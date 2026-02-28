En qué canal pasan Boca vs. Gimnasia de Mendoza por el Torneo Apertura 2026 hoy

Este sábado, desde las 17.45 (horario argentino), Boca y Gimnasia de Mendoza se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 8 del Grupo A del Torneo Apertura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Pablo Dóvalo, se disputa en la Bombonera y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El xeneize se mantiene en el noveno lugar de la tabla de posiciones con ocho puntos en seis partidos disputados (adeuda su compromiso ante Lanús correspondiente a la séptima fecha, se juega el próximo miércoles 4 de marzo), producto de dos triunfos, dos empates y dos derrotas. Recientemente le ganó 2 a 0 a Gimnasia de Chivilcoy en los 32vos de final de la Copa Argentina con un doblete de Adam Bareiro, pero en el Apertura encadena tres partidos consecutivos sin conocer la victoria: 0 a 0 vs. Platense, 1-2 vs. Vélez; y 0 a 0 vs. Racing.

Boca no gana en el Torneo Apertura desde hace tres fechas, por lo que necesita recuperarse Gonzalo Colini

El Lobo mendocino se ubica en el 13° lugar de la clasificación general de su zona con siete unidades (dos victorias, una igualdad y cuatro caídas). En la última jornada empató 1 a 1 con Independiente por los goles de Santiago Rodríguez -G- e Ignacio Malcorra -I-. Es uno de los equipos recientemente ascendidos, por lo que el principal objetivo es evitar el descenso a la Primera Nacional.

Boca vs. Gimnasia de Mendoza: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 17.45 en el barrio porteño de La Boca y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.46 contra los 9.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Gimnasia de Mendoza. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.03.

Las casas de apuestas ponen a Boca como favorito al triunfo en el encuentro ante Gimnasia de Mendoza ALEJANDRO PAGNI - AFP

Posibles formaciones

Boca : Agustín Marchesin; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Williams Alarcón; Lucas Janson, Adam Bareiro y Miguel Merentiel.

: Agustín Marchesin; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Williams Alarcón; Lucas Janson, Adam Bareiro y Miguel Merentiel. Gimnasia de Mendoza: Lautaro Petruchi; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Imanol González, Franco Saavedra; Facundo Lencioni, Ulises Sánchez, Santiago Alejandro Rodríguez, Fermín Antonini; Valentino Simoni y Nicolás Linares.