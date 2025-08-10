Emociones y polémicas: los fallos sobre el final en el empate entre Instituto y Platense

Un final repleto de tensión se vivió en Alta Córdoba. Instituto y Platense igualaron 1 a 1 por la cuarta fecha del Torneo Clausura, en un duelo que se definió en los últimos minutos. Los locales lo ganaban desde la primera parte, pero el Calamar empató en el final y hasta pudo ganarlo, pero en ambas ocasiones actuó el VAR. En el tanto de la igualdad, que se había anulado previamente por un offside, quedó la impresión de que no se cobró una mano en la acción previa al gol.

Instituto empezó ganando el partido a los 18 minutos. Manuel Romero hizo una gran acción individual se abrió hacia la derecha y mandó un gran centro al área. Damián Puebla la bajó de pecho y definió cruzado para poner el 1 a 0. A partir de allí, los dirigidos por Oldrá comenzaron a hacerse dueños del partido, incluso a poco del final, sus hinchas palpitaban la victoria, pero en el tiempo de adición llegaron las jugadas que dejaron sin aliento a los fanáticos de la Gloria... y que encendieron la polémica.

Puebla controló con el pecho y definió cruzado para el 1-0 de Instituto ante Platense



Cuando se disputaba el cuarto de los cinco minutos adicionados por Andres Gariano, llegó la primera acción controversial, que iba a ser la del empate. Taborda envió un centro frontal y Ronaldo Martínez la bajó de cabeza. ‪Ignacio Schor pudo controlarla y tiró una media chilena al segundo palo. El atacante paraguayo entró en ese sector para empujarla, pero el asistente número 1, Andrés Barbieri levantó la bandera y cobró posición adelantada de Schor.

Mientras la jugada era revisada desde varios ángulos, Andrés Merlos, encargado del VAR desde Ezeiza, le avisó a Gariano que, luego de trazar rayas, el mediocampista del Calamar estaba habilitado por lo que significó el 1 a 1 del equipo visitante. Sin embargo, no se percataron de la clara mano de Schor en la jugada previa al tanto que significó la igualdad. Los futbolistas de Instituto no protestaron, pero en una de las cámaras puede observarse a los hinchas pidiendo la mano del jugador rival.

El partido continuó, porque debieron jugarse aquellos minutos de demora a la espera del fallo que derivó el empate de Platense. A los 54, tras un tiro de esquina favorable al local, Ronaldo Martínez recibió un pase en la mitad de la cancha y corrió solo hacia el arco defendido por Manuel Roffo. Definió, el arquero rozó la pelota, pero sin desviarla, y el balón ingresó en el arco para el 2 a 1.

Sin embargo, Andrés Barbieri volvió a ser protagonista. El asistente levantó su bandera porque vio adelantado al paraguayo cuando recibió. Después de algunos minutos de revisión, finalmente se mantuvo el fallo y Gariano terminó directamente el partido, sin reanudación y sin explicar el fallo al público como debería hacerse después de la revisión. En el trazado de líneas se observa a Martínez levemente adelantado.

El partido finalizó 1 a 1 y cuando todos se retiraban a los vestuarios no hubo ninguna protestas, ni por el lado del local, ni tampoco por parte de los visitantes. En declaraciones al final, Martínez dejó sus sensaciones: “Para mí fue gol. Yo le dije al línea que estaba corriendo al costado de mi rival y después tiro la diagonal. Ahora la voy a ver en el vestuario”, expresó. Por el lado del local, el DT Daniel Oldrá se refirió a la mano en la acción del empate y sólo dijo: “Ustedes la vieron”.

La igualdad perjudicó a los dos en vistas al futuro, debido a que ambos se ubican afuera de los que se clasifican a los octavos de final del Clausura. Para el último campeón del fútbol argentino significa continuar en el torneo sin victorias. Lleva tres igualdades (0 a 0 contra Vélez y ante Argentinos, y 1 a 1 este domingo contra Instituto) y una derrota (3 a 1 contra River). Además, se ubica en la penúltima posición en el grupo B.

Por su parte, Instituto suma cinco puntos y se ubica décimo. Luego de ganar en la primera fecha (1-0 a Gimnasia) fue goleado ante River (0-4) y empató contra Vélez (0-0) y frente a Platense este domingo.