El Torneo 2021. Talleres disfruta del Auzqui goleador y venció a Arsenal en Córdoba

Talleres venció a Arsenal por 2-0 en Córdoba, por la 2° fecha del Torneo 2021 de la Liga Profesional de Fútbol. Los goles del equipo de Alexander Medina los convirtieron Carlos Auzqui y Diego Valoyes, uno en cada tiempo y así consiguió su primera victoria en el campeonato.

El desarrollo del encuentro siempre fue favorable a Talleres, de principio a fin, más allá que algún otro intento del conjunto del Viaducto. “Nos pudimos quedar con los tres puntos. Tuvimos paciencia para armar bien las jugadas y más allá del 2-0 creo que merecimos un poco más. ¿Cuándo nació el Auzqui goleador? El Cacique (Medina) me cambió la mentalidad, el entrenador me dijo que puedo ser 9 y que tengo que hacer goles. Y mis compañeros me ayudan en la búsqueda de ese objetivo”, dijo Auzqui en declaraciones a TNT Sports al final del encuentro.

Lo mejor del partido

El ex jugador de Estudiantes y River siempre fue de moverse por los costados, pero en el esquema 4-2-3-1 o 4-3-3 que suele utilizar Medina ha jugado varios partidos como falso 9. Ataca bien los espacios y llega a posición de gol. La eficacia, justamente, no era uno de los puntos fuertes del delantero que fue dirigido por Marcelo Gallardo en el Millonario, pero hace varios meses que en la “T” pasa por una buena racha.

El 1-0 fue un golazo: a los 15 minutos, Auzqui recibió una asistencia de taco de Santos y tras una gambeta convirtió con un toque cruzado de derecha. Y el 2-0 se generó desde un córner de Diego García y un cabezazo de Valoyes, cuando iban 34 minutos del segundo tiempo.

Talleres fue muy superior a Arsenal, tuvo la posesión del 59% y duplicó en remates (15-7) a su adversario. Así se sacó la bronca por haber perdido en la primera fecha ante Newell’s y luego de haber estado 2-0 arriba en el marcador. La derrota por 3-2 había generado fastidio en Talleres, pero logró cambiar rápidamente el chip. Arsenal no pudo ganar todavía, ya que en la primera fecha había empatado con San Lorenzo 1-1, en Sarandí.

LA NACION