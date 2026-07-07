El análisis de Scaloni sobre Egipto como rival antes del duelo decisivo contra Argentina

En la última conferencia de prensa, previa al partido de Argentina vs. Egipto por octavos de final en el Mundial 2026, el entrenador argentino, Lionel Scaloni, sostuvo que: “Egipto es un buen rival”.

Asimismo, destacó el rendimiento de los jugadores del equipo contrario y el director técnico: "Egipto es una muy buena selección. Además de tener jugadores de jerarquía, tiene un entrenador que viene trabajando hace tiempo con ellos, tiene una idea muy marcada de juego y juega bien".

“Es verdad que ganó solo un partido de cuatro y los otros los empató, pero siempre mostró una línea de juego muy clara. Complicó a todos sus rivales y mañana [por hoy] hará lo mismo. Es un rival complicado”, sumó.

El seleccionado argentino se prepara para enfrentar a la selección de Egipto PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

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