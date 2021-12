Elecciones en River. La voz de los cuatro candidatos a suceder a D’Onofrio: Luis Belli, Jorge Brito, Antonio Caselli y Carlos Trillo

River va a las urnas. Después de ocho años con Rodolfo D’Onofrio como presidente, los millonarios darán un paso clave y el sábado elegirán entre cuatro candidatos: por orden alfabético, los cuatro que buscarán imponerse y sus respectivas propuestas.

Luis Belli: “La actual dirigencia no estuvo a la altura de Gallardo”

Luis Belli. 35 años. Licenciado en Economía . Fue candidato a vicepresidente de Antonio Caselli en 2017. Su padre fue vocal del club entre 1989 y 2001.

Luis Belli, candidato a presidente de River, y parte de su equipo

-¿Qué balance hace de los últimos cuatro años de gestión en el club?

-Es una gestión que logró devolver a River a los éxitos futbolísticos que demanda su historia. Pero que, a pesar de esa tranquilidad, no pudo o no supo avanzar sobre problemas estructurales profundos que terminan impactando en el maltrato al socio, el aumento sostenido de cuotas, la imposibilidad de retener jugadores, las deficiencias en infraestructura y tantas otras cuestiones que quedaron sin resolver.

-¿Cuáles cree que han sido los principales aciertos y los principales déficits?

-El principal acierto fue la contratación de Marcelo Gallardo y, a través suyo, la obtención de los éxitos que tanto celebramos. El déficit es que la dirigencia no estuvo a la altura de Gallardo para que esos logros se repliquen en todos los ámbitos del club. Ya sea en una gestión más moderna, ágil y eficiente como en mejores servicios a socios, socias e hinchas.

-¿En qué situación económica y financiera se encuentra hoy la institución?

-La situación financiera es delicada con indicadores que se deterioraron de manera sostenida y que venimos alertando hace rato. El club tiene un pasivo en dólares que se duplicó, a pesar de la devaluación sostenida que tendría que haberlo licuado. Hay una estructura de gastos y costos ineficiente, una gestión financiera poco proactiva y una escasa capacidad para generar recursos que no salgan del esfuerzo de los socios con el pago de cuotas y abonos.

Luis Belli

-¿Qué plan tiene para la continuidad de Marcelo Gallardo y cuál es su idea para la secretaría técnica?

-Para que Gallardo continúe, le vamos a mostrar nuestro proyecto. Le vamos a decir que es parte importante porque va a intentar una transformación estructural profunda en el club que requiere energía y tiempo y que precisa que lo futbolístico esté tranquilo como en todos estos años en el que ni los periodistas ni los hinchas debimos preguntarnos quién sería el próximo técnico. Nunca hubo una necesidad de cuestionar al banco de suplentes. Eso es fundamental y esa tranquilidad la da Gallardo. Pero, a diferencia de esta gestión, no vamos a usar eso para disfrutar de los logros. La vamos a usar para avanzar sobre los problemas estructurales sin resolver que River debe atacar pensando en poner las columnas fuertes del club de las próximas décadas.

-¿Y para el día que Gallardo deje de ser el DT de River, ya sea ahora o más adelante?

-Para el día en que Marcelo decida no seguir en el club, debemos respetar una decisión que será personal y debemos haber sido capaces de construir una dirección deportiva sólida y profesional que se articule con la comisión directiva. Y que para el próximo capítulo pueda elegir técnicos que se amolden a la filosofía del club, a la manera de jugar, al paladar del hincha. Se necesita una estructura que funcione y que la ida de un técnico no nos enfrente a un riesgo tan grande como nos marca hoy la potencial ida de Marcelo.

-¿Cuál es su idea para la renovación o la reestructuración del estadio Monumental?

-Para nuestros primeros años de gestión vamos a trabajar en cuestiones de mantenimiento que el estadio necesita y no se han hecho de forma adecuada y también resolver las falencias más evidentes que inquietan y molestan a los socios y socias. Recién para un tercer año, habiendo resuelto una situación financiera compleja, pensamos en obras de otra magnitud, apalancados en la posibilidad de vender los naming rights del Monumental.

-¿Cómo calificaría la política de compra/venta de jugadores en los últimos años?

-Prácticamente fue una gestión de compra y no de venta. Hemos comprado mucho a costos altos para lo que históricamente es River y hemos vendido poco y dejado ir libres a muchos jugadores. A mí me gustan los mercados de pases en los que se mantiene una base, se desvinculan pocos jugadores y se contratan pocos. Cuando más hay, hay más manos metidas, costos transaccionales y gastos para el club, además de la dificultad de ensamblar en tan poco tiempo tantas piezas para enfrentar una temporada. Nuestra propuesta es mitigar riesgos y mejorar la caja del club, por eso la idea es sostener la estructura de los planteles la mayor cantidad de tiempo posible.

