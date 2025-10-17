Posiciones del Torneo Clausura, en vivo: así se juega la fecha 13

La fecha 13 del Torneo Clausura 2025 se juega desde este viernes 17 hasta el miércoles 22 de octubre. El partido más destacado de la jornada, al menos en los papeles, es el clásico de La Plata entre Estudiantes y Gimnasia, programado para el domingo a las 15. Las tablas de posiciones y el detalle de cada uno de los 15 encuentros de esta jornada se pueden seguir en vivo en canchallena.com.

Para este campeonato, los 30 clubes fueron divididos en dos zonas de 15 cada una. Se enfrentan todos contra todos y, además, cada equipo disputa un interzonal y un clásico o emparejamiento contra un rival del otro grupo. Luego de 16 fechas, los ocho mejores de cada uno avanzarán a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a partido único hasta dirimir el campeón, que se clasificará a la Copa Libertadores 2026.

Este fin de semana, en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, habrá una nueva edición del clásico platense X @EdelpOficial

La temporada inició en el primer semestre con el Torneo Apertura 2025, que tuvo el mismo formato y fixture pero con las localías invertidas. Los puntos que los clubes sumen en la primera etapa de los dos certámenes (sin contar los duelos de eliminación directa) se contarán tanto en la Tabla Anual como en la de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a la Libertadores y Sudamericana del año que viene, mientras que el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón en el que este año se promedian las unidades conseguidas en 2023, 2024 y 2025.

Así se juega la fecha 13 del Torneo Clausura 2025

Viernes 17 de octubre

19: Racing vs. Aldosivi (Zona A) -TNT Sports-

21.15: Lanús vs. Godoy Cruz (Zona B) -ESPN Premium-

21.15: Argentinos vs. Newell’s (Zona A) -TNT Sports-

Sábado 18 de octubre

15.45: Independiente Rivadavia vs. Banfield (Zona A) -ESPN Premium-

18: Boca vs. Belgrano (Zona A) -ESPN Premium-

22.15: Talleres vs. River (Zona B) -TNT Sports-

Domingo 19 de octubre

15: Sarmiento vs. Vélez (Zona B) -ESPN Premium-

15: Estudiantes vs. Gimnasia (interzonal) -TNT Sports-

18: Rosario Central vs. Platense (Zona B) -TNT Sports-

18: San Martín (SJ) vs. Independiente (Zona B) -ESPN Premium-

Lunes 20 de octubre

19: Tigre vs. Barracas Central (Zona A) -TNT Sports-

19: Deportivo Riestra vs. Instituto (Zona B) -ESPN Premium-

21.15: Atlético Tucumán vs. San Lorenzo (Zona B) -ESPN Premium-

Martes 21 de octubre

19.15: Unión vs. Defensa y Justicia (Zona A) -ESPN Premium-

Miércoles 22 de octubre