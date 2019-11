Daniel Angelici se refirió a las elecciones en Boca Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Fernando Vergara SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de noviembre de 2019 • 12:52

El mapa político de Boca está cada día más movido. Juan Román Riquelme aceptó el reto y acompañará a Jorge Amor Ameal en las próximos comicios de la entidad de la Ribera el 8 de diciembre. El eterno 10 xeneize será parte de la fórmula: ocupará el lugar de vicepresidente segundo, un hecho que generó revuelo en el oficialismo y en el grupo de J osé Beraldi. En ese contexto, Daniel Angelici, el presidente de la entidad de la Ribera, brindó una conferencia de prensa en la Bombonera. "No comparto la manera de ser de Román", aseguró.

"Román es el gran ídolo del club. Él pidió la unidad, y yo entendí que debía tener eso gesto convocando a todos los candidatos. El único que no me atendió el teléfono es Ameal, como siempre. Se ve que no tenemos la capacidad de juntarnos. Riquelme decidió eso mediante negociaciones y eligió acompañar a una persona que él conoce", dijo Angelici.

La noticia de la candidatura de Riquelme a vicepresidente de Boca cayó como un balde de agua helada en el oficialismo xeneize, a quien el ex número 10 le dio la espalda. "Yo cené con Román, hablamos mucho por teléfono y mantuvimos reuniones con su gente. En un momento parecía que estábamos cerca, en otros no. Imaginé de manera incrédula que al no haber unidad se iba a quedar en su casa, y que luego vendría al club cuando se definieran las elecciones", enfatizó Angelici. "Esto no me sorprendió, yo me enteré el día anterior a que Román lo confirmara", añadió el mandamás.

La frase más destacada de Angelici: "Ustedes saben lo que pasó con Riquelme, dejemos que el hincha siga teniendo un ídolo".

La unidad política que el ídolo exigió semanas atrás terminó siendo un imposible, como ya se preveía. "Yo soy franco y frontal. Quería hablar con Riquelme de varios temas, entre ellos qué hacer con la Bombonera. Había muchos puntos clave y traté de avanzar. También con el tema del técnico, refuerzos, pretemporada. Su figura es muy fuerte y siempre va a estar por arriba de todo, inclusive del presidente".

En un reciente comunicado, Beraldi dijo: "Lo que nos solicitó Riquelme nos resultó inaceptable", dejando entrever cuestiones económicas. Ante eso, Angelici también se pronunció. "Tanto yo como los que están acá saben de qué se trata. No voy a contestar lo que todos saben, nadie se anima a decirlo. Tal vez cuando culminen las elecciones yo lo diga".

La decisión de Riquelme de integrar la lista de Ameal y Pergolini tiene su lógica y es coherente con las desavenencias que históricamente lo enfrentaron con el estilo de conducción de Mauricio Macri, representado por Angelici en los ocho años de su gobierno. "En un partido de futbol lo busco a Román, pero en los clubes hay que gestionar. Crespi tiene razón en lo que dijo. Y ojo que al socio se lo subestima, ya se da por sentado un resultado. Las elecciones son el 8 de diciembre: hay socios de Boca que quieren al club, y ellos son los que van a decidir".

Finalmente, Angelici explicó cómo será la metodología de votación. "El día de la elección es el 8 de diciembre. Según el reglamento, el horario será de 9 a 18 horas. El lugar será Brandsen 805, habrá una carpa de 12 metros de ancho por 260 metros de largo en el estacionamiento de las vías del ferrocarril".

Christian Gribaudo y Juan Carlos Crespi encabezan la lista de "La Mitad Más Vos". Jorge Amor Ameal va como presidente del "Frente por la Identidad Xeneize", teniendo como ladero a Mario Pergolini. Y José Beraldi irá con Royco Ferrari (exvicepresidente de Daniel Angelici) en la lista de "Volver a Ganar". Con un agregado: con el correr del miércoles, César Martucci y Víctor Santa María, quienes eran otros dos candidatos a presidente, hicieron oficiales sus apoyos a la lista de Ameal, así como lo supo hacer Román. No llegó a presentar los avales económicos una cuarta lista, vinculada a la barra, encabezada por Omar Buchacra.