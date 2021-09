Eliminatorias: Marcelo Moreno Martins, la pesadilla que hace temblar a la selección argentina

El camino de Bolivia por estas eliminatorias sudamericanas, con un éxito en ocho juegos y apenas seis puntos, viene siendo cuesta arriba, como le ha sucedido mayormente, a excepción de su única clasificación para Estados Unidos 1994. Pero hay una particularidad en el seleccionado que jugará este jueves ante la Argentina por la novena fecha rumbo a Qatar 2022: su emblema, Marcelo Moreno Martins, encabeza la tabla de artilleros del torneo en curso, es el tercer goleador histórico de la competición detrás del uruguayo Luis Suárez y de Lionel Messi, y una de sus especialidades es ser verdugo de la selección nacional.

El conjunto del altiplano lleva 59 partidos y más de 10.000 días sin ganar como visitante. Es la peor racha de cualquier selección en esa condición en la historia de las eliminatorias, desde que se impuso por última vez el 18 de julio de 1993, con una goleada por 7-1 sobre Venezuela en Puerto Ordaz. Moreno Martins, vigente a los 34 años, tiene escasos recuerdos de aquella goleada: un mes antes había cumplido apenas los 6 años. Lo que sí recuerda perfectamente, y avalan las estadísticas, son sus gritos frente a la Argentina: le marcó cinco goles en seis encuentros por clasificaciones mundialistas. Es una pesadilla.

Marcelo Moreno Martins es el actual goleador de las eliminatorias sudamericanas para Qatar 2022, con ocho tantos.

“Moreno Martins es peligroso, el goleador de las eliminatorias. No para de correr, de presionar y es muy interesante. Es el alma de Bolivia. Es el tipo de jugador que todo técnico quiere tener para su equipo”, dijo Lionel Scaloni, el DT argentino, en las horas previas a tenerlo como única referencia de ataque para marcar en el Monumental, el estadio en el que los bolivianos consiguieron su mejor resultado por el certamen clasificatorio a un Mundial en noviembre de 2011, en un empate 1-1 en el que abrió el marcador… Moreno Martins.

El primer gol de Moreno Martins a la Argentina, en 2011

Aquella tarde jugó 75 minutos antes de ser reemplazado. De hecho, le anotó a la Argentina por eliminatorias las cinco veces que fue titular. Su debut frente al conjunto nacional había sido en 2007, en un 0-3 en el que ingresó faltando 10 minutos. Luego, convirtió uno en el triunfo por 6-1 en La Paz en 2009, también rumbo a Sudáfrica 2010. Y estuvo en los tres últimos partidos jugados en Bolivia: marcó en el 1-1 en 2013 en la ruta a Brasil 2014, selló el éxito por 2-0 en 2017 en el tránsito hacia Rusia 2018 y abrió el tanteador en octubre pasado, en el juego que el equipo albiceleste dio vuelta para imponerse por 2-1.

El gol de Moreno Martins en el último partido en La Paz

#13Oct | Bolivia 🇧🇴 marcó gol ante Argentina 🇦🇷 y se pone adelante 1-0.



El gol lo anotó Marcelo Moreno Martins al minuto 23 del encuentro.



🎥: @LaTeleTuya



pic.twitter.com/jiMjYzUub9 — El Diario (@eldiario) October 13, 2020

La carta poderosa en el ataque boliviano, que actualmente juega en Cruzeiro, en la segunda división del fútbol brasileño, fue el autor de los dos goles el domingo pasado en la derrota por 4-2 ante Uruguay en Montevideo y llegó a los ocho gritos en la clasificatoria actual, tres más que los que acumula el brasileño Neymar. Sí, es verdad, le está faltando un aliado que lo ayude para que su esfuerzo y olfato goleador le permita a su equipo capitalizar más puntos.

“En una eliminatoria lo más importante siempre es sumar, independientemente de si es en casa o de visitante. Veo que estamos en una competencia de altísimo nivel, que se nota del primero al último una diferencia mínima y creo que todos tienen posibilidades de clasificar todavía, esto recién está empezando’', señaló, optimista como cuando encara el arco, el máximo goleador histórico de su país con 26 tantos, de los cuales 20 corresponden a eliminatorias, a 5 de Suárez y a 3 de Messi. A uno viene de enfrentarlo, al otro lo tendrá delante ahora.

Marcelo Moreno Martins, de 34 años, es el tercer goleador histórico de las eliminatorias sudamericanas.

“Es muy difícil jugar contra una selección que tiene muchas estrellas. Esperemos que Bolivia pueda ser inteligente porque aparte del partido con Argentina tenemos tres partidos que se vienen en la altura, y tenemos que usar eso a nuestro favor”, declaró el goleador, que pese a la situación de su seleccionado en este certamen y a la eliminación sin sumar puntos en la etapa de grupos de la Copa América reciente, respaldó al entrenador César Farías. “Tengo buena relación con el profesor, me siento muy cómodo y con mucha confianza con él. Ha sido el entrenador que me ha hecho hacer más goles en selección. Sé que él hace un buen trabajo, se dedica a mejorar lo que hay y me merece respeto”.

El venezolano que lo dirige sabe también que tiene un as en la manga. “Moreno Martins hizo cuatro goles en tres partidos de visitante. Sabemos que tenemos una buena cuota de gol con él, pero necesitamos mejorar atrás”, analizó el entrenador.

El festejo de Marcelo Moreno Martins, un ritual del equipo boliviano en los partidos frente a la selección argentina. AFP

Nacido en Santa Cruz de la Sierra y cuarto de siete hermanos, el número 9 boliviano lleva 18 años en el fútbol profesional, tras su debut en Oriente Petrolero cuando tenía sólo 16, y acumula 14 temporadas en el seleccionado de su país. Con experiencia en clubes de Brasil, Ucrania, Alemania y China, como juvenil integró seleccionados brasileños, adoptando la nacionalidad de su padre, Mauro Martins, pero tras disputar torneos sub-17 y sub-20 fue convocado por el DT Erwin Sánchez para la selección mayor boliviana a los 20,m y desde entonces se convirtió en una leyenda.