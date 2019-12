Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de diciembre de 2019 • 09:34

De la misma forma en la que se vivió toda la previa, con un intenso cruce dialéctico entre el oficialista Christian Gribaudo y la oposición liderada por Jorge Amor Ameal, los minutos posteriores a las elecciones dejaron otro incómodo momento entre los principales candidatos a presidente de Boca: se vivió un tenso momento mientras se aguardaban los resultados de los comicios y Gribaudo decidió felicitar a Ameal cuando la tendencia a favor del hombre que comandará el futuro del xeneize junto a Mario Pergolini y Juan Román Riquelme.

Ameal y Pergolini festejaron en la madrugada del lunes la consagración como próximo presidente y vice primero de Boca. Votaron 38.363 socios y, escrutadas 140 mesas (98,1 por ciento) de las 143 habilitadas, sumaban el 52,8% (19.982 votos), más de 20 puntos por encima de la fórmula oficialista conformada por Christian Gribaudo y Juan Carlos Crespi (11.515, el 30,6%); la fórmula de José Beraldi y Rodolfo Royco Ferrari sumaba el 16,4% (6172 sufragios).

Ameal sacó importantes votos de diferencia en las mesas femeninas y en las de los socios activos, en las que duplicó y casi triplicó a Gribaudo, que buscaba reducir el margen en las mesas de los vitalicios y las del interior, pero consiguió mucho menos de lo esperado. Las mayores miradas se las llevó Riquelme, principal impulsor de la lista opositora de Ameal. El ex10 se lanzó como vicepresidente segundo de Ameal.

Elecciones en Boca: el incómodo momento que se vivió en la madrugada

G: Vengo a saludar y a darle la mayor fuerza

A: No, seguramente que no. Primero hay que ser serio...

G: Se terminan los antagonismos...

A: No, no, no, hay que ser serio...

G: Bueno, yo vengo a hacer lo que siempre hicimos: saludar al que pienso que puede ganar.

A: Pienso que vamos ganar, olvidate...

G: Sí, por eso vine...

A: La gente les respondió a ustedes...

G: Jorge, acabas de ganar una elección, tenés que estar contento con la gente que te vota, no estar enojado con los que no te votaron...

A: No, estás equivocado. Ustedes no representan a los que no nos votaron.