundo. "Pase lo que pase jamás bajaré los brazos, jamás lo hice, menos ahora. Siempre luché y lucho por mis objetivos y mis sueños, ahora más que nunca con la frente en alto a seguir, seguir y seguir", publicó Di María en Instagram tras conocer la noticia.

El mensaje de Ángel Di María en Instagram ¿dedicado a Scaloni? Crédito: Instagram @angeldimariajm

Además, en una entrevista con Radio Continental, el futbolista dijo no encontrarle "explicación" a su ausencia en el conjunto nacional: "Es difícil no ser convocado con el momento futbolístico que estoy pasando. (...) Supongo que considerarán que habrá mejores jugadores en mi puesto. Llevo más de un año en un gran nivel sin ser citado. La seguiré peleando, como lo hice siempre. Trabajaré para demostrar que puedo estar".

"Si hay recambio, tampoco tendrían que estar Leo (Messi) o el Kun (Agüero). Tengo 32 años y en cada partido demuestro que pareciera que tengo menos edad. Demuestro que puedo estar en el nivel de Neymar y Mbappé. Cada gol y cada gran partido que hago lo pienso como algo que me hará volver a la selección. Amo a la selección, deseo con toda mi alma volver a vestir esa camiseta. Cada vez que se da una lista y no estoy, tengo que ocultarle a mis esposa e hijas la amargura que me da", concluyó.