Premios The Best de la FIFA 2025: quién es el favorito, según el último pronóstico

Los premios The Best de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), que se entregarán este martes en Doha, Qatar; tienen un claro candidato en la categoría más importante que es la de ‘mejor jugador’ y es el francés Ousmane Dembélé, el mismo que meses atrás recibió el Balón de Oro de la revista France Football.

Para la presente edición del galardón se tiene en cuenta lo hecho entre 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025. La votación se cerró el 28 de noviembre con las elecciones de los entrenadores y capitanes de las 211 selecciones masculinas cuyas federaciones son miembros de la FIFA; periodistas e hinchas.

Ousmane Dembélé obtuvo el Balón de Oro en la última ceremonia FRANCK FIFE� - AFP�

El favoritismo del delantero galo radica en que fue la figura de un PSG avasallante que logró la Triple Corona por primera vez en su historia con la obtención de la Champions League 2024-2025, la Ligue 1 y la Copa de Francia. Además, fue subcampeón del Mundial de Clubes 2025. Su distinción paga apenas 1.35, según los pronósticos de las apuestas.

La amenaza para Dembélé, única, es el joven español Lamine Yamal, quien deslumbró en Barcelona y, en menor medida, en la selección de su país. Su coronación cotiza a 6.0 y por detrás de él aparece, muy lejos, Vitinha con 21.0. Mohamed Salah, de gran temporada en Liverpool, paga hasta 26.0 en caso de ser condecorado mientras que una premiación de Raphinha llega a 34.0.

Lamine Yamal es la única amenaza que tiene Ousmane Dembélé en su anhelo de ganar el The Best al mejor jugador Joan Monfort - AP

El resto de los ternados tienen escasas chances de ser condecorados y entre ellos sobresalen Kylian Mbappé y Harry Kane. También compiten, pero no tienen demasiadas esperanzas de obtener The Best, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Cole Palmer y Pedri.

Apuestas de todos los nominados al premio The Best al mejor jugador

Ousmane Dembélé (Francia y Paris Saint-Germain) - 1.35

Lamine Yamal (España y Barcelona) - 6.0

Vitinha (Portugal y Paris Saint-Germain) - 21.0

Mohamed Salah (Egipto y Liverpool) - 26.0

Raphinha (Brasil y Barcelona) - 34-0

Achraf Hakimi (Marruecos y Paris Saint-Germain) / Nuno Mendes (Portugal y Paris Saint-Germain) - 51.0

Kylian Mbappe (Francia y Real Madrid) - 67.0

Cole Palmer (Inglaterra y Chelsea) - 150.0

Pedri (España y Barcelona) - 201.0

Harry Kane (Inglaterra y FC Bayern München) - 301.0

Vitinha es uno de los 11 candidatos al premio al mejor jugador de la temporada 2024-2025 MARCO BERTORELLO� - AFP�

Tabla de ganadores de The Best al mejor jugador

Lionel Messi (Argentina) - 3

Cristiano Ronaldo (Portugal) / Robert Lewandowski (Polonia) - 2

Luka Modric (Croacia) / Vinicius Jr. (Brasil) - 1

Todos los ganadores de The Best al Mejor Jugador del Año

2016: Cristiano Ronaldo (Portugal).

2017: Cristiano Ronaldo (Portugal).

2018: Luka Modric (Croacia).

2019: Lionel Messi (Argentina).

2020: Robert Lewandowski (Polonia).

2021: Robert Lewandowski (Polonia).

2022: Lionel Messi (Argentina).

2023: Lionel Messi (Argentina).

2024: Vinicius Jr. (Brasil).