El Top 7 de cuáles son los clubes que aportaron más futbolistas a la selección argentina desde 1902

No cualquier futbolista profesional consigue representar a su país a nivel internacional, sea en partidos amistosos o por los puntos. No es para todos llegar a ese nivel de elite. Se deben pasar varias etapas (la mayoría, desde las inferiores) para llegar a esa linda y exigente instancia en la carrera de un futbolista. Pero para que suceda la citación más esperada de todas, los clubes son parte fundamental para que ese llamado se haga realidad.

A continuación, el Top 7 de clubes del fútbol argentino que más jugadores cedieron a la Selección Argentina desde 1902 hasta el presente.

River (161 jugadores)

River es el club que más futbolistas aportó al conjunto nacional en toda la historia, con 161. Además, la institución de Núñez es la que más profesionales cedió solamente contando los que integraron los planteles en los Mundiales, con 48. Desde Ángel Labruna, con 39 años, como el primero en Suecia 1958, hasta Corea/Japón 2002, siempre hubo al menos uno en una Copa del Mundo. Y ocho fueron campeones: Daniel Passarella, en dos ocasiones; Oscar Ruggeri, Nery Pumpido, Héctor Enrique, Leopolpo Luque, Oscar Ortiz, Ubaldo Fillol y Norberto Alonso.

Uno de los últimos futbolistas que el millonario cedió fue Julián Álvarez. Luego de anotar su primer gol con la albiceleste, como visitante ante Ecuador por la fecha 18 de las eliminatorias sudamericanas a Qatar 2022, el cordobés expresó en conferencia de prensa: “Hacer un gol vistiendo esta camiseta era un sueño que tenía desde chico. Es algo único”.

Norberto “Beto” Alonso, con las camisetas de River y de la selección argentina en la época donde el enganche brillaba en el fútbol local. Esteban Bekerman

Boca Juniors (153 jugadores)

Segundo en esa lista aparece Boca, con 153 futbolistas, pero hay un dato importante que lo coloca como líder en otro rubro: el Xeneize es el club argentino que más jugadores aportó al seleccionado en Copas América, con 66, entre 1916 y 2015, según un estudio de la Subcomisión de Hinchas Ludovico Dollenz, del departamento de Cultura de Boca. De hecho, el conjunto auriazul nunca perdió el lugar de privilegio en ese ranking, secundado por River y Racing.

Titular inamovible del esquema de Lionel Scaloni en la mitad de cancha, el mediocampista Leandro Paredes, la última gran aparición de la cantera auriazul en el combinado nacional, dialogó hace unos meses con TyC Sports en Ezeiza al arribar al país para la última doble fecha FIFA sobre el tiempo que queda para el Mundial de Qatar 2022: “Tenía ganas de venir al país. Fue un año muy largo y traté de disfrutar de mi familia y amigos, pero sin perder tiempo para entrenar y seguir recuperándome (de una lesión), por suerte puede hacer de todo. Tenemos que vivir la previa con mucha tranquilidad. Sabemos que vamos por el buen camino y tenemos mucho por mejorar, así que vamos a intentar mejorar y jugar mejor, ser más sólidos todavía. Por ese camino vamos”.

Hugo Gatti, con el escudo de la AFA durante uno de los partidos que Argentina afrontó en la serie previa al Mundial 1978 con él como titular y figura, en tiempo en los que “El Loco” ganaba todo en el arco de Boca; luego, no fue parte del plantel campeón Esteban Bekerman

Independiente (107 jugadores)

Desde la citación en 1912 de Ernesto Sande hasta la de Maximiliano Meza en 2018, 107 profesionales le cedió el “Rojo” y 27 de ellos disputaron Mundiales mientras vestían la camiseta de la institución de Avellaneda desde Suecia 1958 en adelante. Algunos de ellos son José Varacka, Luis Artime, Omar Pastoriza, Aníbal Tarabini, Daniel Bertoni, Omar Larrosa, Enzo Trossero, Ricardo Bochini, Ricardo Giusti, Néstor Clausen, Luis Islas y Oscar Ustari.

