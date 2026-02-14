En qué canal pasan Racing vs. Banfield por el Torneo Apertura 2026 hoy

El encuentro entre el Taladro y la Academia se disputa este sábado a las 17.30 en el Cilindro de Avellaneda, con arbitraje de Pablo Dóvalo
Este sábado, desde las 17.30 (horario argentino), Banfield y Racing se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 5 del Grupo B del Torneo Apertura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Pablo Dóvalo, se disputa en el estadio Florencio Sola y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El Taladro aún no logra hacer pie en el primer certamen de la temporada de la máxima categoría del fútbol argentino. Está undécimo en la tabla de posiciones de su zona con apenas cuatro puntos, producto de una victoria, un empate y una derrota. Viene de perder por la mínima diferencia con Belgrano de Córdoba, como visitante, por un gol de Lucas Zelarayán.
La Academia, por su parte, tampoco consiguió buenos resultados en sus primeras presentaciones. Hasta el momento se mantiene en el duodécimo puesto de la clasificación general con tres unidades (un triunfo y tres caídas). En la última jornada sumó sus primeros tres puntos al vencer por 2 a 1 a Argentinos Juniors en el Cilindro de Avellaneda gracias a las anotaciones de Tomás Conechny y Santiago Solari (Erik Godoy descontó para el Bicho).
Banfield vs. Racing: cómo ver online
El partido está programado para este sábado a las 17.30 (horario argentino) y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.
- TNT Sports.
- Flow - TNT Sports.
- Telecentro Play - TNT Sports.
- DGO - TNT Sports.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Racing corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.23 contra los 3.54 que se repagan por un hipotético triunfo de Banfield. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.31.
Posibles formaciones
- Banfield: Facundo Sanguinetti; Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Juan Luis Alfaro; Ignacio Abraham, Lautaro Ríos, Lautaro Gómez, Nicolás Colazo, Santiago López; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi.
- Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavó, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Santiago Solari, Adrián ‘Maravilla’ Martínez y Tomás Conechny.
