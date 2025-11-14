En qué canal pasan Argentina vs. México por el Mundial Sub 17 2025 hoy

La selección argentina Sub 17 enfrenta a su par de México este viernes desde las 11.45 (hora argentina) en la cancha 2 del complejo Aspire Zone con arbitraje del italiano Andrea Colombo en uno de los cruces de 16avos de final del Mundial Qatar 2025 con el objetivo de dar un paso más hacia el título para el que es uno de los favoritos y que nunca consiguió en su historia.

El duelo se transmite en vivo por DSports y la TV Pública, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Diego Placente quiere darle el primer título en el Mundial Sub 17 a la selección argentina Jurij Kodrun - FIFA - FIFA

La previa de Argentina vs. México

El conjunto dirigido por Diego Placente fue el mejor de la primera etapa con tres victorias y una diferencia de goles de +9. En el grupo D lideró con 9 puntos gracias a los triunfos sobre Bélgica 3 a 2, Túnez 1 a 0 y Fiji 7 a 0. En ese contexto, teniendo en cuenta el nuevo formato con 48 seleccionados, quedó emparejado con el peor elenco de la primera instancia que fue el Tricolor con tres unidades y un dividendo de tantos de -2 en la zona F, en la que perdió con Corea del Sur 2 a 1 y Suiza 3 a 1 y solo venció a Costa de Marfil 1 a 0. De hecho, avanzó a los playoffs por fair-play sobre Arabia Saudita.

Argentinos y mexicanos se enfrentaron en dos de los últimos tres mundiales masculinos de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), teniendo en cuenta todas las divisiones, por lo que el partido venidero es el tercero en tres años. La última vez fue en la Copa del Mundo Sub 20 que se realizó meses atrás en Chile y fue triunfo albiceleste en cuartos de final 2 a 0. Antes, en Qatar 2022 el equipo dirigido por Lionel Scaloni ganó 2 a 0 ante el Tri en la fase de grupos. La única cita ecuménica en la que no coincidieron fue la del Sub 20 Argentina 2023.

Más allá del presente de cada equipo, la historia ubica a México por sobre la Argentina. Los sudamericanos nunca fueron campeones y su mejor posición fue el tercer lugar el en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003 mientras que los norteamericanos dieron la vuelta olímpica en las ediciones de Perú 2005 y México 2011. En la tabla de ganadores, comparten el tercer lugar con Ghana y están por detrás de Nigeria (5 estrellas) y Brasil (4).

Posibles formaciones

Argentina: José Castelau; Misael Zalazar, Mateo Martínez, Matías Satas, Simón Escobar; Alejandro Tello, Gastón Bouhier; Jerónimo Gómez Mattar, Can Armando Güner; Thomás De Martis y Felipe Esquivel. DT: Diego Placente.

México: Santiago López; Michael Corona, Félix Contreras, Ian Olvera, Adrián Villa; Óscar Pineda, Gael García, Iñigo Borgio, José Mancilla; Lucca Vuoso y Máximo Reyes. DT: Carlos Cariño.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es la selección argentina con una cuota máxima de 1.72 contra 4.40 que cotiza su derrota, es decir una victoria de México. El empate llega a 3.80.

El equipo que se imponga en el cruce de 16avos de final del Mundial Sub 17 avanzará a los octavos de final y chocará con el ganador de Portugal vs. Bélgica.