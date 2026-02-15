Talleres venció a Gimnasia, de Mendoza, con dos goles de Valentín Dávila, un pibe que emocionó a todos

Hay múltiples historias dentro de una gran historia. Dentro de un partido de fútbol. Más allá del profesionalismo, del dinero, de las presiones, hay un mundo. ¿Quién se acuerda ahora, en este instante, de las angustias existenciales de los padres (de la abuela) de Lionel Messi cuando no conseguía el dinero para su medicación? El día a día, con sus ilusiones y angustias. Los viajes interminables rumbo a los entrenamientos. Todos los jugadores profesionales tienen su historia. Valentín Dávila, también.

El delantero de 19 años esperaba en el banco de suplentes, suerte de espectador privilegiado de Talleres vs. Gimnasia, de Mendoza, uno de los 15 partidos de la quinta fecha del torneo Apertura 2026. Es una constante del equipo al que dirige Carlos Tevez: darles rodaje a los jóvenes. La perla es Giovanni Baroni, un zurdo picante de 17 años.

Dávila, el dueño de la noche de Córdoba; había hecho un gol en el 1-2 frente a Vélez, pero ese tanto fue anulado. X @CATalleresdecba

Bruno Barticciotto, el dueño de la camiseta número 10, chileno y habilidoso, sintió dolor en el muslo derecho. Desde hace tiempo lo atormentan las lesiones. Debió salir a los 17 minutos, ante la incredulidad general. Los compañeros, en el banco de suplentes, trataron de disimular su angustia, las lágrimas que lo asaltaban.

Entró en su lugar el dueño de esta historia, Dávila. Alto, flaco, delantero de área con sueños de gambetas más allá. En un clima caliente: Talleres amaga mucho y concreta poco. A los 36 minutos, en una volea fuera de contexto luego de un pase de otro chileno, Matías Catalán, el pibe abrió el marcador. No podía creerlo.

LÁGRIMAS DE AMOR: ¡¡LA MADRE DE VALENTÍN DÁVILA LLORA POR EL PRIMER GOL DE SU HIJO EN PRIMERA!!



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/qSUmQYiZcM — SportsCenter (@SC_ESPN) February 14, 2026

Al borde de las lágrimas, se abrazó con todos, con sus colegas de edad y con los veteranos. Inmediatamente, la televisación tomó nota de la trascendencia de la historia. Encontró y enfocó a la madre, María Angélica, que se tapaba la cara, mientras lloraba y lloraba. “No puedo creerlo. Cuando entraron las dos pelotas, se me pasaron muchas cosas por la cabeza. Mi mamá es una loca de la cabeza. Siempre estuvo, en todos lados. Mi mamá y mi papá me bancaron siempre. No sé qué decir...”, dijo más tarde el chico, feliz.

Los recuerdos de cuando ella lo llevaba a los entrenamientos. Las dificultades, las desventuras. Todo eso pasa por el cuerpo en este instante. “Si no llegás, vas a tener que estudiar una carrera”, dicen que le enseñaba, mientras el chico se convertía en adolescente. El pibe que no iba a jugar entró, y en una ráfaga abrió el marcador de su vida.

¡¡NO LO PUEDE CREER LA MAMÁ DEL PIBE!! Valentín Dávila no solo metió su primer gol con la camiseta de Talleres, sino que firmó su DOBLETE para el 2-1 de la T ante Gimnasia de Mendoza.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/auIbkUXSMH — SportsCenter (@SC_ESPN) February 15, 2026

Talleres no está nada bien: hay impaciencia general. Tanto es así que en el final del primer tiempo Agustín Modica estableció el 1-1 en favor del cuadro mendocino. La salida de la T rumbo al entretiempo fue entre reproches, que escapan de los chicos, claro.

La tensión iba en aumento, hasta que Valentín, en el Día de los Enamorados, tomó el balón, apuntó desde 20 metros y disparó. La pelota iba directa a las manos de César Rigamonti, pero se le escurrió entre los dedos al arquero que supo ser una referencia en Belgrano, el archirrival de Talleres.

"Se me pasaron muchas cosas por la cabeza", dijo Valentín, que anotó un doblete en el Día de los Enamorados. X @CATalleresdecba

Y Dávila, con la fuerza de la juventud, consiguió después el segundo. Cantaba, saltaba, se reía. La madre, acompañada por el resto de la familia, esta vez no paró de reírse. Se movía de acá hacia allá en una platea del estadio Mario Alberto Kempes.

Valentín es un ejemplo de que Tevez ratifica su apuesta por los juveniles en el comienzo del Apertura. Tras la irrupción de Giovanni Baroni como titular, el entrenador se inclina por las promesas.

La emoción de María Angélica, la madre de Valentín Davila, que convirtió su primer gol en la primera división. Captura de Video

Valentín Dávila ya había hecho su debut, a los 86 minutos de partido frente a Vélez (1-2 el 27 de enero), en lugar de Ulises Ortegoza. Pocos minutos le habían bastado aquel miércoles para mostrar su personalidad. De hecho, en ese estreno anotó un gol de cabeza, luego de un centro de Luis Miguel Angulo, pero el tanto no fue validado, por una posición adelantada.

El delantero declaró luego de esa tarde soñada: “Estoy triste por el resultado, pero contento por jugar. Soy hincha de toda la vida de la T. Por fin llegó este momento”. El juvenil fue el habitual centrodelantero en la reserva dirigida por Mariano Levisman en 2025. Entre el Apertura y el Clausura afrontó 29 partidos y anotó 5 goles . Realizó todo el camino de las inferiores en el predio de Talleres.

Compacto de Talleres 2 vs. Gimnasia, de Mendoza, 1

Este año realizó la pretemporada en Cardales, y para Tevez es una alternativa seria, tanto que figura como suplente del goleador Ronaldo Martínez. Incluso, ambos pueden convivir sin problemas, como en el caso de este sufrido triunfo sobre Gimnasia, de Mendoza, que hizo los méritos suficientes para alcanzar la igualdad.