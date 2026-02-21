A qué hora juega hoy Inter Miami vs. Los Angeles FC y por dónde se puede ver en vivo la MLS 2026

Este sábado, desde las 23.30 (hora argentina), Inter Miami, con la presencia de Lionel Messi entre los convocados, se enfrenta a Los Angeles FC en un partido correspondiente a la fecha 1 de la Major League Soccer (MLS) 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Pierre-Luc Lauziere, se disputa en el estadio Los Angeles Memorial Coliseum y se puede ver en vivo únicamente por streaming a través de la plataforma Apple TV+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El equipo dirigido por el canadiense Marc Dos Santos tiene como gran objetivo mejorar lo hecho en la última MLS. Tras finalizar en el tercer lugar de la tabla de posiciones de la Conferencia Oeste, llegó hasta las semifinales y quedó eliminado tras perder por penales ante Vancouver Whitecaps, a la postre subcampeón (perdió la final de la MLS Cup 2025, justamente, con Inter Miami). No hay argentinos en el plantel, pero si dos figuras de renombre y jerarquía internacional: el surcoreano Heung-min Son y el francés Hugo Lloris.

El equipo dirigido por Javier Mascherano, por su parte, es el último campeón del certamen estadounidense y buscará convertirse en la primera franquicia en levantar el trofeo en dos temporadas consecutivas desde 2012, cuando lo logró Los Angeles Galaxy. En el plantel, además del DT, Messi y Rodrigo De Paul, también hay otros argentinos: Rocco Ríos Novo, Gonzalo Luján, Facundo Mura, David Ayala, Mateo Silvetti, Tadeo Allende y Germán Berterame.

Rodrigo De Paul y Lionel Messi buscarán tener un gran semestre para llevar en óptimas condiciones al Mundial 2026 LEONARDO FERNANDEZ� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Cómo ver online la MLS 2026

El partido entre Los Angeles FC e Inter Miami, al igual que todo el resto de la MLS 2026, no se transmite por televisión en la Argentina, pero se puede ver por streaming a través de la plataforma digital Apple TV+. Se trata de un servicio con contenido Apple Original: series, películas, documentales, entretenimiento infantil y mucho más, que está disponible en la app Apple TV que viene incluida en los dispositivos de iOS. Se requiere ser suscriptor y tener contratado el “MLS Season Pass” para acceder al contenido del certamen estadounidense

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Los Angeles FC corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.05 contra los 3.60 que se repagan por un hipotético triunfo de Inter Miami. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.01.

Las casas de apuestas ponen a Los Angeles FC como favorito al triunfo ante Inter Miami John Raoux - AP

Posibles formaciones