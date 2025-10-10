Eliminatoria europea: golazo, asistencia y lesión de Kylian Mbappé en el 3-0 de Francia a Azerbaiyán

En un viernes marcado por los partidos internacionales de la ventana FIFA, en Europa hubo encuentros de la eliminatoria para el Mundial 2026. Francia venció por 3 a 0 a Azerbaiyán en París con una actuación deslumbrante de Kylian Mbappé, autor de un gol extraordinario y una asistencia antes de salir lesionado. Florian Thauvin, que entró por el capitán, selló la victoria.

El encuentro comenzó parejo, con Azerbaiyán agrupado en defensa y sin intención de disputar la posesión. Francia, con paciencia, esperó el momento y encontró la diferencia en los pies de su figura. A los 46 minutos, Mbappé tomó la pelota casi en la mitad de la cancha y eludió rivales. La jugada se ensució por un toque de Hugo Ekitike, pero el 10 terminó definiendo con un tiro a colocar en una jugada individual formidable, que desató una ovación del Parque de los Príncipes, donde supo brillar como estrella de Paris Saint-Germain pero del que se marchó en conflicto.

El golazo de Kylian Mbappé

Ya en la segunda mitad, a los 24 minutos, llegó el segundo tanto, que evidenció, ahora sí, la superioridad de los locales en el partido. El capitán volvió a ser decisivo: luego de un córner tomó un despeje que le quedó y, tras un control de balón, envió un centro preciso a Adrien Rabiot, que convirtió de cabeza.

La asistencia a Adrien Rabiot

Sin embargo, la euforia francesa se apagó momentáneamente, cuando a los 35 minutos de esa etapa Mbappé pidió el cambio por una molestia muscular en un tobillo, que lo había obligado a salir en su última actuación en Real Madrid. La imagen generó preocupación en el cuerpo técnico y en los hinchas.

En su lugar ingresó Thauvin, delantero de 32 años que amplió el triunfo con una acción brillante: apenas un minuto después de entrar controló un centro en el área y definió con una pirueta.

El 3-0 permitió al seleccionado dirigido por Didier Deschamps mantener un inicio perfecto, ahora con tres victorias en tres compromisos. Pero la superioridad francesa con la nueva muestra del talento de Mbappé quedó empañada por la molestia que viene padeciendo y que también inquieta en Madrid.

Compacto de Francia 3 vs. Azerbaiyán 0

Alemania, implacable

En Sinsheim, Alemania se impuso por 4 a 0 a Luxemburgo sin complicaciones y se mantienen empatado en el grupo con Irlanda del Norte y Luxemburgo, con 6 puntos. Tras un primer gol anulado por una mano, vía VAR, a Serge Gnabry en el inicio del encuentro, llegaría un tanto de pelota parada: un tiro libre justo del defensor lateral izquierdo David Raum a los 14 minutos puso arriba a Alemania. Y seis minutos después, una expulsión a Dirk Carlson complicó aun más al visitante: penal. El encargado de ejecutarlo, Joshua Kimmich, no falló.

Con un hombre más y muchos espacios, la segunda parte se le hizo fácil al equipo dirigido por Julian Nagelsmann, de 38 años, y Alemania lo definió temprano. A los 3 minutos llegó, entonces sí, el gol de Gnabry. Y dos después, Kimmich completó un doblete y cerró el resultado con el 4-0. Con autoridad y solvencia, los germanos manejaron a su gusto el encuentro y no le dieron chnces a un adversario al que, con un futbolista menos, se le hizo cuesta arriba el compromiso.

Resumen de Alemania 4 vs. Luxemburgo 0

Un partido de ocho goles

En un duelo de alto voltaje, Ucrania venció por 5 a 3 a Islandia. El enfrentamiento más entretenido del día fue cambiante, con momentos de dominio para ambos equipos y goles de gran factura. Ucrania empezó ganando, el conjunto isleño empató dos veces y el ganador logró ponerse nuevamente arriba en el desenlace.

La intensidad no decayó y cada llegada a un arco parecía terminar en gol. A los 14 minutos hubo un gran tanto de Ruslan Malinovsky, pero antes de cumplirse otro cuarto de hora el islandés Mikael Egill Ellertsson consiguió el 1-1. Luego, Oleksiy Gutsulyak y otro golazo Malinovsky hicieron festejar a Ucrania.

El tercer tanto de Ucrania

En la segunda parte nuevamente igualó Islandia, con un doblete de Albert Gudmundsson, 3-3. Pero faltaba más: Ivan Kaliuzhnyi y Oleg Ocheretko anotarían para la victoria final de Ucrania.

El triunfador se afirma en su grupo: quedó segundo con 4 puntos, a 5 de Francia, y dejó atrás la irregularidad que marcó su camino en las fechas anteriores. Islandia, por su lado, se mantiene tercero, con 3 unidades.

En los demás encuentros de la jornada, Bélgica no logró romper el 0-0 frente a Macedonia del Norte; Suiza, superó por 2 a 0 a Suecia como visitante; Kosovo y Eslovenia no pasaron de otro 0-0; Irlanda del Norte sorprendió con un 2-0 a Eslovaquia y, más temprano, Kazajistán goleó por 4-0 a Liechtenstein.