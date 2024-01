escuchar

Boca Juniors afronta el segundo amistoso formal de la era Diego Martínez, cuando visite este sábado a Talleres de Córdoba en el estadio Mario Alberto Kempes, en un partido que marcará la vuelta del delantero uruguayo Edinson Cavani en el banco de suplentes, con la expectativa de sumar sus primeros minutos en el año. El compromiso de pretemporada comienza a las 21.30, con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Star+.

El duelo ante la ‘T’ será el primer gran desafío, más allá de que no sea por los puntos, del nuevo cuerpo técnico boquense. El 13 de enero tuvo la primera prueba y la superó con un triunfo ajustado, por 1 a 0, ante Gimnasia y Tiro de Salta. El conjunto cordobés, por su parte, también tiene un nuevo entrenador: Walter Ribonetto, quien comenzó su carrera en las inferiores de Lanús, luego fue ayudante de Diego Dabove en Primera y regresó a Talleres a mediados de 2022 como director técnico de la Reserva. El compromiso le servirá a ambos clubes para medir fuerzas y empezar a conformar una base de lo que será el once titular de cara a la competencia oficial.

Talleres vs. Boca Juniors: todo lo que hay que saber

Amistoso de pretemporada

Día: Sábado 20 de enero

Hora: 21.30

Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba

Cómo ver online el partido

El encuentro está programado para este sábado a las 21.30 en Córdoba y no se puede ver por televisión. La única posibilidad de seguirlo en vivo es a través de la plataforma de streaming Star+, que requiere de una suscripción activa para poder ser utilizada.

Cavani, quien estuvo fuera de las canchas por una lesión muscular, podría tener sus primeros minutos bajo las órdenes de Martínez. El ‘Matador’ no juega desde el 12 de noviembre, en la victoria sobre Newell’s Old Boys en la Bombonera, partido que no pudo completar por un desgarro en el recto anterior izquierdo. El ex DT de Tigre y Huracán lo incluyó en la nómina de convocados para el duelo contra Talleres pero no así en el once que probó en la práctica de este viernes, por lo que se deduce que comenzará en el banco de suplentes a la espera de concretar su retorno a las canchas.

Edinson Cavani no rindió como se esperaba desde su llegada a Boca; debe mejorar el rendimiento NELSON ALMEIDA - AFP

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca Juniors corre con una leve ventaja para quedarse con la victoria en el amistoso de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.50 contra los 2.60 que se repagan por un hipotético triunfo de Talleres. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.20.

Posibles formaciones

Talleres : Guido Herrera; Gastón Benavidez, Matías Catalán, Juan Rodriguez, Francisco Saavedra; Juan Portilla, Luis Sequeira; Luis Angulo, Rubén Botta, Ramón Sosa y Nahuel Bustos.

: Guido Herrera; Gastón Benavidez, Matías Catalán, Juan Rodriguez, Francisco Saavedra; Juan Portilla, Luis Sequeira; Luis Angulo, Rubén Botta, Ramón Sosa y Nahuel Bustos. Boca Juniors: Sergio Romero; Lucas Blondel, Cristian Lema, Nicolás Figal, Marcelo Saracchi; Guillermo ‘Pol’ Fernández, Jorman Campuzano, Juan Ramírez; Ezequiel Bullaude; Miguel Merentiel y Luca Langoni.