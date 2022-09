Racing: Edwin Cardona sólo jugó dos partidos completos y su futuro es incierto

Los movimientos de Edwin Cardona en la entrada en calor en la previa del partido del domingo entre Platense y Racing en Vicente López generó una rápida viralización de la imagen y el repudio generalizado de los hinchas de la Academia. ¿Por qué? En el video se ve al mediocampista colombiano realizar los habituales trabajos precompetitivos distraído, haciendo el menor esfuerzo y, por momentos, sin siquiera realizar los ejercicios a la par de sus compañeros.

Mientras trotaba a un ritmo cansino hablaba con su compatriota Johan Carbonero, ubicado a su derecha. Mientras, el resto de sus compañeros sí se movían con la intensidad requerida.

Como era de esperar, la reacción de los hinchas no se hizo esperar. Muchos, incluso, exigieron la rescisión del contrato del volante. Si bien el vínculo firmado es de tres años a cambio de US$ 3.000.000 (llegó a principios de este año), es muy posible que a fines de octubre, cuando termine el campeonato, el club intente negociar su salida para evitar pagarle toda esa cifra.

Cardona sale reemplazado ante Estudiantes FOTOBAIRES/Ignacio Amiconi

Juega poco y no rinde

La incorporación de Cardona fue y es un problema para Racing. De hecho, hace unos días el presidente del club, Víctor Blanco, se refirió a la actualidad del colombiano: “Nadie duda de su capacidad y de lo que es futbolísticamente, pero creo que tiene que poner lo suyo”.

Lo concreto es que desde que se incorporó al equipo que conduce Fernando Gago, el mediocampista lleva disputados 26 partidos. Pero en realidad, sólo 1102 minutos de acción, y en apenas 11 juegos arrancó de titular.

El dato asombra muchísimo más si se analiza cuántos partidos completó. Fueron apenas dos: el primero del año frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata, y el último partido de la fase regular de la Copa de la Liga ante San Lorenzo, en un clásico en el cual Racing jugó con suplentes porque ya estaba clasificado para la siguiente instancia.

Las estadísticas exponen todavía más al colombiano: en los últimos 11 partidos jugados, reunió apenas 86 minutos en tres partidos, uno titular y dos ingresando desde el banco de suplentes. Y en este semestre solo estuvo desde el arranque en tres encuentros: Huracán, Vélez y Estudiantes.

Ante Argentinos, Cardona realizó su única asistencia en Racing JORGE MATIAS BARAVALLE

Desde que llegó a Racing, Edwin Cardona no marcó goles de jugada. Solo anotó dos de penal (Defensa y Justicia y Platense) y aporto una asistencia, frente a Argentinos, justo antes de salir reemplazado por una lesión.

Las idas y vueltas del mediocampista son constantes. Jamás pudo ganarse el lugar que sus condiciones merecen dentro del equipo titular. De hecho, la semana pasada Gago decidió marginarlo y no concentrarlo porque lo vio con unos kilos de más. Sin embargo, fue reincorporado para el partido ante Platense.

Con un plus: cada vez que estuvo en la cancha, nadie de su equipo jugó peor que él. La diferencia de ritmo y de compromiso es alarmante y también generaba rispideces dentro del grupo.

De hecho, causó mucho malestar lo que hizo en el partido contra Talleres. Gago dispuso su ingreso cuando faltaban 11 minutos. Entró con un arito puesto, y durante buena parte de esos 11 minutos estuvo más preocupado por tratar de quitarse el arito que por la acción en sí. El encuentro finalizó 1 a 1.

Otra actitud que no cayó bien fue que durante el partido contra Barracas Central, en el estadio de All Boys, fue suplente y no tuvo minutos en la cancha. Pero estuvo todo el último rato del partido tratando de pasarle la pechera de suplente a un chico que estaba en la tribuna de Barracas. Todo eso, de espaldas al partido, como si no le importara lo que hacían sus compañeros en el campo. Aquel encuentro culminó 0 a 0.

La actitud de Cardona antes del partido contra Platense

La polémica entrada en calor de Cardona en Racing

Lo exhibido por Cardona en la Academia no es nuevo. De hecho, Boca decidió prescindir de sus servicios en diciembre pasado, cansado de lidiar con su falta de profesionalismo. El volante primero había priorizado sus vacaciones familiares por sobre el trascendental cruce de octavos de final del Xeneize con Atlético Mineiro, por la Copa Libertadores, tras la Copa América 2021. Y más tarde, regresó a la concentración previa al partido contra Newell’s, en noviembre pasado, en “condiciones no aptas para un profesional”.

En el Consejo de Fútbol lo consideraban el mejor jugador del fútbol argentino, pero en el balance se sintieron defraudados. La falta de compromiso profesional, sumada a diversos actos de indisciplina, astillaron la relación entre ambas partes.

En el plano futbolístico, los números tampoco lo ayudaron a la hora de la evaluación que hizo Boca sobre su desempeño. En 2021 Cardona jugó apenas 30 partidos (solo 5 completos) y marcó 4 goles.