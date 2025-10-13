Así quedó el cuadro de semifinales del Mundial Sub 20 Chile 2025, con la selección argentina

Los cuatro equipos que se impusieron en los cuartos de final siguen en carrera por el título del campeonato que organiza la FIFA
El Mundial Sub 20 que se desarrolla en Chile está en instancias decisivas y, concluidos los cuartos de final, se definieron los cuatro seleccionados que avanzaron a las semifinales y continúan en carrera por el título del campeonato que organiza la Federación Internacional de Fútbol (FIFA): la Argentina, Colombia, Marruecos y Francia.
En la parte alta del cuadro quedaron emparejados los dos equipos sudamericanos, la albiceleste y el elenco cafetero. Los dirigidos por Diego Placente doblegaron a México 2 a 0 mientras que los colombianos hicieron lo propio frente a España 3 a 2.
Del otro lado chocarán marroquíes y franceses. Los africanos superaron a Estados Unidos 3 a 1 mientras que el combinado galó sacó del torneo a Noruega con un triunfo 2 a 1.
Las semifinales se jugará el próximo miércoles 15 de octubre en los estadios Nacional de Santiago y Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Los ganadores de cada uno de los cotejo avanzarán a la definición, programada para el domingo 19, mientras que los perdedores disputarán un día antes el partido por el tercer puesto.
Los perdedores de cada uno de los cruces, se despidieron del campeonato y se sumaron a Egipto, Nueva Zelanda, Panamá, Brasil, Australia, Cuba, Nueva Caledonia y Arabia Saudita, quienes no atravesaron la fase de grupos; y a Chile, Nigeria, Ucrania, Sudáfrica, Italia, Corea del Sur, Paraguay y Japón, que se fueron en octavos de final.
Resultados de octavos de final del Mundial Sub 20
- Chile 1-4 México.
- Argentina 4-0 Nigeria.
- Ucrania 0-1 España.
- Colombia 3-1 Sudáfrica.
- Estados Unidos 3-0 Italia.
- Marruecos 2-1 Corea del Sur.
- Paraguay 0-1 Noruega.
- Japón 0-1 Francia.
Cuartos de final
- México 0-2 Argentina.
- España 2-3 Colombia.
- Estados Unidos 1-3 Marruecos.
- Noruega 1-2 Francia.
Semifinales
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
- Argentina vs. Colombia - Miércoles 15 de octubre a las 20 en el estadio Nacional de Santiago.
- Marruecos vs. Francia - Miércoles 15 de octubre a las 17 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.
Partido por el tercer puesto
- Perdedor partido 1 vs. Perdedor partido 2 - Sábado 18 de octubre a las 16 en el estadio Nacional de Santiago.
Final
- Ganador partido 1 vs. Ganador partido 2 - Domingo 19 de octubre a las 20 en el estadio Nacional de Santiago.
Tabla de campeones del Mundial Sub 20
La historia del campeonato es mucho más reciente que la del de mayores, cuya primera edición fue en 1930. La Copa del Mundo para menores de 20 años tuvo su primera vez en Túnez 1977 y la última en Argentina 2023, sin actividad en Indonesia 2021 por la pandemia de Covid-19. Hubo 23 citas ecuménicas y el máximo campeón es el equipo albiceleste con seis estrellas, una más que Brasil.
- Argentina - 6
- Brasil - 5
- Portugal - 2
- Unión Soviética / Yugoslavia / Alemania / España / Ghana / Francia / Serbia / Inglaterra / Ucrania - 1