Sin lugar a dudas, el exdelantero Sergio Agüero es uno de los mejores jugadores de la última camada que tuvo la selección argentina. Y el mejor proyecto del club de Avellaneda del siglo 21. En diálogo con el programa “Argenzuela”, en Radio 10 con Jorge Rial, el “Kun” analizó las chances de viajar a Qatar en otro rol: “¡Al Mundial voy a ir! Estamos viendo para tener una reunión esta semana (con Claudio Tapia). Pero bueno, la verdad que quiero estar, pero... ¿qué pasa? La realidad es que si voy al Mundial voy a estar con los chicos, voy a ir al entrenamiento”.

La delantera de Independiente que jugó completa para Argentina contra Inglaterra en 1953: arriba, Cecconato y Grillo; abajo, Micheli, Lacasia y Cruz

Racing Club (105 jugadores)

Entre los 105 jugadores que la Academia le cedió a la Selección Argentina, aparecen, por ejemplo, Orestes Omar Corbatta (43 partidos y 18 goles, campeón sudamericano 1957), Roberto Perfumo (30 encuentros, jugó el Mundial 1966), Julio Olarticoechea (14 juegos, campeón del mundo 1986 y subcampeón 1990), Claudio “Turco” García (13 partidos y tres tantos, bicampeón de América), Claudio “Piojo” López (5 encuentros, parte de los planteles de los Mundiales 1998 y 2002) y Humberto Maschio (12 partidos y 12 goles, campeón sudamericano 1957).

Seguramente, los hinchas de esa otra institución de Avellaneda estarán muy orgullosos y con el pecho inflado al saber que, con la camiseta del conjunto argentino, el delantero Lautaro Martínez los representa de manera irreprochable desde la actitud y los goles que convierte. Tras meter uno y asistir en otro en la Finalísima 2022 ante Italia en Londres, el “Toro” sentenció apenas finalizó el duelo: “Esto no tiene precio, estamos felices por el presente, por el juego y por el grupo. Es interesante e importante lo que pasa adentro. Todo es increíble, la gente... es hermoso sentir el cariño. Desde que arrancamos el proceso nos sentimos cerca y eso es un plus más”.

Enrique “Chueco” García y José Salomón, figuras de Racing y Argentina durante gran parte de los años 40. Esteban Bekerman

San Lorenzo (94 jugadores)

A lo largo de la historia, San Lorenzo contribuyó con 94 futbolistas a la selección nacional y 17 de ellos disputaron al menos una Copa del Mundo mientras vestían en ese momento los colores azulgranas. Se destacan Luis Monti en 1930, José Sanfilippo en 1958, Varacka en 1966, Roberto Telch en 1974, Ricardo Lavolpe en 1978, Jorge Olguín en 1978 y Ruggeri en 1994). El dato sobresaliente es que en los Mundiales de Chile 1962 e Inglaterra 1966, el club de Boedo entregó cuatro jugadores por torneo, siendo el récord vigente hasta la actualidad del club.

Identificado con el “Cuervo” por haber jugado en 2009 y 2010 luego de su paso por Arsenal de Sarandí, el mediocampista ofensivo Alejandro Gómez comentó lo que significó haber ganado la Copa América 2021 en el capítulo 1 del podcast “La Selecta”: “Lo que pasó con la Selección no tiene precio, todos los que estamos hoy lo pensamos así. Haber ganado la Copa América no lo equipara ni todo el dinero del mundo. Es lo máximo, lo que cualquier chico aspira cuando empieza a jugar al fútbol. Este grupo tiene un sentido de pertenencia tremendo hacia el país. Se creó un clima y una conexión con la gente que hacía tiempo que no se veía”.

