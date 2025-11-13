Cuándo juega Argentina vs. México, por el Mundial Sub 17 2025: día, hora y TV

Con el anhelo de seguir dando pasos firmes y llegar al ansiado título que nunca conquistó, la selección argentina Sub 17 enfrentará este viernes a México por los 16avos de final del Mundial Qatar 2025. El encuentro está programado para las 11.45 (hora argentina) en la cancha 2 del complejo Aspire Zone y se transmitirá en vivo por DSports y la TV Pública, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al encuentro que arbitrará el italiano Andrea Colombo, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el equipo albiceleste porque su victoria paga menos que un hipotético triunfo de los norteamericanos.

Argentina vs. México: todo lo que hay que saber

Mundial Sub 17 - 16avos de final

Día: Viernes 14 de noviembre de 2025.

Hora: 11.45 (hora argentina).

Estadio: Cancha N° 2 del complejo Aspire Zone.

Árbitro: Andrea Colombo (Italia).

TV: DSports y TV Pública.

Streaming: DGO, Telecentro Play y Flow.

Minuto a minuto: canchallena.com.

El conjunto dirigido por Diego Placente fue el mejor de la primera etapa con tres victorias y una diferencia de goles de +9. En el Grupo D lideró con 9 puntos gracias a los triunfos sobre Bélgica 3 a 2, Túnez 1 a 0 y Fiji 7 a 0. En ese contexto, teniendo en cuenta el nuevo formato con 48 seleccionados, quedó emparejado con el peor elenco de la primera instancia que fue el Tricolor con tres unidades y un dividendo de tantos de -2 en la zona F, en la que perdió con Corea del Sur 2 a 1 y Suiza 3 a 1 y solo venció a Costa de Marfil 1 a 0. De hecho, avanzó a los playoffs por fair-play sobre Arabia Saudita.

Argentinos y mexicanos se enfrentaron en dos de los últimos tres mundiales masculinos de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), teniendo en cuenta todas las divisiones, por lo que el partido venidero será el tercero en tres años. La última vez fue en la Copa del Mundo Sub 20 que se realizó meses atrás en Chile y fue triunfo albiceleste en cuartos de final 2 a 0. Antes, en Qatar 2022 el equipo dirigido por Lionel Scaloni ganó 2 a 0 ante el Tri en la fase de grupos. La única cita ecuménica en la que no coincidieron fue la del Sub 20 Argentina 2023.

Posibles formaciones

Argentina: José Castelau; Misael Zalazar, Mateo Martínez, Matías Satas, Simón Escobar; Alejandro Tello, Gastón Bouhier; Jerónimo Gómez Mattar, Can Armando Güner; Thomás De Martis y Felipe Esquivel. DT: Diego Placente.

México: Santiago López; Michael Corona, Félix Contreras, Ian Olvera, Adrián Villa; Óscar Pineda, Gael García, Iñigo Borgio, José Mancilla; Lucca Vuoso y Máximo Reyes. DT: Carlos Cariño.

La selección argentina goleó a Fiji en su último partido en el Mundial Sub 17 Chris Ricco - FIFA - FIFA

Más allá del presente de cada equipo, la historia ubica a México por sobre la Argentina. Los sudamericanos nunca fueron campeones y su mejor posición fue el tercer lugar el en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003 mientras que los norteamericanos dieron la vuelta olímpica en las ediciones de Perú 2005 y México 2011. En la tabla de ganadores, comparten el tercer lugar con Ghana y están por detrás de Nigeria (5 estrellas) y Brasil (4).

El equipo que se imponga en el cruce de 16avos de final del Mundial Sub 17 avanzará a los octavos de final y chocará con el ganador de Portugal vs. Bélgica, que juegan el mismo día pero a las 9.30 en la cancha 3 del complejo Aspire Zone.