Jorge Brito: “No pensamos en otro plan que no sea la continuidad de Gallardo”

Jorge Brito. 42 años. Actual vicepresidente . Es presidente de Geneia, vicepresidente del Banco Macro y vicepresidente de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba).

Jorge Brito, candidato por el oficialismo

-¿Qué balance hace de los últimos cuatro años de gestión en el club?

-Positivo. Todos nos decían que en los primeros cuatro años del 2013 al 2017 ya habíamos tocado el techo, que por qué queríamos continuar, y la verdad es que logramos armar un equipo muy competitivo y mantener la base que ya estaba. Después nos permitió ganar el partido más importante de todos, una final frente a Boca en Madrid. En el medio hemos tenido varias crisis a nivel macroeconómico en la Argentina y hemos logrado sobrepasar la situación. Mantuvimos equipos competitivos y realizamos la primera etapa de reforma del estadio, con el mejor campo de juego de Sudamérica y uno de los mejores del mundo.

-¿Cuáles cree que han sido los principales aciertos y los principales déficits?

-Entre los aciertos hemos logrado mantener siempre equipos competitivos, retener jugadores y una base de plantel por bastante tiempo para darle continuidad a un proceso exitoso. Reformamos River Camp, siendo uno de los centros de entrenamiento más importantes; hicimos la obra del campo de juego en el momento exacto ya que por la pandemia el público no venía a la cancha y eso nos permitió evitar alquilar un estadio o desplazar a nuestros abonados; también hicimos a nuevo los quinchos para los socios del club; y lo principal es que el prestigio que ganamos en estos ocho años no entra en ninguna vitrina. Nos queda por mejorar la atención a los socios, que de a poco lo vamos normalizando con el sistema de River ID. También a nivel infraestructura queremos seguir la reforma del Monumental: butacas, estacionamientos, y esto lo tenemos contemplado y ya en carpeta para la segunda etapa de la obra Monumental.

Jorge Brito

-¿En qué situación económica y financiera se encuentra hoy la institución?

-Venimos de dos años complicados. Nos complicó no tener venta de entradas debido a la pandemia, que representa entre un 30 a 40% de los ingresos, aunque logramos superar esa etapa. Hace poco firmamos con adidas el mejor contrato del fútbol argentino, dentro de poco cerraremos negocios con un fan token. Todo esto, sumando los ingresos que podrán entrar por la ampliación de la cancha en 11.000 lugares para gente que hoy en día no puede acceder, más nuevos palcos, nos ayudará a ser un club mucho más potente económicamente de lo que somos hoy en día.

-¿Qué plan tiene para la continuidad de Marcelo Gallardo y cuál es su idea para la secretaría técnica?

-Marcelo sabe que en nuestro plan está su continuidad y así lo deseamos, aunque la decisión es 100% suya. Nosotros queremos que siga trabajando como lo viene haciendo y seguir este proceso exitoso que supimos construir en estos ocho años. Respecto a la secretaria técnica la continuará Enzo Francescoli, quién nos acompañó y nos guió en cada momento. Enzo tiene perfil bajo, pero es una pieza fundamental.

-¿Y para el día que Gallardo deje de ser el DT de River, ya sea ahora o más adelante?

-Hoy está Marcelo y nuestra voluntad es que continúe, no pensamos en otro plan.

-¿Cuál es su idea para la renovación o la reestructuración del estadio Monumental?

-La primera etapa, que era la más difícil, ya la realizamos que fue cambiar todo el sistema de drenaje y el campo de juego. También hubo mejoras en la iluminación, Wi-Fi para todos los socios y socias, nuevos patios de comida y con mejor oferta gastronómica, además de remodelar todos los baños de las tribunas. En una segunda etapa vamos a cambiar todas las butacas, construir cuatro tribunas más que es en donde hoy se ven las lonas grises, y toda una zona de palcos nueva en las tribunas Centenario y Sívori, lo cual nos permitirá agregar 11.000 espectadores al Monumental. También está previsto agregar cuatro pisos más de estacionamientos.

-¿Cómo calificaría la política de compra/venta de jugadores en los últimos años?

