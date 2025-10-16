Talleres vs. River, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online

El encuentro entre la T y el Millonario está programado para este sábado a las 22.15 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, con arbitraje de Ariel Penel
Talleres y River se enfrentan este sábado en un partido correspondiente a la fecha 13 del Grupo B del Torneo Clausura 2025. Ambos equipos están obligados a ganar: el Millonario porque acumula cuatro caídas consecutivas y la T porque está fuera de la zona de clasificación a octavos de final. El encuentro está programado para las 22.15 en el estadio Mario Alberto Kempes, con arbitraje de Ariel Penel y televisación de TNT Sports. El minuto a minuto está disponible en canchallena.com.
El conjunto cordobés, que viene de ganarle 2 a 1 a Gimnasia de La Plata, no pierde desde hace seis jornadas, tras un comienzo que lo dejó en la zona baja de la Tabla Anual, que define uno de los dos descensos a la Primera Nacional. Actualmente se ubica en el undécimo lugar de la tabla de posiciones con 14 puntos. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo, por su parte, está quinto con 18 unidades y atraviesa una racha negativa que se acrecentó con la caída por 1 a 0 ante Sarmiento en la jornada pasada.
La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue el 13 de abril de este año, en el marco de la etapa de grupos del Torneo Apertura. En aquella oportunidad, empataron 1 a 1 en el estadio Monumental por los goles de Miguel Borja -R- y Valentín Depietri -T-. El antecedente más reciente en Córdoba, en tanto, es del 14 de agosto de 2024, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores: fue triunfo de River por la mínima diferencia con un tanto de Paulo Díaz.
Talleres vs. River: todo lo que hay que saber
- Fecha 13 del Grupo B del Torneo Clausura 2025.
- Día: Sábado 18 de octubre.
- Hora: 22.15.
- Estadio: Mario Alberto Kempes.
- Árbitro: Ariel Penel.
Talleres vs. River: cómo ver online
El partido está programado para este sábado a las 22.15 en Córdoba y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.
- TNT Sports.
- Flow - TNT Sports.
- Telecentro Play - TNT Sports.
- DGO - TNT Sports.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.44 contra los 3.60 que se repagan por un hipotético triunfo de Talleres de Córdoba. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.04.
