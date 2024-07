El VAR en la Eurocopa: siguen las polémicas, pero el juego es más veloz y menos cortado que en el fútbol argentino

Escuchar

FRANKFURT.- Las decisiones arbitrales tras la revisión de video están poniendo a prueba la paciencia y fe de entrenadores, jugadores y aficionados durante la Eurocopa -como ha sucedido toda la temporada con sus clubes. Es cierto que las resoluciones se dan de manera veloz, tengan los árbitros principales que ir a ver el monitor o, en caso de tratarse de un fuera de juego, notificarle la decisión al referee a cargo del partido. Discusiones hay (y habrá) en todas partes del planeta, pero en donde suele haber grandes diferencias es en el tiempo que demora cada decisión. Por lo tanto, el juego en Sudamérica y el fútbol argentino tiene muchas más interrupciones.

Pero el VAR sigue ganando terreno. No utilizar la tecnología ya no es una opción para la FIFA y las demás confederaciones. Eso sí: si bien se revisan todo tipo de jugadas se ven decisiones que van mucho más allá del espíritu inicial de la herramienta, en donde sólo se iba a utilizar para modificar o corregir aquellos fallos “claros y notorios”.

Se recuerda que cuando la FIFA puso a prueba el sistema de videoarbitraje (VAR) en el 2016, habían algunas metas y promesas definidas. Sólo revertir errores claros, no comprometer la autoridad del árbitro de campo y tomar decisiones en menos de 10 segundos. Una utopía.

El árbitro del partido chequeó en el VAR y a través de un sensor que tiene la pelota, una mano previa al segundo gol que le anularon a Bélgica Captura TV

¿Cómo les ha funcionado después de dos Copas Mundial y dos ediciones de la Eurocopa, además de todas las controversias en la Liga Premier? Nada bien, según el entrenador de Dinamarca Kasper Hjulmand, en declaraciones reproducidas por la agencia AP. “En mi opinión no es como debería ser el fútbol”, aseguró Hjulmand el sábado tras la derrota 2-0 con Alemania y que se apoyó de dos decisiones consecutivas con la tecnología.

En lugar de estar arriba 1-0 a los 48 minutos después de que el tanto de Joachim Andersen fue anulado, Dinamarca estaba abajo 1-0 a los 53 minutos por un penal tras una mano de Andersen. “Sí, fue un duelo equitativo y al final fue el árbitro el que decidió el juego”, aseguró Andersen. “Estamos muy felices y orgullosos de lo que hemos hecho. Es difícil hablar ahora mismo de estos supuestos, pero si quiere mi opinión es claramente fuera de juego (de Alvaro Morata). Vimos algo parecido en el Países Bajos-Francia y lo hemos visto diez veces hoy. Es el mismo problema. El VAR es una evolución fantástica pero no sabemos usarlo bien. Y las decisiones las toman siempre las mismas personas, que de un partido a otro no toman las mismas decisiones. Si no sabemos usar bien el VAR vamos a tener problemas”, dijo Willy Sagnol, seleccionador de Georgia, tras la derrota con España.

Los goles anulados a Lukaku

¿Cualquier similitud con el fútbol argentino es mera coincidencia? Durante este año, entrenadores como Carlos Tevez en Independiente, Mauricio Larriera en Newell’s y Julio Vaccari en Defensa y Justicia, por tomar algunos parámetros, se quejaron al estilo Andersen sobre fallos que influían en resultados de la última Copa de la Liga.

¿Cuánto tardan las decisiones por VAR en el fútbol argentino? Mucho más de lo que se observa en la Eurocopa. Se trata de tecnologías diferentes, de costos diferentes. Pero lo concreto es que mientras en el actual certamen del Viejo Continente no suelen tardar más de un minuto y medio en decisiones complejas, en la Liga Profesional las excepciones son las decisiones que se toman velozmente, más allá de que constantemente se revisan jugadas y –si no hay nada que advertir- no se convoca al juez principal. Hubo sanciones de penales o hasta posiciones adelantadas que demoraron incluso más de tres minutos para llegar a una conclusión.

