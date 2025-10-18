En qué canal pasan Boca vs. Belgrano por el Torneo Clausura 2025 hoy

Este sábado, desde las 18, Boca y Belgrano se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 13 del Grupo A del Torneo Clausura 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Pablo Dóvalo, se disputa en la Bombonera y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El xeneize, tras la reciente goleada ante Newell’s por 5 a 0, volvió a sumar de a tres luego de tres compromisos. Los tantos de la abultada victoria fueron convertidos por Ayrton Costa, Brian Aguirre, Lautaro Blanco y Milton Giménez por duplicado. Con este resultado, el equipo que hasta fin de año será dirigido por Claudio Úbeda tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo se ubica en el sexto lugar de su zona con 17 puntos y una diferencia de gol de +10, por lo que supera a los que lo igualan en cantidad de unidades: Unión (+3), Barracas Central (+2) y Tigre (+2).

La goleada frente a Newell's le dio respiro a Boca, que nuevamente había encadenado varios partidos sin ganar Manuel Cortina - LA NACION

El Pirata, por su parte, ganó apenas una vez en las últimas ocho jornadas del certamen local (3 a 0 vs. Newell’s). Viene de empatar 1 a 1 con Estudiantes de La Plata por los goles de Nicolás Fernández -B- y Gabriel Compagnucci en contra -E-. Se mantiene en el undécimo puesto con 15 unidades, por lo que está obligado a sumar la mayor cantidad de puntos posibles en lo que resta de la etapa regular para soñar con la clasificación a octavos de final.

Boca vs. Belgrano: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 18 en Córdoba y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.67 contra los 7.50 que se repagan por un hipotético triunfo de Belgrano de Córdoba. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.50.