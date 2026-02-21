A qué hora juega hoy Inter Miami vs. Los Angeles FC y por dónde se puede ver en vivo la MLS 2026

El encuentro, que marcará el debut de ambos equipos en la temporada en curso, se disputa este sábado en Los Angeles; Lionel Messi sería titular en el visitante
- 3 minutos de lectura'
Este sábado, desde las 23.30 (hora argentina), Inter Miami, con la presencia de Lionel Messi entre los convocados, se enfrenta a Los Angeles FC en un partido correspondiente a la fecha 1 de la Major League Soccer (MLS) 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Pierre-Luc Lauziere, se disputa en el estadio Los Angeles Memorial Coliseum y se puede ver en vivo únicamente por streaming a través de la plataforma Apple TV+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El equipo dirigido por el canadiense Marc Dos Santos tiene como gran objetivo mejorar lo hecho en la última MLS. Tras finalizar en el tercer lugar de la tabla de posiciones de la Conferencia Oeste, llegó hasta las semifinales y quedó eliminado tras perder por penales ante Vancouver Whitecaps, a la postre subcampeón (perdió la final de la MLS Cup 2025, justamente, con Inter Miami). No hay argentinos en el plantel, pero si dos figuras de renombre y jerarquía internacional: el surcoreano Heung-min Son y el francés Hugo Lloris.
El equipo dirigido por Javier Mascherano, por su parte, es el último campeón del certamen estadounidense y buscará convertirse en la primera franquicia en levantar el trofeo en dos temporadas consecutivas desde 2012, cuando lo logró Los Angeles Galaxy. En el plantel, además del DT, Messi y Rodrigo De Paul, también hay otros argentinos: Rocco Ríos Novo, Gonzalo Luján, Facundo Mura, David Ayala, Mateo Silvetti, Tadeo Allende y Germán Berterame.
Cómo ver online la MLS 2026
El partido entre Los Angeles FC e Inter Miami, al igual que todo el resto de la MLS 2026, no se transmite por televisión en la Argentina, pero se puede ver por streaming a través de la plataforma digital Apple TV+. Se trata de un servicio con contenido Apple Original: series, películas, documentales, entretenimiento infantil y mucho más, que está disponible en la app Apple TV que viene incluida en los dispositivos de iOS. Se requiere ser suscriptor y tener contratado el “MLS Season Pass” para acceder al contenido del certamen estadounidense
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Los Angeles FC corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.05 contra los 3.60 que se repagan por un hipotético triunfo de Inter Miami. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.01.
Posibles formaciones
- Los Angeles FC: Hugo Lloris; Sergi Palencia, Ryan Porteous, Nkosi Tafari, Ryan Hollingshead; Stephen Eustáquio, Marco Delgado, Timothy Tillman; David Martínez, Denis Bouanga y Son Heung-Min.
- Inter Miami: Dayne St. Clair; Ian Fray, Maximiliano Falcon, Micael, Noah Allen; David Ayala, Rodrigo De Paul; Tadeo Allende, Lionel Messi, Mateo Silvetti; y Germán Berterame.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Lionel Messi
No todo es Messi. En el año del Mundial norteamericano, la MLS se abre a 32 futbolistas argentinos y más figuras extranjeras
El "efecto Messi". Era el último, es el primero: la estrategia de Inter Miami que lo llevó a ser el club más valioso de la MLS
Uno por uno. Convocados de la selección argentina para el Mundial: quiénes tienen el lugar asegurado y quiénes lo pelean
- 1
A qué hora juega Rosario Central vs. Talleres por el Torneo Apertura 2026 hoy
- 2
El camino de la selección argentina, según el simulador del Mundial 2026
- 3
Boca está desconcertado y el 0-0 con Racing hace que el ciclo de Ubeda esté más cerca de consumirse
- 4
Boca chocó con Racing, con sus propios fantasmas y se fue despedido entre silbidos