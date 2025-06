En Miami salió el sol para Boca: Costa ya se integró y Russo perfila el equipo contra Benfica

MIAMI.- (Enviado especial). Después de la tormenta, volvió a salir el sol. Para Boca, y también en Miami. Porque no solo se resolvió el problema de visa de Ayrton Costa, quien finalmente pudo viajar y sumarse al plantel, sino que además el clima acompañó. Tras el fenómeno eléctrico que el jueves impidió el entrenamiento en la Universidad de Barry, y un viernes gris y húmedo, el sábado amaneció con cielo despejado en Fort Lauderdale. Boca recuperó a un defensor y el sol, de a poco, volvió a asomar.

A dos entrenamientos del debut ante Benfica, Miguel Ángel Russo sumó una buena noticia: Ayrton Costa, que parecía fuera del Mundial de Clubes, finalmente llegó a Miami. El defensor había quedado varado en Buenos Aires por problemas con su visa de trabajo. Los intentos para destrabar la situación se habían repetido sin éxito, hasta que una gestión conjunta entre Boca, la AFA y la FIFA permitió conseguir un permiso especial. Este sábado por la mañana aterrizó en Estados Unidos y se sumó de inmediato a la concentración en el hotel Hyatt Las Olas, en el corazón de Fort Lauderdale, una zona elegante, rodeada de torres vidriadas, restaurantes de alta gama y autos de lujo.

Pese a haberse perdido seis días de entrenamientos en Estados Unidos, la llegada de Costa le permitió a Russo equilibrar la defensa. Hasta hace unas horas, el único central zurdo disponible para el debut era Marcos Rojo, titular asegurado. Pero ahora el panorama cambió: el viernes se sumó el juvenil Mateo Mendia, que había quedado al margen por una molestia muscular y viajó de urgencia ante la posible baja del ex Independiente, y este sábado apareció Ayrton, finalmente habilitado. Marco Pellegrino, mientras tanto, sigue trabajando de forma diferenciada. Si se mantiene lo que Russo probó en la semana, la zaga para el estreno estará conformada por Figal y Rojo.

“La verdad es que me dijeron que me iban a mandar la visa por mail, pero al final no pasó. Me llamaron de un número oculto como cuatro veces. No iba a atender, no quería atender, hasta que atendí. Ahí me dijeron que me mandaban la visa. A la primera que le conté fue a mi mamá, que me debe estar mirando ahora”, contó Costa en una improvisada rueda de prensa en la puerta del hotel. Al zaguero le habían rechazado dos veces la visa por encontrarse cumpliendo una probation en una causa por robo que data de 2018. Hasta último momento estuvo en duda, pero llegó a tiempo para estar en el debut.

Tras una larga inactividad, Nicolás Figal se perfila como titular para el debut ante Benfica (Prensa Boca)

El termómetro este sábado en Miami marcó 86 grados Fahrenheit —unos 30 grados centígrados—, aunque la sensación era mucho mayor. La humedad también es alta y el reflejo sobre el cemento de calles y autopistas hace que el calor se multiplique. Por eso, en parte, Boca eligió entrenarse por la tarde, con la caída del sol, para hacer más llevadera la rutina. En la puerta del hotel, apenas un puñado de hinchas se acercó a recibir a Ayrton. Muchos esperaban con ansiedad la confirmación de su llegada, después del nivel que mostró cada vez que le tocó jugar, pero con este calor, asomarse al exterior es casi una tarea titánica.

“Yo mucho no le di bola a la situación, la que mira todo es mi mamá, y a ella le dolía lo que estaba pasando, porque se dijeron muchas boludeces. Ella estaba ansiosa, es la que está siempre está cuando se apagan las luces. Estaba contenta de que yo pudiera viajar”, sostuvo Costa, quien llegó al hotel acompañado por Mauricio Serna, uno de los miembros del Consejo de Fútbol que acompaña a la delegación en Miami.

Ayrton Costa había comenzado el ciclo Russo como titular (Prensa Boca) @ayrtoncosta32

Costa había sido titular en los primeros entrenamientos con Russo en Buenos Aires, pero al llegar a Estados Unidos perdió terreno por no poder entrenarse junto al grupo. Aun así, sigue siendo una carta válida, especialmente pensando en lo que viene. Con un calendario tan exigente -y sabiendo que Boca jugará cada cuatro días- no sería extraño que Ayrton tenga la oportunidad de mostrarse incluso durante la fase de grupos.

No fue el único motivo para que Boca viera salir el sol nuevamente. En la práctica del viernes, Luis Advíncula volvió a entrenarse con el grupo por primera vez desde su regreso de la selección peruana. El lateral había salido en el segundo tiempo del partido contra Ecuador, el martes pasado, y desde entonces no había podido trabajar a la par. Con su regreso, Russo recupera una pieza clave en defensa, que asoma como candidato a titular para el partido del lunes contra Benfica, en el Hard Rock Stadium.

Boca tendrá su penúltimo entrenamiento antes del debut este sábado por la tarde, apenas dos horas y media antes del partido inaugural entre el Inter Miami de Messi y Al-Ahly de Egipto, que se jugará en la misma ciudad, a unos 10 kilómetros de distancia. Aunque la práctica será abierta por disposición de la FIFA, se espera que haya poca presencia de medios, que estarán concentrados en la cobertura del partido que dará inicio al torneo.

En cuanto al equipo, hay nombres que se imponen por peso propio. Agustín Marchesín, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Lautaro Blanco, Kevin Zenón, Ander Herrera y Miguel Merentiel parecen tener su lugar asegurado. En el lateral derecho, la principal duda es saber si jugará Advíncula o Lucas Blondel, quien también estuvo algunos días alejado del plantel por su convocatoria al seleccionado suizo. En el medio campo podrían aparecer Alan Velasco o Carlos Palacios, y en ofensiva -según el esquema- cobra fuerza la posibilidad del doble 9 con la inclusión de Milton Giménez. Russo tomará la decisión en la práctica de este sábado, mientras que el domingo quedará reservado para trabajos de pelota parada, la asignación de marcas y algunos movimientos puntuales.

El Hard Rock espera por Messi y por el debut de Boca ante Benfica (AP Foto/Lynne Sladky) Lynne Sladky - AP

El cielo de Miami volvió a abrirse justo cuando Boca más lo necesitaba. El sol, que durante días se había escondido entre nubes y tormentas, iluminó el andar xeneize con señales positivas: la llegada de Ayrton Costa, la recuperación de Advíncula y un equipo que empieza a perfilarse para el debut. En Fort Lauderdale volvió el calor, la luz y cierta calma. Boca, poco a poco, empieza a encontrar el clima ideal para volver a soñar en grande.