Independiente vs. Newell’s, por el Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

La segunda fecha del Torneo Apertura 2026 tendrá cuatro partidos el próximo martes 27 de enero y el último de la jornada será el que protagonizarán Newell’s vs. Independiente en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario correspondiente al grupo A. El cotejo está programado a las 22.15 y se transmitirá en vivo por TV únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al juego que arbitrará Edgardo Daniel Zamora, el favorito al triunfo es el visitante con una cuota máxima de 2.30 contra 3.82 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 2.85.

Ambos clubes tuvieron un arranque sin triunfo en el certamen. La Lepra de la dupla Favio Orsi-Sergio Gómez perdió ante Talleres en Córdoba 2 a 1, a pesar de los debuts de varios de los refuerzos que tuvo el plantel para el campeonato como los del arquero Gabriel Arias y el delantero uruguayo Matías Cóccaro. El conjunto rosarino necesita sumar unidades no solo para hacer una buena temporada y dejar atrás un 2025 para el olvido, sino también porque está entre los últimos de la tabla de promedios que decide uno de los descensos a la Primera Nacional.

El Rojo, por su parte, igualó frente a Estudiantes de La Plata 1 a 1 como local en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. Con ese resultado, no pudo empezar con una alegría un año en el que está obligado a ser protagonista en los certámenes locales porque no tendrá actividad internacional a raíz del mal 2025 en el que se quedó sin nada.

Lo negativo para el elenco de Gustavo Quinteros fue la expulsión de Santiago Montiel por una reacción infantil contra Leandro González Pírez, por lo que no estará disponible para viajar a Rosario.

Newell’s e Independiente no se enfrentaron en 2025 porque ambos conformaron diferentes zonas en el Apertura y Clausura y tampoco se cruzaron en los playoffs ni en la Copa Argentina. El último duelo entre sí data de noviembre de 2024, por la Liga Profesional, y ganó el combinado rojinegro 2 a 1 como local.