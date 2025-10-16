La fecha 13 del Torneo Clausura 2025: días, horarios, TV y árbitros de todos los partidos

La fecha 13 del Torneo Clausura 2025 se juega desde este viernes 17 hasta el miércoles 22 de octubre con 15 partidos. Como es habitual, la organización del torneo dio a conocer la designación de árbitros para los encuentros correspondientes. Ariel Penel fue el elegido para impartir justicia en el encuentro entre Talleres y River, que se disputa el sábado a las 22.15 en el estadio Mario Alberto Kempes. Pablo Dóvalo, por su parte, hará lo propio en Boca vs. Belgrano el mismo sábado pero a las 18 y en la Bombonera. El minuto a minuto de todos los partidos se puede seguir en canchallena.com.

En cuanto al resto de los compromisos de los equipos denominados “grandes”, Sebastián Zunino estará en el Cilindro de Avellaneda para el encuentro entre Racing y Aldosivi del viernes a las 19. Además, Andrés Merlos arbitrará el partido entre San Martín de San Juan e Independiente del domingo a las 18 en el estadio Ingeniero Hilario Sánchez, y Bruno Amiconi el de Atlético Tucumán vs. San Lorenzo el lunes a las 21.15. Por último, el clásico platense entre Estudiantes y Gimnasia del domingo a las 15, se jugará en el estadio UNO bajo la tutela de Facundo Tello.

Ariel Penel arbitrará el encuentro de este fin de semana entre Talleres de Córdoba y River Diego Lima - LA NACION

Días, horarios, TV y árbitros de la fecha 13 del Torneo Clausura 2025

Viernes 17 de octubre

19: Racing vs. Aldosivi (Zona A) - TNT Sports

Árbitro: Sebastián Zunino

Asistente 1: Juan Mamani

Asistente 2: Daiana Milone

Cuarto árbitro: Franco Acita

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Mariano Ascensi

21.15: Lanús vs. Godoy Cruz (Zona B) - ESPN Premium

Árbitro: Pablo Giménez

Asistente 1: Adrián Delbarba

Asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Juan Pafundi

VAR: Gastón Monzón Brizuela

AVAR: Javier Uziga

21.15: Argentinos Juniors vs. Newell’s (Zona A) - TNT Sports

Árbitro: Felipe Viola

Asistente 1: Juan Pablo Belatti

Asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Álvaro Carranza

AVAR: Lucas Germanotta

Sábado 18 de octubre

15.45: Independiente Rivadavia vs. Banfield (Zona A) - ESPN Premium

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Asistente 1: Gabriel Chade

Asistente 2: Gisella Bosso

Cuarto árbitro: Carlos Córdoba

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Eduardo Lucero

18: Boca vs. Belgrano (Zona A) - ESPN Premium

Árbitro: Pablo Dóvalo

Asistente 1: Diego Bonfá

Asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Germán Delfino

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Nelson Sosa

22.15: Talleres de Córdoba vs. River (Zona B) - TNT Sports

Árbitro: Ariel Penel

Asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Julio Barraza

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Juan Del Fueyo

Domingo 19 de octubre

15: Sarmiento vs. Vélez (Zona B) - ESPN Premium

Árbitro: Andrés Gariano

Asistente 1: Facundo Rodríguez

Asistente 2: Diego Martín

Cuarto árbitro: Lucas Cavallero

VAR: Juan Pafundi

AVAR: Ariel Cruz

15: Estudiantes vs. Gimnasia (interzonal) - TNT Sports

Árbitro: Facundo Tello

Asistente 1: Pablo González

Asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Yamil Possi

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Gastón Suárez

18: Rosario Central vs. Platense (Zona B) - TNT Sports

Árbitro: Pablo Echavarría

Asistente 1: José Castelli

Asistente 2: Hugo Páez

Cuarto árbitro: Álvaro Carranza

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Javier Mihura

18: San Martín de San Juan vs. Independiente (Zona B) - ESPN Premium

Árbitro: Andrés Merlos

Asistente 1: Damián Espinoza

Asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Gastón Monzón Brizuela

VAR: José Carreras

AVAR: Sebastián Bresba

Lunes 20 de octubre

19: Tigre vs. Barracas Central (Zona A) - TNT Sports

Árbitro: Jorge Baliño

Asistente 1: Gerardo Lencina

Asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Sebastián Bresba

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Diego Verlota

19: Deportivo Riestra vs. Instituto (Zona B) - ESPN Premium

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Asistente 1: Andrés Barbieri

Asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Sebastián Habib

21.15: Atlético Tucumán vs. San Lorenzo (Zona B) - ESPN Premium

Árbitro: Bruno Amiconi

Asistente 1: Iván Núñez

Asistente 2: Joaquín Balmaceda

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

VAR: Sebastián Martínez

AVAR: Mariano Negrete

Martes 21 de octubre

19.15: Unión vs. Defensa y Justicia (Zona A) - ESPN Premium

Árbitro: Nazareno Arasa

Asistente 1: Julio Fernández

Asistente 2: Matías Bianchi

Cuarto árbitro: Joaquín Gil

VAR: Daniel Zamora

AVAR: Diego Romero

Miércoles 22 de octubre

19.30: Huracán vs. Central Córdoba (Zona A) - TNT Sports