El “wow” de Arsène Wenger y el gesto de Gianni Infantino ante la chilena de Santiago Montiel que ganó el Premio Puskas

En un video promocional difundido por la FIFA, luego de la ceremonia de los premios The Best 2025, se vio la reacción de Arsène Wenger y Gianni Infantino, al dar a conocer el ganador del Premio Puskas: el argentino Santiago Montiel, delantero de Independiente. La reacción de ambos, mezcla de asombro y admiración, selló el reconocimiento internacional para una chilena memorable, ejecutada desde fuera del área y en un partido decisivo por el Torneo Apertura.

“Felicitaciones a Santiago Montiel por su increíble gol con Independiente en la primera división de Argentina”, comienza diciendo el histórico técnico de Arsenal, de Inglaterra. “Un increíble lanzamiento y un justo ganador del premio The Best FIFA Puskas 2025. ¡Felicidades, Santiago!”, concluye el francés.

La escena es breve, pero contundente. Wenger, conocido como Le Professeur y actual Director de Desarrollo de la FIFA, observa la pantalla de una tableta, absorto ante la acción del delantero. Al ver el gol de Montiel, se rinde ante la acción y solo pronuncia: “Wow”. Luego, Gianni Infantino, presidente de la máxima entidad del fútbol, no oculta su expresión: alza las cejas, sonríe y asiente, además de hacer un gesto con la mano, como dando por sentado que se trata de una jugada excepcional. Esa fue la manera que eligió presentaron al ganador del Premio Puskás 2025.

A continuación, aparece el propio Santiago Montiel con breves palabras de agradecimiento. “Hola, soy Santiago Montiel. Quería agradecer a toda la gente que votó, a los hinchas de Independiente, al club, a las leyendas del fútbol, a FIFA. La verdad, estoy muy feliz de haber sido reconocido con este premio y les mando un abrazo grande a todos”, dijo en el video el delantero de 25 años.

Montiel se convirtió así en el tercer argentino en conseguir este galardón, tras los reconocimientos previos a Alejandro Garnacho (2024) y Erik Lamela (2021).

El tanto fue convertido el 11 de mayo de este año, en el cruce de octavos de final del Torneo Apertura ante Independiente Rivadavia. En el minuto 68, tras un despeje parcial, Montiel se acomodó fuera del área y, sin dejar caer la pelota, ensayó una chilena perfecta. La definición voló por encima de Centurión, el arquero rival, pegó en el travesaño y entró. Un gol decisivo: fue el único del partido y selló la clasificación del equipo a los cuartos de final.

El gol superó a otros tantos nominados, entre ellos el de su compatriota Pedro De La Vega, quien compitió por una pirueta acrobática con Seattle Sounders en la Leagues Cup. El resto de los finalistas incluyó a figuras de diversos países y ligas: Lamine Yamal (Barcelona), Declan Rice (Arsenal), Rizky Ridho (Persija Jakarta), Amr Nasser (Al Ahly), Lucas Ribeiro (Mamelodi Sundowns), entre otros.

El gol de Montiel que ganó el Puskás

Además del Puskas, FIFA también anunció este martes otros galardones. El italiano Gianluigi Donnarumma fue elegido como el mejor arquero masculino de la temporada, desplazando a Emiliano Martínez, que había ganado en 2022 y 2024. En la rama femenina, la distinción fue para Hannah Hampton, del Chelsea y la selección inglesa, por su destacada actuación en la Eurocopa de Suiza.

En cuanto al Premio Marta, que distingue al mejor gol femenino, la elegida fue la mexicana Lizbeth Ovalle, por su sutil y espectacular definición en un partido entre Tigres y Chivas. Conocida como “La Maga”, la atacante utilizó un recurso poco ortodoxo que fue bautizado en las redes como el “camaronsín”.

También fue reconocido el médico alemán Andreas Harlass-Neuking con el Premio Fair Play, por haber salvado la vida de un hincha que sufrió una descompensación durante un partido de la Bundesliga 2 en abril de este año.

La ceremonia completa de los premios The Best se celebrará este martes en Doha, con una gala para 800 invitados. Durante la noche (14 horas de argentina), se anunciarán los premios a mejor jugador y jugadora, entrenadores del año, el premio a la mejor hinchada y el equipo ideal. Aunque Lionel Messi no fue nominado esta vez al premio principal, su nombre figura entre los candidatos para integrar el once ideal de la temporada.

La chilena de Santiago Montiel quedará como una de las postales del año. A la ovación en Avellaneda se sumó ahora el asombro internacional. Y en ese asombro de Wenger y el gesto de Infantino quedó sellado el reconocimiento: fue un gol inolvidable.