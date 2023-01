En el ranking mundial de árbitros de 2022, Szymon Marciniak es el mejor y Patricio Loustau figura noveno

escuchar

El argentino Patricio Loustau, que se retiró de la actividad, se ubicó noveno en el ranking de árbitros de la temporada 2022, que elaboró la Federación Internacional de Historia y Estadísticas de Fútbol (IFFHS). El primer lugar fue para el polaco Szymon Marciniak, que dirigió la final entre la Argentina y Francia en el Mundial de Qatar.

Loustau abandonó el referato en diciembre, cuando dirigió un amistoso entre River y Betis en Mendoza en ocasión de la despedida de Marcelo Gallardo. El hijo de Juan Carlos Loustau, árbitro que intervino en Italia 1990 y que fue considerado el 12º de los mejores jueces del planeta en el período 1987-2011 por IFFHS, comparte el noveno lugar con el mexicano César Ramos, que también recibió 10 puntos en el ranking. Patricio nunca llegó a arbitrar por la Copa del Mundo. Inusualmente, en Qatar 2022 participaron dos argentinos: Fernando Rapallini y Facundo Tello.

Marciniak, el primer polaco que controló una final mundialista, fue el mejor árbitro del mundo en 2022. JUAN MABROMATA - AFP

Marciniak fue el número 1 el año pasado, con 150 puntos, seguido por el Italiano Daniel Orsato, con 65, y el francés Clement Turpin, con 40, indicó el portal del organismo que tiene sede en Suiza. El ganador es el primer polaco que dirigió una final de la Copa del Mundo, y lo hizo un año después de que se viera obligado a perderse la Eurocopa por un problema de salud.

IFFHS es una institución reconocida por FIFA debido a que recibe apoyo logístico de ésta y de sus miembros, y tiene acceso exclusivo a los archivos del máximo ente del fútbol mundial. Por otra parte, FIFA advirtió que la clasificación de los clubes de fútbol y los reconocimientos que aquélla otorga son independientes de los suyos y de autoría exclusiva de IFFHS.

Patricio Loustau resultó el mejor de los argentinos, en el noveno puesto del ranking internacional, pero no tomó parte en el Mundial.

La clasificación de los árbitros en 2022 es la siguiente:

1) Szymon Marciniak (Polonia) 150 puntos

2) Daniele Orsato (Italia) 65

3) Clement Turpin (Francia) 40

4) Michael Oliver (Inglaterra) 35

5) Victor Gomes (Sudáfrica) 25

6) Slavko Vincic (Eslovenia) 20

7) Danny Makkelie (Países Bajos)15

8) Anthony Taylor (Inglaterra) 15

9) Patricio Loustau (Argentina)10

9) César Ramos (México) 10

En el ordenamiento no figura el español Antonio Mateu Lahoz, que actuó en el Mundial y tiene una conflictiva relación con Lionel Messi desde sus encuentros en la liga de España. En su etapa del 10 argentino en Barcelona, por ejemplo, Mateu Lahoz le mostró una tarjeta amarilla por haber exhibido una camiseta en homenaje a Diego Maradona, a quien su compatriota dedicó un gol tras el fallecimiento de su antecesor.

Lionel Messi fue uno de los 15 amonestados por el español Antonio Mateu Lahoz en el enfrentamiento con Países Bajos. ALBERTO PIZZOLI - AFP

En Argentina vs. Países Bajos, cuarto de final del Mundial de Qatar, el rosarino resultó amonestado por Mateu Lahoz. “No quiero hablar del árbitro porque no podés ser sincero”, manifestó Messi. Ese día el juez español batió un récord de tarjetas, con 15.

El referí fue testigo de varias peleas en la recta final de un partido de alta tensión. “Si hablás te sancionan. FIFA debe pensar en eso: no puede poner un árbitro así para estas instancias, no puede poner un árbitro que no está a la altura”, criticó Messi aquella noche en el estadio Lusail.

