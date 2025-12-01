El zapatazo desde la mitad de la cancha y el “regalito” del arquero en un partido muy importante del ascenso

Una verdadera joya ocurrió en el Torneo Federal A, una de las categorías del ascenso del fútbol argentino. En el desquite de una de las semifinales de la reválida por el segundo ascenso, un futbolista de Atlético de Rafaela hizo un golazo desde la mitad de la cancha en la victoria 3 a 1 ante Douglas Haig de Pergamino. En el mismo encuentro, la Crema convirtió otro tanto con un increíble blooper del arquero del Fogonero.

Luego de finalizar 0 a 0 la primera parte, se disputaban 10 minutos del segundo tiempo en Nuevo Monumental de Rafaela. En una acción ofensiva para el visitante, Santiago Gutiérrez perdió la pelota en el medio campo. Quien la recuperó fue Juan Martín Capurro, que trasladó la pelota apenas unos metros, se acomodó y sacó un terrible derechazo ¡desde el circulo central! La pelota pasó por encima del arquero Ezequiel Bacher, que estaba adelantado, y se metió limpia para el 1 a 0 para la Crema.

¡¡LE PEGÓ DESDE MITAD DE CANCHA Y MARCÓ UN GOLAZO PARA ATLÉTICO DE RAFAELA!!



Juan Capurro se animó y puso el 1-0 contra Douglas Haig.



El global está 3-1 para la Crema.

El público y los jugadores de la Crema festejaron como correspondía. Todos los integrantes del equipo fueron a buscar al volante central, que se acercó a uno de los laterales a celebrar el tremendo gol que había convertido.

A los 30 minutos, Douglas Haig llegó al empate por intermedio de Emiliano Bogado, que le dio dramatismo a la serie.

Sin embargo, la alegría del equipo bonaerense duró muy poco porque a los 39 llegó la segunda conquista para los rafaelinos, y en este caso llegó por un terrible blooper de Bacher. Nicolás Bazzana retrocedió para buscar la pelota y se la tocó a su arquero, que quiso tocar al medio de pierna zurda y habilitó a Derlis Aquino. El futbolista de la Crema le dio de primera al arco vacío y puso el 2 a 1 para llevar tranquilidad y liquidar la serie.

¡GOOOL DE ATLÉTICO DE RAFAELA!



Derlis Aquino aprovechó el mal saque del arquero y marcó el 2-1 contra Doulas Haig.

Atlético de Rafaela se quedó con la semifinal de la reválida por el segundo ascenso con un global de 4 a 2, ya que también había ganado por 2 a 1 en el estadio Miguel Morales de Pergamino el domingo pasado. De este modo, el equipo de Iván Juárez contará con una segunda chance para lograr regresar a la Primera Nacional, categoría de la que descendió la última temporada. En la primera definición había caído ante Ciudad de Bolívar, equipo que jugará en la segunda división del fútbol argentino a partir del próximo año.

El que acompañará al equipo bonaerense saldrá de la final que jugará Atlético de Rafaela ante San Martín de Formosa, que eliminó a 9 de Julio de Rafaela en la otra de las semifinales con un resultado global de 5 a 3. La final tendrá un partido de ida en la capital formoseña el próximo fin de semana, y desquite en la ciudad santafesina dentro de 15 días.