Elecciones en Racing: Víctor Blanco fue reelegido como presidente del club con el 71% de los votos Crédito: Prensa Racing Club

Nicolás Zuberman Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de diciembre de 2020 • 23:15

Víctor Blanco fue reelecto presidente de Racing por segunda vez y continuará al frente del club de Avellaneda por los próximos cuatro años. En una votación que contó con el sufragio de más de 6750 socios, Blanco se llevó más del 71,4 % de los votos, un apoyo abrumador para un dirigente que lleva siete años de gestión, con tres títulos locales y la transformación de una institución que convivía con las crisis para pasar a darle una impronta de previsibilidad y estabilidad económica.

Se dio en la misma jornada en la que la Academia igualó 1-1 con Estudiantes, en La Plata, a la espera del desquite con Boca por la Libertadores, con goles de Augusto Solari (en el primer tiempo, para la Academia) y Leandro Díaz (en la segunda etapa, para el Pincha).

Las elecciones habían generado controversias en la previa por el contexto de pandemia. El Municipio de Avellaneda solicitó que se realizaran en el playón del Estadio Presidente Perón, con más de medio centenar de mesas a disposición. El operativo sanitario fue controlado y la jornada fue amena. La minoría quedó para el Frente Racing de los Socios encabezado por Leandro Rodríguez Hevia, que quedó en el segundo puesto con 12%. Cerca suyo se ubicó Martín Navarro (9%), del Frente por Estos Colores. El último lugar fue para Fabián Mangaretto (6%), por La Acadé.

Elecciones en Racing: Víctor Blanco fue reelegido como presidente del club. Crédito: Prensa Racing Club

Era un desafío para el empresario hotelero saber cómo iba a responder el socio del club después de la salida del director deportivo Diego Milito, que lo apuntó como el responsable de su alejamiento del club. La contundencia de su triunfo electoral, con la oposición dividida en tres listas, fue total. Milito, que meses atrás había declarado que "le picó el bichito de ser presidente" no mostró su apoyo a ninguna de las cuatro listas.

En 2014, Blanco había ganado con el 50% de los votos. En 2017, el 62%. Ahora, esperará el final de la aventura académica en la Copa Libertadores para comenzar a darle forma a su tercer mandato, que culminará a finales de 2024, con 78 años. Por sugerencia de Sebastián Beccacece, Milito y Blanco pactaron una tregua mientras dura la participación en la Libertadores.

La salida del ex número 22 y de su equipo de trabajo, de todo modos, es un hecho. En declaraciones periodísticas, el también secretario de la Asociación del Fútbol Argentino aseguró que la idea es sostener la estructura de la Secretaría Técnica aunque con otros nombres. En el abanico aparecen ex jugadores como Claudio Úbeda, Rubén Capria o Rubén Paz, aunque aún no hubo contacto oficial con ninguno de los tres.

Las cifras oficiales de las elecciones publicadas en la página oficial de Racing Crédito: Prensa Racing

Al cabo del escrutinio, Víctor Blanco expresó su satisfacción por "la confianza renovada de socios y socias. No es fácil llegar a la presidencia de un club de la magnitud de Racing y, mucho menos, mantenerse después de siete años gracias a la gestión. Por eso estoy muy agradecido a todos los que participaron de este acto. Como siempre digo, tenemos las puertas abiertas para todos los que quieran sumarse con sus ideas y ganas de colaborar, sin importar de qué agrupación sean".

Además, remarcó la calidad en el funcionamiento para que las elecciones se cumplieran con normalidad. Y, sobre todo, el nivel de participación de socias y socios a pesar de las dificultades que imponen las restricciones por la pandemia de coronavirus. "Me da mucha felicidad que la gente haya podido concurrir. Es muy bueno para el club que socios y socias se involucren así y tiene mucho más valor por todo el contexto de dificultades", dijo Blanco.

Conforme a los criterios de Más información