La fecha 13 del Torneo Clausura 2025: días, horarios, TV y árbitros de todos los partidos

Se realizaron las designaciones de los jueces de la decimotercera jornada; Pablo Dóvalo dirigirá Boca vs. Belgrano y Ariel Penel hará lo propio en Talleres vs. River
La fecha 13 del Torneo Clausura 2025 se juega desde este viernes 17 hasta el miércoles 22 de octubre con 15 partidos. Como es habitual, la organización del torneo dio a conocer la designación de árbitros para los encuentros correspondientes. Ariel Penel fue el elegido para impartir justicia en el encuentro entre Talleres y River, que se disputa el sábado a las 22.15 en el estadio Mario Alberto Kempes. Pablo Dóvalo, por su parte, hará lo propio en Boca vs. Belgrano el mismo sábado pero a las 18 y en la Bombonera. El minuto a minuto de todos los partidos se puede seguir en canchallena.com.
En cuanto al resto de los compromisos de los equipos denominados “grandes”, Sebastián Zunino estará en el Cilindro de Avellaneda para el encuentro entre Racing y Aldosivi del viernes a las 19. Además, Andrés Merlos arbitrará el partido entre San Martín de San Juan e Independiente del domingo a las 18 en el estadio Ingeniero Hilario Sánchez, y Bruno Amiconi el de Atlético Tucumán vs. San Lorenzo el lunes a las 21.15. Por último, el clásico platense entre Estudiantes y Gimnasia del domingo a las 15, se jugará en el estadio UNO bajo la tutela de Facundo Tello.
Días, horarios, TV y árbitros de la fecha 13 del Torneo Clausura 2025
Viernes 17 de octubre
19: Racing vs. Aldosivi (Zona A) - TNT Sports
- Árbitro: Sebastián Zunino
- Asistente 1: Juan Mamani
- Asistente 2: Daiana Milone
- Cuarto árbitro: Franco Acita
- VAR: Diego Ceballos
- AVAR: Mariano Ascensi
21.15: Lanús vs. Godoy Cruz (Zona B) - ESPN Premium
- Árbitro: Pablo Giménez
- Asistente 1: Adrián Delbarba
- Asistente 2: Uriel García Leri
- Cuarto árbitro: Juan Pafundi
- VAR: Gastón Monzón Brizuela
- AVAR: Javier Uziga
21.15: Argentinos Juniors vs. Newell’s (Zona A) - TNT Sports
- Árbitro: Felipe Viola
- Asistente 1: Juan Pablo Belatti
- Asistente 2: Juan Ricciardi
- Cuarto árbitro: Jorge Broggi
- VAR: Álvaro Carranza
- AVAR: Lucas Germanotta
Sábado 18 de octubre
15.45: Independiente Rivadavia vs. Banfield (Zona A) - ESPN Premium
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Asistente 1: Gabriel Chade
- Asistente 2: Gisella Bosso
- Cuarto árbitro: Carlos Córdoba
- VAR: Fabrizio Llobet
- AVAR: Eduardo Lucero
18: Boca vs. Belgrano (Zona A) - ESPN Premium
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- Asistente 1: Diego Bonfá
- Asistente 2: Lucas Pardo
- Cuarto árbitro: Germán Delfino
- VAR: Fernando Espinoza
- AVAR: Nelson Sosa
22.15: Talleres de Córdoba vs. River (Zona B) - TNT Sports
- Árbitro: Ariel Penel
- Asistente 1: Maximiliano Del Yesso
- Asistente 2: Federico Cano
- Cuarto árbitro: Julio Barraza
- VAR: Adrián Franklin
- AVAR: Juan Del Fueyo
Domingo 19 de octubre
15: Sarmiento vs. Vélez (Zona B) - ESPN Premium
- Árbitro: Andrés Gariano
- Asistente 1: Facundo Rodríguez
- Asistente 2: Diego Martín
- Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
- VAR: Juan Pafundi
- AVAR: Ariel Cruz
15: Estudiantes vs. Gimnasia (interzonal) - TNT Sports
- Árbitro: Facundo Tello
- Asistente 1: Pablo González
- Asistente 2: Pablo Gualtieri
- Cuarto árbitro: Yamil Possi
- VAR: Hernán Mastrángelo
- AVAR: Gastón Suárez
18: Rosario Central vs. Platense (Zona B) - TNT Sports
- Árbitro: Pablo Echavarría
- Asistente 1: José Castelli
- Asistente 2: Hugo Páez
- Cuarto árbitro: Álvaro Carranza
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Javier Mihura
18: San Martín de San Juan vs. Independiente (Zona B) - ESPN Premium
- Árbitro: Andrés Merlos
- Asistente 1: Damián Espinoza
- Asistente 2: Marcos Horticolou
- Cuarto árbitro: Gastón Monzón Brizuela
- VAR: José Carreras
- AVAR: Sebastián Bresba
Lunes 20 de octubre
19: Tigre vs. Barracas Central (Zona A) - TNT Sports
- Árbitro: Jorge Baliño
- Asistente 1: Gerardo Lencina
- Asistente 2: Walter Ferreyra
- Cuarto árbitro: Sebastián Bresba
- VAR: Héctor Paletta
- AVAR: Diego Verlota
19: Deportivo Riestra vs. Instituto (Zona B) - ESPN Premium
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Asistente 1: Andrés Barbieri
- Asistente 2: Maximiliano Castelli
- Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
- VAR: Fernando Echenique
- AVAR: Sebastián Habib
21.15: Atlético Tucumán vs. San Lorenzo (Zona B) - ESPN Premium
- Árbitro: Bruno Amiconi
- Asistente 1: Iván Núñez
- Asistente 2: Joaquín Balmaceda
- Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
- VAR: Sebastián Martínez
- AVAR: Mariano Negrete
Martes 21 de octubre
19.15: Unión vs. Defensa y Justicia (Zona A) - ESPN Premium
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Asistente 1: Julio Fernández
- Asistente 2: Matías Bianchi
- Cuarto árbitro: Joaquín Gil
- VAR: Daniel Zamora
- AVAR: Diego Romero
Miércoles 22 de octubre
19.30: Huracán vs. Central Córdoba (Zona A) - TNT Sports
- Árbitro: Nicolás Lamolina
- Asistente 1: Ariel Scime
- Asistente 2: Mauro Ramos Errasti
- Cuarto árbitro: Daniel Zamora
- VAR: Lucas Cavallero
- AVAR: Nahuel Viñas