El gol anulado a Phil Foden por offside ante Eslovaquia; lo advirtió el VAR y se resolvió enseguida: el juego no se demoró INA FASSBENDER - AFP

“El objetivo del VAR es ayudar al árbitro a tomar una decisión, ante errores claros y obvios. El VAR no busca 100% de precisión, ya que no hay deseo de interferir en el desarrollo natural del juego. El árbitro tiene que olvidar que hay VAR antes de tomar una decisión, pero recordar que hay VAR luego de tomar una decisión. La idea sigue siendo que el partido lo dirija el árbitro, que no se detenga el juego en cualquier situación”, había explicado Federico Beligoy, director nacional del arbitraje en diciembre de 2020 cuando se proyectaba la implementación del VAR en el fútbol argentino para 2021. Las polémicas siguen a flor de piel y, en líneas generales, los hinchas siguen sin confiar en la herramienta.

La reacción de Hjulmand y Andersen en la actual Eurocopa -quien juega para el Crystal Palace de la Liga Premier y conoce bien a los árbitros Michael Oliver y al especialista del VAR Stuart Attwell- sintetizan la frustración en una era en la que las celebraciones de gol se han visto acortadas.

En este torneo los líderes anotadores suman tres goles y el VAR le ha anulado tres goles al delantero belga Romelu Lukaku. Los árbitros parecen por momentos controlados remotamente y que va en contra de la promesa de la FIFA en el 2016: “Nunca perder la autoridad de los árbitros, nunca quitársela”.

La pelota claramente pegó en la mano de Andersen, pero con un duro pase cruzado a tan corta distancia que Oliver no lo consideró inicialmente una falta. Aunque la intervención del VAR fue decisiva, aplicar estrictamente la ley de mano sigue sin estar claro para algunos. Incluso se manifiestan en contra, como algo que no es natural. “La ley de mano es (grosería)”, dijo en redes sociales el exjugador Alan Shearer, quien es parte de la transmisión de la BBC.

Hjulmand, por su parte, dijo que estaba “cansado de las ridículas reglas de mano. Joachim estaba corriendo normalmente. Es una situación normal”: los oficiales del VAR tampoco fueron responsables del fuera de lugar ante Thomas Delaney de Dinamarca, quien estaba uno o dos dedos por delante del defensa alemán. Fue una decisión binaria decidida por el sistema multicámara llamado “Semi-Automated Offside Technology”, sistema semiautomático y que puede observar el árbitro en la sala del VAR.

Después de 20 correcciones del VAR en 36 encuentros, la tasa se incrementó con estas tres decisiones clave -dos goles anulados (uno para cada equipo) y un penal para Alemania- en los octavos de final.

Las decisiones de fuera de juego están tomando un promedio de 46 segundos, según el jefe de arbitraje de la UEFA Roberto Rosetti. Mientras que las decisiones del VAR, incluyendo que el árbitro se dirija al monitor y según un informe de AP, promedian un minuto y 36 segundos.

El anuncio de que el VAR está revisando una polémica en la Eurocopa 2024 INA FASSBENDER - AFP

Esto es más veloz que la errática Liga Premier, pero muy lejos de la idea que tenía la FIFA de que sólo fueran unos segundos para no interrumpir el ritmo de juego.

¿Cuáles son las cuatro acciones en las que el VAR debe intervenir?

Gol/no gol: decisión de gol/no gol; infracción por fuera de juego (APP, que es la “Fase de Ataque con Posesión de balón”, es decir el período de juego durante un ataque antes de un incidente que puede ser revisado); infracción por parte del equipo atacante (APP); y balón fuera de juego (APP).

Penal/no penal: concesión errónea de un penal; infracción sancionable con penal no sancionada; localización de la infracción (dentro o afuera del área); infracción cometida por el equipo atacante en la jugada del incidente sancionable con penal (APP); balón fuera del campo antes del incidente (APP).

Tarjeta roja directa: expulsión erróneamente sancionada; expulsión no detectada en el terreno de juego; las revisiones se limitan a expulsiones directas y no a segundas amonestaciones.

Confusión de identidad: si el árbitro amonesta o expulsa al jugador equivocado, el VAR chequeará y corregirá la decisión.

¿Cuál sigue siendo el procedimiento para el uso del VAR?

Se produce una incidencia y el VAR chequeará si se produjo un error claro y obvio.

Si hubiese un error claro y obvio, el VAR recomendará al árbitro que la situación sea revisada.

Revisión y decisión arbitral. El árbitro elige la recomendación del VAR indicando la señal de TV y elige: tomar una decisión basada únicamente en la información recibida por el VAR en situaciones fácticas (fuera de juego, faltas dentro/fuera del área, balones fuera del campo y gol/no gol); o acudir a la revisión en campo y tomar la decisión en el área de revisión para las situaciones de interpretación.

