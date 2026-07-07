El análisis de Scaloni sobre Egipto como rival antes del duelo decisivo contra Argentina

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En diálogo con la prensa, el entrenador de la selección opinó sobre el rendimiento de la selección egipcia; el argentino sostuvo: “Es un buen rival”
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En la última conferencia de prensa, previa al partido de Argentina vs. Egipto por octavos de final en el Mundial 2026, el entrenador argentino, Lionel Scaloni, sostuvo que: “Egipto es un buen rival”.
Asimismo, destacó el rendimiento de los jugadores del equipo contrario y el director técnico: "Egipto es una muy buena selección. Además de tener jugadores de jerarquía, tiene un entrenador que viene trabajando hace tiempo con ellos, tiene una idea muy marcada de juego y juega bien".
“Es verdad que ganó solo un partido de cuatro y los otros los empató, pero siempre mostró una línea de juego muy clara. Complicó a todos sus rivales y mañana [por hoy] hará lo mismo. Es un rival complicado”, sumó.
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