-La política de compra es algo que evalúa siempre el cuerpo técnico y la secretaría técnica, esa evaluación debería ser para ellos. Respecto a la política de ventas, hemos logrado retener a todos nuestros jugadores el mayor tiempo posible, y los hemos vendido en su techo. Hace poco veíamos un estudio en el que prácticamente ningún jugador que vendimos tuvo un pase posterior más elevado que el que hicimos, de hecho, varios se fueron de River siendo jugadores de Selección y después, y lamentablemente, perdieron ese status. Por lo tanto, la política de ventas fue buena.

Antonio Caselli: “El oficialismo hizo un club cerrado, sin pensar en el socio”

Antonio Caselli. 53 años. Empresario inmobiliario y agropecuario . Fue secretario de Actas en 2005. Es su cuarta postulación (tercero en 2009 y segundo en 2013 y 2017).

Antonio Caselli, en su cuarta postulación

-¿Qué balance hace de los últimos cuatro años de gestión en el club?

-Lamentablemente, con su pésima gestión financiera y de poco cuidado del socio, la actual dirigencia logró empañar una etapa de notables resultados deportivos. Toda la alegría que nos dieron el cuerpo técnico y los jugadores tuvieron un “pero” detrás por un montón de errores dirigenciales. El último ejemplo fue la cantidad de socios que quedó afuera del partido contra Racing, cuando festejamos el título de la Liga y por la desidia de los dirigentes terminamos escuchando los reclamos legítimos de quienes no pudieron entrar pese a tener sus entradas en la mano.

-¿Cuáles cree que han sido los principales aciertos y los principales déficits?

-El principal acierto fue mantener a Marcelo Gallardo como director técnico. Desde 2013 yo sostenía que él debía ser el entrenador de River por mucho tiempo y afortunadamente me hicieron caso. El déficit es financiero por la cantidad de errores que se cometieron y que significaron enormes pérdidas patrimoniales para el club por haber dejado libres a más de 40 futbolistas en ocho años. Un cálculo rápido nos da que se perdieron no menos de 80 millones de dólares por esa gestión fallida. Y el otro error gigante del oficialismo fue hacer un club cerrado, sin pensar en el socio y sin abrirse al mundo para aprovechar la marca River.

-¿En qué situación económica y financiera se encuentra hoy la institución?

-El club está en una pésima situación financiera y los dirigentes siguen pretendiendo disimularla con resultados futbolísticos, pero River no puede continuar gestionándose de esta manera. La pandemia agarró al club con los bolsillos completamente vacíos y la única idea de los dirigentes fue pedirles más plata a los socios, aumentándoles la cuota sin darles nada a cambio. Encima, siguieron cometiendo errores graves en la política de venta de jugadores.

-¿Qué plan tiene para la continuidad de Marcelo Gallardo y cuál es su idea para la secretaría técnica?

-A Marcelo Gallardo yo lo fui a buscar para que fuera el DT si ganaba las elecciones de 2013. Lo conozco mucho, tengo excelente relación con él y no tengo dudas de que tiene que seguir siendo el entrenador de River. El día siguiente a las elecciones David Trezeguet, que será el responsable de definir todo lo que suceda con el fútbol, se sentará con Gallardo y definirán el futuro. En cuanto a la secretaría técnica, también será potestad de Trezeguet tomar las decisiones que le parezcan adecuadas.

Antonio Caselli y David Trezeguet

-¿Y para el día que Gallardo deje de ser el DT de River, ya sea ahora o más adelante?

-Ni se me cruza por la cabeza esa posibilidad, por lo menos en el corto o mediano plazo. No hay un entrenador que se le acerque por capacidad en la Argentina.

-¿Cuál es su idea para la renovación o la reestructuración del estadio Monumental?

-Ya presentamos un proyecto del estudio Aslan&Ezcurra que incluye un techo inteligente que tendrá generadores de energía sobre las tribunas, ampliación de las plateas bajas para acercarlas al campo de juego, un anillo completo de palcos entre las tribunas media y alta, espacios gastronómicos. Hace cuatro años yo ya tenía el proyecto, que modernizamos ahora, y lamentablemente los actuales dirigentes no hicieron nada más que arreglar el campo de juego.

-¿Cómo calificaría la política de compra/venta de jugadores en los últimos años?

-Como dije, y como vengo advirtiendo desde hace años, esa política fue pésima. River se descapitalizó permanentemente por los errores que se cometieron y que derivaron en que más de cuarenta jugadores se fueran libres y sin dejar ni un peso en el club. Hay casos como el de Vangioni, que se fue libre y negoció su pase en 7 millones de euros en pocos días. Y son muchos los ejemplos. Claramente hubo un mal funcionamiento del área y los dirigentes permitieron que eso sucediera con un perjuicio evidente para el club.

