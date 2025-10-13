Argentina vs. Colombia, por el Mundial Sub 20: día, horario, TV y cómo ver online

La selección argentina enfrentará el próximo miércoles a Colombia en una de las semifinales del Mundial Sub 20 que se desarrolla en Chile con el objetivo de volver a ser finalista tras 18 años, la última vez que se coronó campeón. El cotejo está programado a las 20 (hora argentina) en el estadio Nacional de Santiago y se transmitirá en vivo por TV a través de DSports y Telefé, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO, Telecentro Play, TyC Sports Play y Mi Telefé. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el combinado albiceleste con una cuota máxima de 1.78 contra 5.30 que cotiza su derrota, es decir una victoria de los cafeteros. El empate, que llevaría la definición a los penales, paga hasta 3.45.

La Argentina ganó todos los partidos que disputó en el certamen, el último vs. México 2 a 0 en cuartos de final. En octavos eliminó a Nigeria con una goleada 4 a 0 mientras que en la primera etapa dominó el grupo D con alegrías vs. Cuba 3 a 1, Australia 4 a 1 e Italia, último subcampeón, 1 a 0.

El entrenador Diego Placente tiene tres bajas de peso para el choque venidero. A la sabida de Álvaro Montoro -sufrió una fractura de clavícula-, se sumaron la de Valente Pierani (esguince de rodilla) y Maher Carrizo, quien llegó a las dos amonestaciones y debe cumplir una fecha de sanción. En ese contexto, Gianluca Presttiani repetiría titularidad y el otro jugador que tiene chances de volver a estar desde el inicio es Santino Andino.

Maher Carrizo, una baja sensible para la selección argentina para las semifinales del Mundial Sub 20 RAUL BRAVO - AFP

El seleccionado cafetero, por su parte, sacó del torneo en cuartos de final España 3 a 2. En la primera fase lideró la zona F con un triunfo sobre Kazajistán 1 a 0 más empates frente a Noruega 0 a 0 y Nigeria 1 a 1. En octavos su víctima fue Sudáfrica 3 a 1, por lo que está invicta en la competencia.

Colombia también tiene una baja sensible y es la de Neiser Villarreal por acumulación de tarjetas amarillas. Se trata del goleador del certamen con cinco tantos de los cuáles dos los hizo en octavos vs. Sudáfrica y los otros tres ante España.

Neyser Villarreal, figura de Colombia, será baja ante la selección argentina Andre Penner - AP

Ambos combinados se enfrentaron en dos oportunidades a principios de este año y fue en el Sudamericano Sub 20, con un empate 1 a 1 en la zona B de la primera etapa y triunfo 1 a 0 de la albiceleste en el Hexagonal Final con anotación de Ian Subiabre. En el Mundial, hay un antecedente y es en Países Bajos 2005, edición en la que la Argentina fue campeón. En octavos de final fue triunfo 2 a 1 del equipo comandado por Francisco Ferraro con goles de Lionel Messi y Julio Barroso.

Quien se imponga en el cruce avanzará a la definición, programada para el domingo 19 de octubre, y enfrentará al ganador de la llave entre Marruecos y Francia, que chocan previamente en Valparaíso. Los perdedores de ambas semifinales disputarán el partido por el tercer puesto.