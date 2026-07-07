En qué canal pasan Argentina vs. Egipto por el Mundial 2026 hoy

Los octavos de final del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 se cierran este martes con dos encuentros y el primero de ellos es el de la selección argentina vs. Egipto, programado para las 13 (hora argentina) en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta con arbitraje de François Letexier.

El encuentro se transmite en vivo por televisión a través de DSports, Telefé, TyC Sports y la TV Pública, canales que se pueden sintonizar online en DGO, Mi Telefé, Flow y Telecentro Play; y en las plataformas digitales Paramount+ y Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto.

El vencedor del cruce avanzará a cuartos de final y esperará por Suiza o Colombia, que se enfrentan posteriormente a las 17.

Así llegaron Argentina y Egipto

La Argentina ganó todos los partidos que jugó en el certamen. En la primera etapa dominó el Grupo J con triunfos sobre Argelia 3 a 0, Austria 2 a 0 y Jordania 3 a 1 y avanzó como líder. Posteriormente, en 16avos de final, el elenco dirigido por Lionel Scaloni eliminó a Cabo Verde con mucho sufrimiento porque se impuso 3 a 2 en tiempo suplementario gracias a un cabezazo de Cristian Romero que se desvió en Diney Borges. En los 90 minutos reglamentarios fue empate 1 a 1 con tantos de Lionel Messi y de Deroy Duarte. En el tiempo extra, Lisandro Martínez le dio la primera ventaja a la Argentina y, poco después, Sidny Lopes Cabral empató con un golazo.

Los egipcios, liderados futbolísticamente por Mohamed Salah, tampoco conocen la derrota. Se ubicaron segundos en la zona G con cinco unidades producto de un empate con Bélgica 1 a 1, una victoria sobre Nueva Zelanda 3 a 1 y otra igualdad con Irán 1 a 1. En 16avos superó a Australia 4 a 2 por penales en Dallas. En 120 minutos de juego empataron 1 a 1 por los goles de Emam Ashour para los africanos y de Mohamed Hany en contra para los oceánicos.

Egipto está invicto en el Mundial con tres empates y una victoria; en 16vos eliminó a Australia Sam Hodde - FR171607 AP

Scaloni mete mano

En el último ensayo, el entrenador Lionel Scaloni terminó de definir la alineación inicial para este partido y así lo reconoció en la conferencia de prensa posterior, aunque no lo anunció: “El equipo lo tengo, pero no se lo dije a los jugadores, por lo que no se lo voy a decir a ustedes (por los periodistas)“.

Sin embargo, dio indicios de quiénes van a jugar: “Más o menos ya saben por donde va el tema porque Nico (Nicolás Novello, gerente de comunicación de la Asociación del Fútbol Argentino -AFA-) me viene informado de lo que dicen ustedes y está por ahí”.

En relación al encuentro anterior frente a Cabo Verde, en el que la albiceleste se impuso en tiempo suplementario 3 a 2, el DT haría tres cambios, uno en cada línea. Dos de las sustituciones serían puesto por puesto: Nicolás Tagliafico reemplazaría a Facundo Medina en el lateral izquierdo y Julián Alvarez a Lautaro Martínez como centrodelantero. La otra modificación, y más importante, sería el ingreso de Leandro Paredes por Thiago Almada, lo que reconfiguraría el mediocampo.

En las últimas horas trascendió que podría haber una cuarta modificación y sería el ingreso de Nicolás González por Alexis Mac Allister o Enzo Fernández. El puesto de 5 del volante de Liverpool sería para Paredes mientras que González se ubicaría a su izquierda y Rodrigo De Paul a la derecha. Así, Scaloni utilizaría a Alexis o Enzo como una especie de enlace, delante de los mediocampistas.

Posibles formaciones

Argentina: Emiliano ‘Dibu’ Martínez; Nahuel Molina, Cristian ‘Cuti’ Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Enzo Fernández, Nicolás González; Lionel Messi y Julián Alvarez.

Emiliano ‘Dibu’ Martínez; Nahuel Molina, Cristian ‘Cuti’ Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Enzo Fernández, Nicolás González; Lionel Messi y Julián Alvarez. Egipto: Mohamed Sobeir; Mohamed Hany, Rami Rabia, Yasser Ibrahim, Karim Hafez; Emam Ashour, Fathi, Marwan Ateya; Ziko, Mohamed Salah y Omar Marmoush. DT: Hossam Hassan.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el equipo sudamericano con una cuota máxima de 1.44 contra 9.80 que cotiza su derrota, es decir una victoria del conjunto africano. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario, paga hasta 4.76.

Ambos seleccionados se enfrentaron una sola vez en la historia y fue en un amistoso en marzo de 2008, en El Cairo. El conjunto dirigido por entonces por Alfio Basile ganó 2 a 0 con goles de Sergio Agüero y Nicolás Burdisso.