Telch y Albrecth, símbolos de San Lorenzo en los años 60 y aporte importante del club de Boedo a la selección argentina Esteban Bekerman

Vélez (79 jugadores)

Dentro de los 79 futbolistas que Vélez aportó a lo largo de su vida deportiva al seleccionado albiceleste hay dos años específicos que sobresalen del resto. El primero es 1997, momento en el que Daniel Passarella citó a 5 de El Fortín para la Copa América (Christian Bassedas, Claudio Husaín, Martín Posse, Mauricio Pellegrino y Raúl Cardozo). El segundo es 2011, cuando Alejandro Sabella superó dicha cantidad llamando a siete para el Superclásico de las Américas contra Brasil (Sebastián Domínguez, Víctor Zapata, Augusto Fernández, Emiliano Papa, Héctor Canteros, Juan Manuel Martínez y Marcelo Barovero).

De todos ellos, el arquero Barovero reconoció en 2020 en el programa “Super Fútbol” de TyC Sports que el fútbol le dio “mucho más de lo que pensó” y no siente el buzo de la selección argentina como una cuenta pendiente de su carrera: “Pasa el tren, a veces te podés subir y otras no te suben. Hubo un arquero indiscutido en la Selección por muchos años como (Sergio) “Chiquito” Romero. Es el sueño que tenía, pero el fútbol me dio mucho más de lo que imaginaba y no me debe nada”.

Pedro Larraquy y José “Pepe” Castro jugaron para la Argentina la Copa América de 1979 siendo jugadores de Vélez. Esteban Bekerman

Estudiantes de La Plata (70 jugadores)

Si se nombra a Estudiantes de La Plata es imposible no vincularlo con Carlos Bilardo o Alejandro Sabella. Los 70 profesionales que el “Pincha” le cedió a la Selección Argentina hasta hoy no pudo haber sido sin la ayuda de estos dos próceres. México 1986 fue la piedra fundacional de las citaciones: Islas, José Luis Brown y Marcelo Trobbiani. Y 2014 continuó con el legado. Entre 1998 y 2018, el equipo platense aportó futbolistas en 5 de 6 Mundiales, de inferiores o con pasado en primera: Juan Sebastián Verón, Leonel Scaloni, Gabriel Mercado, Martín Palermo, Agustín Orion, Clemente Rodríguez, Mariano Andújar, Marcos Rojo, Federico Fernández, Enzo Pérez, José Basanta y Franco Armani.

El sentido de pertenencia es sinónimo del conjunto platense desde su fundación. Y con la selección argentina pasa lo mismo. El defensor Juan Foyth, surgido de las inferiores del “León”, no es la excepción de esa regla y se sintió frustrado por haber quedado a último momento al margen de la Copa América 2021, cuando era parte del recambo. Así lo hizo saber en el diario español AS en abril pasado: “Yo lo entendí. Creo que había tenido un muy buen año acá en el Villarreal y cuando fui a la Selección tuve errores que pueden pasar y quizá lo mejor para mí en ese momento era no estar, pero no me puedo quejar de nada. Creo que en ese momento otros compañeros estaban mejor. Así lo veía el entrenador. Estaban más preparados para afrontar la Copa y yo, como siempre, la decisión del técnico la respeto. Obviamente que a uno le duele, uno quiere estar, pero a mí no me vas a escuchar hablando mal de él (Scaloni) ni de ningún técnico”.

Juan Sebastián Verón, uno de los futbolistas de Estudiantes que vistió la camiseta de la selección argentina. Matthew Ashton - EMPICS - PA Images

River también lidera en cantidad de goles

El equipo “Millonario” no sólo encabeza la tabla de más futbolistas cedidos a la Selección Argentina en toda la historia, sino que, además, suma la mayor cantidad de goles aportados por equipo en la historia del conjunto nacional. En total, son 232 tantos hasta el último duelo frente a Estonia. Lo siguen Boca (124), Huracán (115), San Lorenzo (111), Racing, (105), Independiente (103), Barcelona, de España (84), Newell’s (72), Fiorentina, de Italia (55) y Estudiantes de la Plata(54).