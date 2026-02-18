El video con el que Benfica desmiente a Real Madrid y defiende a Prestianni en el incidente con Vinícius Jr.

Las repercusiones sobre lo acontecido en la noche del martes en el Estádio da Luz continúan a lo largo de este miércoles. El triunfo de Real Madrid sobre Benfica por 1 a 0 pasó casi a un segundo plano luego del incidente entre Gianluca Prestianni y Vinícius Jr., por el cual el brasileño acusó al argentino de haberle proferido palabras racistas. El hecho motivó la detención del encuentro durante 10 minutos -en los que se buscó infructuosamente a través de las imágenes de la televisión confirmar lo que decía el delantero merengue- y un sinfín de discusiones que aún no se acallan.

Mientras se suceden palabras condenatorias hacia Prestianni de parte de muchos protagonistas del universo del fútbol -la mayoría cree que el haberse tapado la boca con la camiseta significó enmascarar el insulto- y la UEFA toma cartas en un asunto que considera muy serio, desde el club portugués ensayaron una defensa del jugador argentino.

José Mourinho, entrenador de Benfica, intenta apaciguar a Vinícius Jr. Pedro Rocha� - AP�

“Mono”, es la palabra que Vinícius dice haber oído de boca de Prestianni; “maricones”, es el término que el entorno del argentino dice haber proferido. La acción de la controversia ocurrió instantes después de que el brasileño anotó un verdadero golazo para poner el 1 a 0 que sería definitivo. Al momento del festejo, Vinícius bailó de cara al público local; el árbitro fue a reprenderlo y también se acercó Nicolás Otamendi a pedirle que no provocara a la gente.

Cuando los futbolistas de Real Madrid volvían a su campo para que el partido se reanudara, se dio el intercambio entre Prestianni y Vinícius Jr. Inmediatamente, el brasileño salió corriendo a avisarle al árbitro, François Letexier, que el argentino le había dicho “mono”. Como marca el protocolo de la UEFA, el colegiado francés detuvo el encuentro y avisó de la situación. Sin embargo, tras diez minutos de pausa, no se encontraron imágenes que confirmaran lo que el futbolista brasileño reclamaba.

Varias horas después de finalizado el encuentro en Lisboa, Benfica tomó posición al respecto. A través de un video y una frase de veintitrés palabras, desmintió a los futbolistas de Real Madrid y defendió a Prestianni (o al menos, dio a entender que no hay pruebas para condenarlo). El club portugués se basa en un video en el que no se ven jugadores del equipo merengue cerca de los dos futbolistas que discuten. “Como demuestran las imágenes, dada la distancia, los jugadores del Real Madrid no pudieron escuchar lo que dicen haber escuchado”, es lo que dice el mensaje de Benfica.

El video con el que Benfica desmiente a Real Madrid

Antes, Benfica había publicado otro mensaje en el que respaldaba al futbolista argentino. “Juntos a tu lado”, fue la frase escogida para replicar el posteo que Prestianni había realizado a modo de descargo. “Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinícius Junior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamás fui racista con nadie. Y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid”, escribió Prestianni en su cuenta oficial de Instagram y compartió una foto junto al atacante Merengue.