Carlos Trillo: “La gestión es deficitaria por fuera de los logros deportivos”

Carlos Trillo. 54 años. Médico, especialista en cirugía general y plástica . Presidió el departamento médico del club entre 2002 y 2009 y entre 2001 y 2005 fue secretario de prensa. Es su segunda postulación (tercero en 2017).

Carlos Trillo, candidato a presidente de River

-¿Qué balance hace de los últimos cuatro años de gestión en el club?

-El balance se divide en dos pilares opuestos. En lo deportivo ha sido superavitario de la mano de Marcelo Gallardo, su equipo de trabajo y sus planteles. Los resultados y las formas así lo indican y lo ratifican. Tenemos el mejor líder del planeta en esa materia. Pero en los aspectos puros de gestión del club el balance es netamente deficitario con muchas aristas para mejorar y muchos aspectos preocupantes de cara al corto y mediano plazo.

-¿Cuáles cree que han sido los principales aciertos y los principales déficits?

-Entre los principales aciertos está haber mantenido al cuerpo técnico aún con mucha rotación de planteles y la mejora del terreno de juego. Entre los déficits está el maltrato constante al socio, el verdadero dueño del club; la política de marketing; la comunicación inexistente o poco clara; el manejo de la política de contrataciones y libertad de acción de jugadores; el manejo de las finanzas del club; y la poca inversión recurrente y sostenida en el tiempo en infraestructura.

-¿En qué situación económica y financiera se encuentra hoy la institución?

-La situación económica no es mala a mediano plazo. Debemos ser prudentes. Nuestros activos darán importantes plusvalías de realización en el mediano y largo plazo. La situación financiera es preocupante y, por momentos, desesperante. La deuda total a la fecha ronda los 7.300 millones de pesos, de los cuales unos 1.600 corresponden a deudas de corto plazo. Los cobros de corto plazo son un tercio de las obligaciones, razón por la cual se ha recurrido constantemente al revolving de deuda o adelantar cobros aún sin saber si se podía dar la contraprestación de los servicios, como ocurrió con el abono en marzo. Hay un descalce importante entre cobros y pagos.

Carlos Trillo y parte de su equipo de trabajo

-¿Qué plan tiene para la continuidad de Marcelo Gallardo y cuál es su idea para la secretaría técnica?

-A Marcelo hay que cuidarlo. Es un profesional extremadamente exigente que trabaja con un equipo multidisciplinario y necesita una infraestructura acorde para elevar la vara. Para eso, hay que brindar previsibilidad, medios y herramientas. Su decisión quedará en él, pero su lugar en la historia grande ya lo ganó. Además, pronto quedará inmortalizado al lado de Angelito con la estatua más grande del mundo en bronce para un futbolista. Respecto al manager Francescoli queremos su continuidad, aunque nos gustaría incluir un director deportivo como puente entre competencia y administración para descomprimir tareas del CT.

-¿Y para el día que Gallardo deje de ser el DT de River, ya sea ahora o más adelante?

-No pensamos en esa alternativa. No imaginamos a Marcelo fuera de nuestra vida institucional, pero sabemos que algún día sucederá. Somos optimistas y prudentes sobre su continuidad. Y si así no fuera por cuestiones personales, lo acompañaremos y estaremos agradecidos de por vida. A partir de ahí, analizaremos alternativas, pero con la idea de continuidad en los lineamientos de su modelo de trabajo que tantos éxitos nos ha dado.

-¿Cuál es su idea para la renovación o la reestructuración del estadio Monumental?

-Una renovación significativa para el Monumental llevará asociada una inversión de muchos millones de dólares. Las obras de infraestructura son una gran deuda. La inversión no es un gasto, es un activo, un flujo de fondos que se reinvierte para generar otros activos para el socio. Hay que tener una reinversión constante. Tenemos dos ejes de trabajo. Uno es ceder a un sponsor estratégico parte del nombre del estadio para canalizar esos fondos en mejoras continuas. Y el segundo es crear un fideicomiso de infraestructura que se nutra de entre el 5% y el 10% del monto de todas las transferencias de jugadores para que el destino de los fondos se aplique en obras y no en gastos operativos.

-¿Cómo calificaría la política de compra/venta de jugadores en los últimos años?

-Ha sido uno de los grandes déficits, especialmente por la libertad de acción de muchísimos jugadores que han originado una pérdida de patrimonio. Según el último balance, los bienes intangibles, los jugadores, son el principal activo del club junto a la infraestructura. El dirigente debe gestionar para proteger el patrimonio del socio. Estamos convencidos que hay que reformular procesos y políticas claras para que no se repita la historia