En qué canal pasan Argentina vs. Puerto Rico por un amistoso internacional hoy

La selección argentina y Puerto Rico se enfrentan este martes en el marco de un amistoso internacional correspondiente a la doble fecha FIFA de octubre de 2025. El equipo dirigido por Lionel Scaloni, quien probará jugadores que pelean por un lugar de cara al Mundial 2026, buscará golear a un seleccionado de evidente menor jerarquía. El partido está programado para las 21 (horario argentino) en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Estados Unidos, casa del Inter Miami de Lionel Messi, quien aún no tiene asegurada su presencia como titular, y de Rodrigo De Paul. La transmisión televisiva está a cargo de Telefé y TyC Sports, aunque también se puede seguir el minuto a minuto en canchallena.com.

El equipo albiceleste viene de derrotar a Venezuela por 1 a 0 con un gol de Giovani Lo Celso la semana pasada, en un encuentro disputado en el Hard Rock Stadium de Miami. Los boricuas, por su parte, no juegan desde el 10 de junio pasado, cuando vencieron a San Vicente y Granadinas por 2 a 1 en un compromiso correspondiente a la última fecha de la segunda ronda del Grupo F de las eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) rumbo a la Copa del Mundo del año próximo.

La selección argentina derrotó a Venezuela en el primero de los dos amistosos de la actual fecha FIFA LEONARDO FERNANDEZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Será el primer enfrentamiento de la historia entre ambas selecciones. La Argentina se enfrentó a rivales de la Concacaf en 73 oportunidades, con un saldo de 52 victorias, 15 empates y apenas seis derrotas. El antecedente más reciente es el cruce frente a Canadá por la semifinal de la Copa América 2024, con triunfo albiceleste por 2 a 0 gracias a las anotaciones de Messi y Julián Álvarez. El último amistoso, en tanto, fue el 14 de junio de 2024 ante Guatemala, en el Northwest Stadium de Maryland, Estados Unidos: fue victoria argentina por 4 a 1 con dobletes de Messi y Lautaro Martínez (Lisandro Martínez, en contra, puso en ventaja parcial al conjunto guatemalteco).

Argentina vs. Puerto Rico: cómo ver online

El amistoso se disputa este martes en Fort Lauderdale, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y Telefé, como así también por streaming por intermedio de las plataformas TyC Sports Play y MiTelefe.com. Por su parte, quienes cuenten con Flow, DGO o Telecentro Play pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere tener una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

TyC Sports.

Telefé.

TyC Sports Play.

MiTelefe.com.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.02 contra los 79.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Puerto Rico. El empate, por su parte, cotiza cerca de 27.94.